Nastavlja se haos. Bukti rat u Ukrajini i još uvek nema naznaka kada bi situacija mogla da se reši. Sve to ima veliki uticaj i na sport, pa tako sportisti u poslednje vreme mnogo više pričaju o tome, nego o samim dešavanjima na terenu. Tako je i u NBA ligi.

Jedan od najboljih trenera svih vremena Greg Popović je baš o toj temi razgovarao posle jedne od utakmica San Antonija. Medije je zanimalo i kakvo mišljenje o svemu tome ima čovek koji je diplomirao na Vazduhoplovnoj akademiji i ima vojnu pozadinu.

"Ludi Srbin", kako ga zovu, tečno govori ruski jezik, tako da pomno prati celokupnu situaciju i vesti koje puštaju i tamošnji mediji, ne samo američki.

"Iskreno, teško mi je da uopšte razmišljam o košarci. Moram da prizna m da mi je drago što sve to može da se vidi na televiziji. Kada su na TV-u počele da se pojavljuju stvari o ijetnamu, tada se sve promenilo. Ljudi nisu imali pojma kakav pakao se tamo događa i kakve laži su se pričale o tome", počeo je Popović.

Ne krije da mu sve to teško pada, posebno neke informacije koje je video u poslednje vreme.

"Ovde, svaka osoba koja ima zdrav razum je verovatno prošla kroz traumu kada je videla sve to. Ipak, teško nam je da sve to zamislimo. Možete li zaista da zamislite kako je muškarcu koji vozi svoju ženu i decu na granicu da se oprosti sa njima znajući da se vraća nazad i da će umreti. Rusi će baš to da učine.

Na kraju je spomenuo Vladimira Putina i napao sve one koji podržavaju ruskog predsednika.

"Postoje ljudi zbog kojih mi je muka. Neki političari u Americi su spremni da hvale Putina i to rade otvoreno. Za mene su oni užasni ljudi, ne znam šta bih o njima rekao", zaključio je Popović.