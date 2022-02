Crvena zvezda gostuje u Atini posle osvajanja Kupa.

Izvor: MN Press

Početkom novembra prošle godine je Crvena zvezda ostvarila najubedljiviju pobedu u Evroligi. Demolirali su Panatinaikos (81:48).

U "Pioniru" je srpski tim održao čas košarke grčkom velikanu, a sada ih čeka put u Atinu na revanš.

Svestan je Dejan Radonjić da će "zeleni" biti željni osvete i da će njegova ekipa na to morati da bude spremna. Posle osvajanja Kupa sledi okršaj u grčkoj prestonici.

"Sigurno svi mi očekujemo drugačiji meč. Ekipa je napravila određene promene u odnosu na taj meč u Beogradu, neki su došli, promenili su neke stvari, igra se u Atini. Imamo respekt prema njima, trudićemo se da odigramo meč što bolje", počeo je Radonjić.

Ovako je izgledao prvi meč:

Vidi opis ZVEZDA IH JE DEMOLIRALA, ONI ŽELE DA SE OSVETE! Radonjić svestan šta čeka crveno-bele: Očekujemo drugačiji meč! Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN Press Br. slika: 32 1 / 32 Izvor: MN Press Br. slika: 32 2 / 32 Izvor: MN Press Br. slika: 32 3 / 32 AD Izvor: MN Press Br. slika: 32 4 / 32 Izvor: MN Press Br. slika: 32 5 / 32 Izvor: MN Press Br. slika: 32 6 / 32 AD Izvor: MN Press Br. slika: 32 7 / 32 Izvor: MN Press Br. slika: 32 8 / 32 Izvor: MN Press Br. slika: 32 9 / 32 AD Izvor: MN Press Br. slika: 32 10 / 32 Izvor: MN Press Br. slika: 32 11 / 32 Izvor: MN Press Br. slika: 32 12 / 32 AD Izvor: MN Press Br. slika: 32 13 / 32 Izvor: MN Press Br. slika: 32 14 / 32 Izvor: MN Press Br. slika: 32 15 / 32 AD Izvor: MN Press Br. slika: 32 16 / 32 Izvor: MN Press Br. slika: 32 17 / 32 Izvor: MN Press Br. slika: 32 18 / 32 AD Izvor: MN Press Br. slika: 32 19 / 32 Izvor: MN Press Br. slika: 32 20 / 32 Izvor: MN Press Br. slika: 32 21 / 32 AD Izvor: MN Press Br. slika: 32 22 / 32 Izvor: MN Press Br. slika: 32 23 / 32 Izvor: MN Press Br. slika: 32 24 / 32 AD Izvor: MN Press Br. slika: 32 25 / 32 Izvor: MN Press Br. slika: 32 26 / 32 Izvor: MN Press Br. slika: 32 27 / 32 AD Izvor: MN Press Br. slika: 32 28 / 32 Izvor: MN Press Br. slika: 32 29 / 32 Izvor: MN Press Br. slika: 32 30 / 32 AD Izvor: MN Press Br. slika: 32 31 / 32 Izvor: MN Press Br. slika: 32 32 / 32

Vođa Panatinaikosa je Nemanja Nedović, ali neće samo on biti pretnja.

"Nedović je jedan od njihovih vodećih igrača, ima tu još dosta igrača visokog evroligaškog nivoa. Timski moramo da probamo da odgovorimo na njihov kvalitet, biće potrebno da budemo koncentrisani svih 40 minuta. Videćemo kako će izgledati sa energijom zbog ovog perioda kroz koji smo prošli. To zahteva da budemo malo oprezni. Probaćemo da period regeneracije i pripreme prođe najbolje što može. Trudićemo se da pokažemo dobru partiju. Da li ćemo to moći i da li će nam to doneti dobar rezultat, ostaje da se vidi."

Naglasio je šef struke Zvezde da neće biti lako ekipi u zgusnutom rasporedu.

"Posle teškog rasporeda i problema u januaru, bili smo desetkovani, nismo trenirali ni radili kako treba. Utakmice koje su odlagane, 30 dana, 12 mečeva, jako naporan raspored. Pokušali smo ovo vreme koje smo imali da iskoristimo na najbolji način. Čeka nas Panatinaikos, pa nastavak teškog rasporeda. Na nama je da pokušamo da uradimo sve što možemo da što spremniji dočekamo PAO."

Posle gostovanja u Atini ekipu čeka više mečeva u Beogradu.

"Raspored je takav da kada igramo u gostima imamo neke stvari koje se apostrofiraju, slično i kod kuće kada igramo. Mi smo za 30 dana odigrali 12 mečeva sa putovanjima, teškim mečevima, nabojima, sada sledi opet težak period. Mi na osnovu rasporeda pokušavamo da uradimo ono što je moguće kako bi se što bolje pokazali."

U narednoj utakmici neće igrati sigurno Maik Cirbes, a možda neće biti jedini.

"Cirbes je van trenažnog procesa, očekujemo da sledećen edelje počne da trenira. Imamo neke sitne probleme, tako da moramo da budemo oprezni. Situacija se svakodnevno menja, videćemo u kom sastavu ćemo otići i ko će igrati", zaključio je Radonjić.