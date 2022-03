Crvena zvezda je napravila veliki korak ka osvajanju prvog mesta u ABA ligi koje donosi prednost domaćeg terena tokom plej-ofa.

Izvor: MN Press

Na svom terenu nisu dozvolili opuštanje i dramu kao što je bila u prvom duelu ovih timova, ovog puta su lako i ubedljivo savladali Krku - 76:56 (18:15, 27:9, 19:14, 12:18).

U Novom Mestu je pitanje pobednika rešeno tek na četiri desetinke do kraja i to posle povratka iz 18 poena zaostatka. Sada je viđena potpuno drugačija slika. Od prve sekunde su crveno-beli dominirali, radili sve što su planirali i rutinski su došli do 20. pobede u regionalnom takmičenju. Sada ih čekaju dva ključna



evroligaška gostovanja, u Minhenu protiv Bajerna i u Kaunasu protiv Žalgirisa, ti dueli će rešiti sve dileme oko top8 faze elitnog takmičenja.Nije Dejan Radonjić mogao da računa na trojicu igrača (Ostin Holins, Branko Lazić, Maik Cirbes), Nikola Kalinić je bio kapiten, a šansu je dobio i na pravi način je iskoristio sin legende kluba Milenka Topića, Nikola Topić. Šef struke crno-belih mu je dao minute, a on je pokazao šta zna i ume.



Meč je počeo serijom srpskog tima od 5:0, na to su gosti uzvratili mini-serijom od 6:0 (5:6) i to je ujedno bilo i njihvo jedino vođstvo na utakmici. Već na startu druge deonice je Zvezda ubacila u veću brzinu, stekla prvu dvocifrenu prednost (28:18) do kraja je nije ispuštala. U tim momentima je Radonjić uveo Topića koji je do poluvremena dao četiri poena, uz lepu asistenciju za Luku Mitrovića. Ujedno je postao i najmlađi strelac u istoriji Zvezde koji je postigao poene u ABA ligi sa 16 godina.

U drugom delu igre se samo čekao konačan rezultat na semaforu, tako da je trofejni stručnjak podelio minutažu i odmarao nosioce igre za ono što sledi. Dva ključna duela u Evroligi koja će rešiti pitanje plasmana u četvrtfinale.

CRVENA ZVEZDA: Lazarević 8, Volters 9, Davidovac 2, Mitrović 7, Kalinić 6, Dobrić 7 (4 uk.l), Simonović 6 (5sk), Ivanović 8, Marković 2 (4as), Vajt 8 (4sk), Kuzmić 9 (11sk), Topić 4 (5as, 2 uk.l, 2sk)

KRKA: Štergar 3 (4sk), Stipčević 17, Špan, Stavrov 5, Kosi, Stipančev 3, Škedelj 7 (8sk), L. Lapornik 5 (7 izg.l), M. Lapornik 5 (5sk), Macura 6, Tomas 5 (4 izg.l)