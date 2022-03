Partizan je hteo Kalinića, ali on je već odlučio.

Izvor: MNPress

Nikola Kalinić je iznenadio dobar deo košarkaške Evrope kada je nakon sjajne prošle sezone rešio da se vrati u Srbiju. Krilni košarkaš je imao ponude velikana evropske košarke, a on je odlučio da se vrati u Crvenu zvezdu.

Tim sa kojim je u sezoni 2014/15 igrao jednu od najboljih sezona u istorijui crveno-belih je tako dobio novog lidera, ali i Partizan je želeo da ga dovede!

"Imali smo kontakt tokom leta i Željko je pitao mog agenta da li bih došao u Partizan. Ja sam rekao da to ne mogu jer ne želim da uradim to, a bilo bi i glupo", rekao je u razgovoru sa Donatasom Urbonasom za "Basket njuz" Nikola Kalinić.

Istakao je da je previše trofeja i uspomena imao sa crveno-belima da bi mogao da pređe na drugu stranu.

"Na mnogo sam slika na kojima osvajam titule sa Crvenom zvezdom i slavim. Nije sada u redu da tako menjam boje, pogotovo ako ne moraš to da uradiš i ako možeš da igraš za Crvenu zvezdu", objasnio je on.

Novinara je zanimalo kako, s obzirom na taj stav, gleda na prelazak Vasilisa Spanulisa u redove Olimpijakosa.

"On je imao svoje razloge. Želeo je svima da dokaže da može da bude lider tima, a to nije mogao u Panatinaikosu sa svim igračima koju su bili tamo. Nisam pričao sa njim o tome, to je moje viđenje situacije", objasnio je Kalinić.

Na kraju je istakao da razume neke poteze košarkaša, ali da ne razume kada neko pređe u redove rivala, a da to baš ne mora da uradi.

"Svačija situacija je drugačija. Ja potpuno razumem kada neko hoće da igra na višem nivou i dobije dobru ponudu. Na kraju dana, svi mi igramo samo 10-15 godina i finansijski moramo da uzmemo ono što nam se nudi. Ali ako ne moraš to da uradiš, ne razumem zašto bi, a neki momci u najboljim godinama koji mogu da biraju gde će da igraju to rade", zakljulio je on.