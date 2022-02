Pobjeda protiv Mađarske u prvom meču je arhivirana, a cilj je da se sjutra obraduju i navijači u Bemax areni.

Izvor: MONDO/Nikoleta Vukčević

Izabranici Boška Radovića nakon slobodnog dana vratili su se na parket motivisani da ponove dobru igru iz Debrecina.

Ubjedjiva pobjeda u Mađarskoj neće ih zavarati, jednako ozbiljno pristupaju i drugom meču.

"Veoma sam zadovoljan nakon pobjede u Mađarskoj, mislim da smo odigrali dobro kao tim. Već sam neko vrijeme sa ovom grupom momaka, tako da smo dobro igrali, odlično je išla lopta, sada je tu i Dubi što je dodatna pomoć. Uzbuđen sam što smo pobijedili i obezbijedili nove poene za narednu rundu", kaže Džastin Kobs.

"Naravno da smo zadovoljni ostvarenim u Mađarskoj. U tom kratkom vremenu za pripremu, mislim da smo uradili dobre stvari na terenu što je na kraju rezultiralo lakšom pobjedom nego što smo očekivali. Već nas sjutra čeka druga utakmica. Znamo svi da je teško dobiti istog protivnika u dva dana, ali na nama je da uradimo sve kako bi ostvarili pobjedu na domaćem terenu", poručio je trener Vladimir Todorović.

U našem taboru očekuju reakciju Mađara i teži duel.

"Arhivirali smo taj prvi meč. Iskreno očekujem skroz drugačiju utakmicu nego u Mađarskoj. Vjerujem da ćemo i mi oni napraviti neke adaptacije. Upoznali smo se malo bolje, pošto je prošlo nekoliko mjeseci u odnosu na prethodni prozor, pa je moglo doći do nekih promjena. Očekujem drugačiju utakmicu, ali igramo na domaćem terenu, cilj je pobjeda", smatra Petar Popović.

Pobjeda u Debrecinu je dala dodatno samopouzdanje, zato je važno nastaviti dobar ritam i stići ponovo do slavlja. Za dva dana teško je nešto puno mijenjati, ali sigurno će do toga doći.

"Vrlo je malo vremena da se naprave promjene i adaptacije. Ono što je do nas mi smo već pripremili, kratku analizu prve utakmice i to ćemo predstaviti igračima tokom dana. Od Mađarske očekujemo agresivniji pristup, imamo neke zamisli šta bi još mogli da promijene i mislim da ćemo biti spremni na to", istakao je član našeg stručnog štaba.

I igrači očekuju kvalitetnije izdanje Mađarske.

"Neke sitne adaptacije ćemo napraviti u odnosu na njihov napad i odbranu, ali nije to ništa posebno, međutim kao i pred svaku utakmicu imamo pripremu za igru rivala", kaže naš bek.

Džastin Kobs je prezadovoljan atmosferom u našem nacionalnom timu.

"Sve je nevjerovatno u reprezentaciji, meni je kao Amerikancu sve malo drugačije, imamo sjajne momke, sjajne saigrače, tu sam tri godine, sada smo kao porodica. Čitava zemlja je uz nas, prihvatili su i mene, tako da se osjećam blagosloveno i pokušaću da nastavim da napredujem", zaključio je Kobs.

Meč se igra sjutra od 18 sati.