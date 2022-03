Košarkaši SC Derbija poraženi su od Crvene zvezde u Beogradu 94:84, u 22. kolu AdmiralBet ABA lige.

Šampion je tako stigao do 18. pobjede u regionalnom takmičenju, dok je SC Derbi na skoru 9-12.

"Studenti" su se držali do sredine druge četvrtine,kada je Zvezda serijom 8:0 stigla do plus 11 - 36:25.

Domačin je do odlaska na odmor uvećavao prednost, da bi poslije trojke Nikole Kalinića bilo 50:33.

U završnici treće četvrtine Zvezda je imala maksimalnih 19 poena prednosti, da bi nakon toga naš tim reagovao. Nakon trojke Edvardsa prišao je na četiri poena zaostatka 77:73, ali nije imao snage za nešto više...

Najefikasniji kod SC Derbija bio je Kenan Kamenjaš sa 20 poena, Flečer Megi je dodao 13, Erik Nil 11, a Nikola Pavlićević 10.

U pobjedničkom sastavu najbolji je bio Nikola Kalinić sa 23 poena.

SC Derbi u narednom kolu igra gradski derbi protiv Budućnosti.