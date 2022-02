Nakon serije od sedam mečeva i šest poraza u duelima sa ekipama iz gornje polovine tabele, za košarkaše SC Derbija je došlo vrijeme za okršaje sa “sebi ravnima”. I to se odmah pozitivno odrazilo na rezultate.

Izvor: MN Press

U duelima sa direktnim konkurentima za opstanak i sredinu tabele, izabranici Andreja Žakelja su upisali tri pobjede (Split, Krka, Mega) i poraz u gostima od Cibone.

Posljednji ubjedljiv trijumf protiv Mege (83:62), praktično je ovjerio opstanak, jer na osam kola do kraja ligaškog dijela “studenti” imaju po pet pobjeda više od dvije posljednjeplasirane ekipe, Splita i Krke, a od Splićana su bolji i međusobno.

Podgoričani su do osme pobjede u ABA ligi došli protiv ekipe koja ih je debelo zadužila ubjedljivim trijumfom u prvom kolu u Beogradu (101:68).

Iako rezultatski nije bio izražen u istoj mjeri, revanš Podgoričana je u potpunosti uspio, u meču u kojem je SC Derbi od početka do kraja kontrolisao igru i rezultat.

“Ta prva utakmica je bila davno, mi smo je zaboravili, vjerovatno i oni. Poslije pobjeda i poraza moraš da ideš dalje. Digli smo glave poslije te utakmice u Beogradu”, kaže trener SC Derbija Andrej Žakelj.

Napadački potencijal SC Derbija nikada nije bio upitan, ali samo 62 primljena poena je, ipak, novitet kod “studenata”, potvrda da i odbranom mogu do trijumfa.

“Odbrana nam je bila najbolja ove sezone. Nismo Megi dozvolili ono što želi. Do neke mjere smo kontrolisali skok, zahvaljujući timskoj odbrani, i svi su zaslužni za to. Treba još da se radi na tome, a sad imamo odličnu atmosferu u timu, to se vidi i na terenu”, dodaje Žakelj.

Sa skoro osiguranim opstankom SC Derbi može sada i da gleda ka gore, ka sredini tabele.

“Uvijek gledamo gore, barem bi tako trebalo da bude. Da bismo napredovali, uvijek moramo da budemo ambiciozni”.

SC Derbi u ponedjeljak gostuje Borcu u Čačka, nakon čega slijedi pauza zbog kvalifikacija za Mundobasket.

“Mi imamo utakmice crnogorskog prvenstva, za nas nema pauze. Idemo meč po meč, pokušavamo da se bavimo svojom igrom, svojim greškama, da napredujemo”.

A ritam utakmica nije nimalo naivan.

“Ako razmišljamo tako, onda jeste naporno. Međutim, ne smijemo sebi da dozvolimo da sa takvim razmišljanjem čekamo utakmice, već treba da budemo posveći treningu, da radimo na sebi, na timu. Mi tako i radimo, bilo da se radi o treningu ili utakmici. Pokušaćemo do Borca da se regenerišemo i normalno pripremimo za utakmicu, i da je dočekamo sa samopouzdanjem”, zaključio je trener SC Derbija.