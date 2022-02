Četiri dana nakon teškog poraza od Venecije u Evrokupu, košarkaši Budućnost Volija prikazali su pravu reakciju.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Četa Aleksandra Džikića preslišala je nezgodnu ekipu Mege, pa je iskusni stručnjak bio zadovoljan na konferenciji nakon meča.

"Zadovoljan sam baš dobrim dijelom utakmice. Čak i onda kada smo nešto griješili, griješili smo iz želje i energije, a ne iz drugih razloga. Znali smo da će Mega imati reakciju poslije poraza od SC Derbija, igrala je znatno bolje nego taj meč, ali i mi smo imali reakciju poslije našeg poraza”, rekao je Džikić.

Mega je u prvom dijelu sezone srušila "plave", pa je crnogorski šampion bio maksimalno oprezan.

"Vrlo teško je igrati protiv Mege, jer se brzo transformiše iz faze odbrane u napad, ima mnogo igrača koji imaju zeleno svjetlo u napadu, a i ekstremno je skakački aktivna ekipa. Ako te tri stvari ne iskontrolišeš, onda si u problemu. Dobro su namučili evroligaša, pobijedili nas, Partizan, Cedevita Olimpiju i FMP, a to nije slučajno. Igrali smo bez respekta i sada mirnije ulazimo u nacionalni kup, ali poslije toga nažalost raspuštamo ekipu sedam-osam dana tokom FIBA 'prozora'".

A, pred nastavak sezone u regionalnom takmičenju i Evrokupu Džikić je imao samo jednu želju.

"Nadam se da ćemo biti zdravi nakon pauze", rekao je Džikić koji se osvrnuo na izostanak Di Džej Silija koji je počeo zagrijavanje.

"Sili je izašao na zagrijavanje, ali nije mogao da nastupi. Atić je pokušao, ali nije to bilo to. On je imao problema sa donjim dijelom leđa, a Sili sa gornjim. Imao je bol između lopatica i otežano disanje”, zaključio je Džikić.