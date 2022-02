Majkl Džordan se izuzetno obradovao kada je upoznao Luku Dončića.

Mnoge legende NBA lige prisustvovale su zanimljivoj Ol-star utakmici u kojoj je slavio Lebronov tim, ali je šou opet uspio da "ukrade" najveći košarkaš svih vremena.

Majkl Džordan bio je jedan od igrača koje je NBA pozvala povodom obilježavanja 75. godišnjice najboljeg košarkaškog takmičenja svijeta, a čuveni as je to iskoristio da se dobro zabavi. Stigao je da "pecka" neke bivše rivale poput Medžika Džonsona i Čarlsa Barklija, ali i da razmijeni riječi sa novim nadama.

Izgleda da mu se najviše dopada Luka Dončić pošto je njemu prišao na parketu uoči početka Ol-star utakmice i zgrabio ga sa obije ruke, a čini se da je i košarkaš Dalasa ostao u čudu.

Nije mogao da vjeruje da jedan od njegovih idola uopšte zna za njega, a kamoli da ga toliko voli!

Michael Jordan and Luka Doncic at#NBAAllStarpic.twitter.com/38ogO34t5h — JP Sports (@OfficialJPSport)February 21, 2022

Majkl Džordan je stigao da razmijeni nekoliko rečenica sa Lukom Dončićem uoči utakmice, koje nažalost nismo čuli najbolje, a u razgovor se odmah potom ubacio i Karl-Entoni Tauns, najbolji trojkaš na Ol-star vikendu.

"To je nevjerovatno. Ne znam kako da objasnim taj momenat. To je samo neverovatno... Majkl Džordan zna moje ime, to mi baš znači. To je nevjerovatan trenutak, nemam riječi to da objasnim", i dalje je bio u čudu Luka Dončić dok je razgovarao sa novinarima ka konferenciji.

Pogledajte i iz drugog ugla kako se Džordan "prikrao" Dončiću!