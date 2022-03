Nikola Jokić je na putu ka još jednoj MVP sezoni.

Nikola Jokić je u meču sa Finiksom imao još jednu odličnu partiju, a s obzirom da se bliži kraj sezone i da je Denveru ostalo samo osam utakmica postavlja se pitanje može li Srbin da odbrani titulu najboljeg igrača regularne sezone?

Prošle godine je bio MVP, a sada mu statistika ide u prihod. On ima najviše tripl-dablova od svih NBA igrača, a takođe ima i najviše dabl-dablova. U sve tri osnovne statističke kategorije jedini je košarkaš koji je u prvih 10.

Najbolje se kotira kada je broj skokova u pitanju, jer je drugi skakač lige iza Rudija Gobera. Francuz skuplja 14,5 skokova po meču, dokje Jokić trenutno na 13,5 i sva je prilika da će ostati na drugom mestu do samog kraja sezone.

Kada su u pitanju asistencije iako je centar neverovatni Somborac je osmi! On prosečno beleži 7,9 dodavanja po meču, a svi koji su ispred njega na listi su bekovi. Posle Jokića prvi igrač koji nije bek je Lebron Džejms na 18. mestu, a najbolji centar među dodavačima ako se izuzme Jokićje Domantas Sabonis sa 5,2 asistencije po meču na 30. mestu.

Na meču sa Finiksom pao je Jokić na 10. mesto liste strelaca sa 26,2 poena po meču, a prestigao ga je Devin Buker. Posle neverovatnih 49 poena on je sada deveti sa 26,3 poena i do kraja regularnog dela sezone Srbin i zvezda Finiksa će se boriti za to deveto mesto. Na prvoj poziciji deluje nedodirljivo Lebron Džejms sa 30 poena po meču.

Ima boljih poentera, skakača i asistenata od njega, ali kada se sve sabere i oduzme, teško da postoji bolji NBA igrač od Nikole Jokića.