Nagetsi prave ozbiljan plan za budućnost. Sve je spremno za novi ugovor.

Izvor: Profimedia

Tandem Nikola Jokić/Majkl Meloun je napravio velike uspehe u Denveru. Jedan sa klupe vodi, drugi na terenu diriguje i pravi saigrače boljima. Njih dvojica imaju ogromne zasluge za sve što su Nagetsi uradili prethodnih sezona i nastaviće zajedno da rade u budućnosti. Stigla je i potvrda toga.

Pouzdani američki novinar Adrijan Vojnarovski je preneo informaciju da je u Denveru postignut dogovor oko ključnog pitanja. Trener Meloun je dogovorio produžetak saradnje, u pitanju je višegodišnji ugovor. To znači da će moći na miru da prave planove i program za godine koje su pred njima.

Već neko vreme se piše i priča o tome da će Jokić uskoro dobiti supermaks ugovor od Nagetsa, pa će tako da se nastavi rad na glavnom cilju, osvajanju prstena u NBA ligi. Šansa za to postoji i u tekućoj sezoni, mada će to biti teško ukoliko se ne oporave Džamal Marej i Majkl Porter junior.

"Melounov ugovor je isticao na kraju sezone 2022/23 i to znači da će ostati deo franšize koja se nada da će biti konkurent za titulu u godinama koje dolaze. On je treći trener u istoriji Nagetsa sa 309 pobeda, ispred su samo Dag Mo i Džordž Karl. Oni su tim koji je dobio 20 plej-of mečeva u prethodne tri sezone. Trentuno su na skoru 43-30, šesti su na Zpaadu i to bez Mareja i Portera juniora. Meloun nje jedini trener u istoriji koji je dva puta uspeo da vrati zaostatak od 3-1 u plej-of serijama", navodi se u tekstu "ESPN-a".

Šanse za ovosezonski uspeh nisu velike, ali postoje. Mada, veće su šanse da u napad na titulu krenu u narednim sezonama. Posebno ako odluče da naprave neke velike poteze na tržištu i dovedu Jokiću pravu podršku.