Vasilije Micić govorio je o reprezentaciji Srbije i njegovom odlasku u NBA.

Izvor: MN Press

Košarkašku reprezentaciju Srbije u septembru očekuje učešće na Eurobasketu, a svi se nadaju da ćemo ovoga puta biti kompletni, odnosno da neće biti otkaza kao pred kvalifikacioni turnir za Olimpijske igre prošlog leta.

Tada je Srbija morala da nastupi bez svog najboljeg igrača Nikole Jokića, a ponovo se u javnosti pokrenula tema njegovog nastupa za "orlove". Svetislav Pešić je poručio da će razgovarati sa njim kad dođe vreme, Jokić u međuvremenu ističe da o tome ne razmišlja u ovom trenutku, dok je zanimljiv stav na ovu temu izneo i Vasilije Micić.

Najbolji košarkaš evrope poručuje da dres državnog tima mora da se nosi bez dodatnog pritiska i ističe da je to "novi talas" koji je krenuo dolaskom Pešića na klupu.

"Mislim da imamo stvarno dobre igrače, od nadolazećih talenata do već oformljenih igrača koji su lideri u svojim klubovima što uopšte nije lako. To je veoma važno jer nije lako, kao inostrani igrač, nametnuti se u bilo kom klubu. Mene to iskreno raduje i volim da vidim da su naši igrači, gde god da igraju, važan deo kolektiva. Sve ostalo se, pretpostavljam, vezuje za leto. Leto je nešto što mi kao ekipa želimo da iznesemo na najbolji mogući način, a opet, to sam pričao i sa trenerom, smatram da ništa ne treba da se radi na silu", rekao je Micić i potom dodao:

"Ko hoće da igra treba da igra iz ljubavi i svog osećaja, a ko ne može to je lični izbor. Mislim da neko dodatno ubeđivanje i moljenje stvara kontraefekat i to se već videlo i to svi znamo. Mi smo košarkaška nacija i sigurno će opet biti nekih komentara, ali ja sam iz toga isključen. Ja sam samo za sebe odgovoran, a ostalo šta bude".

Micić je poručio da "nije baš čuo da NBA liga plače za njim" i dodao je da ne prati previše NBA ligu i Evroligu, odnosno da ga statistika i rezultati ne opterećuju kao kada je bio mladi igrač.

I dalje ima kontakt sa ljudima iz Oklahome, ali i dalje je daleko od odlaska iz Efesa...

"Iskreno, imam želju da odem u NBA, ali na način koji sam rekao i ljudima iz Oklahome, a to je jedino da igram tamo. Ja stvarno ne vidim sebe da odem tamo da bih rekao drugarima iz kraja da sam bio u NBA ligi i da im donesem dres Oklahome. Mene to ne inspiriše. Ja sam i ovde došao kada je Efes bio posljednji, a imao sam ponude i nekih, možda, zvučnijih imena. Na svom iskustvu sam video da mene inspiriše da igram, da budem deo kolektiva, da dajem svoj maksimum. Ne mora to uvek da bude glavna uloga, ali ja ću se uvek izboriti za to što mi se pruža i daću svoj maksimum. Sve ostalo nije u mojim rukama. Kažem, sam odlazak tamo ne vidim na način da budem samo deo ekipe. Oni to znaju, iskreno sam im to rekao. Možda to nekome zvuči arogantno i prepotentno, ali tako je...", rekao je Micić.