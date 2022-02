Budućnost Voli izgubila je od Venecije u 13. kolu Evrokupa, a nakon meča Aleksandar Džikić čestitao je rivalu.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

"Plavi" su izgubili 82:72 u "Morači" i time zakomplikovali situaciju kada je u pitanju jedno od četiri prva mjesta u grupi koja garantuju domaći teren u osmini fnala Evrokupa.

"Protivnik je otvorio utakmicu mnogo bolje, već na početku je bilo 2:16, a teško se vratiti protiv tima sa takvim talentom u napadu. Bilo je dobrih momenata, uspjeli smo da se vratimo u aktivan rezultat, ali nam je zafalilo malo snage i sreće. Nismo dobro šutirali, mogli smo i bolje da iskontrolišemo skok. Moramo da zaboravimo ovo i pripremimo se za sljedeću utakmicu", rekao je Džikić na konferenciji nakon meča.

I večeras je izostao pravi doprinos Džastina Kobsa koji je u padu forme.

"Sve je to očekivano. Dugo je bio na jako visokom nivou, najnormalnija stvar je da igra slabije. Njegovi standardi su visoki, nemam sumnju da brzo biti Kobs koga očekujemo".

Novinare je interesovalo da li je na to uticao i dolazak Kendrika Perija.

"Kad dođe igrač i ulazi u rotaciju, potrebno je određeno vrijeme da se sve to složi. Nisam siguran da direktno na Kobsa utiče to što je Peri tu. Ima osnova to pitanje, ali nisam saglasan sa tim stavom, jer mislim da to može samo da mu olakša", odgovorio je iskusni stručnjak.

Sudijski kriterijum unio je mnogo nervoze u redove crnogorskog šampiona. Vili Rid je zbog protesta zaradio tehničku, Kobs se često bunio zbog odluka...

"Vidjeli ste i sami. Dešava se to poslije utakmice sa Bursom, nije ovo prvi meč da nas tako tretiraju", zaključio je Džikić.