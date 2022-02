Jusuf Nurkić je pričao o Nikoli Jokiću, njegovoj MVP sezoni, momentima kada su igrali zajedno u Denveru...

Proveli su dve sezone zajedno, trebalo je da budu Denverov "toranj" pod obručima i da zajedno vode ekipu do uspeha, ali se to nije dogodilo. Nikola Jokić i Jusuf Nurkić su trejdom razdvojeni.

Nagetsi su u februaru 2017. godine doneli odluku da grade ekipu oko srpskog centra, poslali su Nurkića u Portland i od tada su njih dvojica na različitm putevima.

NBA liga je organizovala razgovor sa Nurkićem putem "Zuma", a pitanja su postavljali srpski novinari, među njima je bio i "Mondo". A, upravo je jedno od pitanja bilo o Nikoli, tačnije o njihovoj saradnji i o tome da li je moglo da bude drugačije.

"Ne vidim razlog zašto ne bi mogli da igramo zajedno. Jeste sad priča šta bi bilo kad bi bilo, ali je ispalo super za obe strane i obe strane su prezadovoljne", počeo je Nurkić.

Napravio je malu pauzu, pa je dao dodatno pojašnjenje oko toga.

"U nekom mom razmišljanju, gledajući sa strane, neko nije hteo da to profunkcioniše. Morali su da odluče kako da idu dalje, to je sport, nema tu nekih ličnih motiva. Kada pogledamo šta je urađeno u par utakmica, neki ljudi koji su mogli, mislim na trenere i strukturu koja je odlučivala, nikada nisu hteli da naprave da to funkcioniše. Vidite, da kada imate određene igrače i profile igrača uz vas onda sve može."

Promena u Denveru dogodila se početkom novembra kada je klub doneo odluku da Jokić bude starter, a da se Nurkić preseli na klupu. Trener Majkl Meloun je nedavno otkrio da je Nikola došao kod njega u kancelariju i rekao da im ne menja uloge, sve kako bi i jedan i drugi bili zadovoljni. Na tu konstataciju je usledilo pitanje o empatiji koju Jokić pokazuje i da to nije nešto što se viđa u vrhunskom sportu.

"Ima empatiju, onda ne odigra jednom za reprezentaciju, pa nema empatije. Nisam čuo to izjavu trenera. Možete i Nikolu i braću da pitate, nikada nismo imali probleme između nas. Uvek je postojalo veliko poštovanje. Jokić je postao MVP, a ostao je skroz normalan. Ne pričaju toliko o njemu ovde koliko bi pričali da je neko iz njihove zemlje to osvojio. Teško je o Nikoli pričati odavde, možda je bolje da pričate vi iz Beograda", nasmejao se Nurkić."

Otkrio je snažni centar da su svi mogli da vide Nikolin potencijal još dok su bili u istom timu, a među prvima mu je čestitao na priznju.

"Mislim da nije realno da kažemo da smo videli da će biti MVP, ali s obzirom na sistem kakav je napravljen oko njega, posebno kao je igrao prošle sezone, bio je MVP neosporivo. Igrao je sve utakmice, nije niko mogao da ga ugrozi. Ove sezone je među top tri kandidata za MVP nagradu, ne vidim neku razliku, igraju bolje nego prošle godine."

Nurkić sada nosi dres Trejlblejzersa, ekipe koja je napravila veliko iznenađenje na tržištu. Trejdovali su jednog od najboljih igrača Si Džeja Mekaluma u Nju Orleans.

"Teška situacija, Demijen Lilard i Si Džej su jedni od mojih najboljih prijatelja u NBA ligi. Dočekali su me raširenih ruku kada sam došao. Košarka je sada druga priča po strani. Razumemo da je to biznis, da rade ono najbolje za ekipu i ovo je trenutak napred. Možda je sad mali korak nazad, ali ako se poslože kockice koje se planiraju biće dobro. Dejm je tu, što znači da će ekipa raditi da budemo u konkurenciji za titulu. Sledi leto, imamo dosta novih igrača. Imam osećaj da sam i starter i rezerva u isto vreme. Bio sam u nekim sličnim situacijama u karijeri, ali kao što vidite puno je trejdova, novi igrači, napravljen je totalni reset za moguće trejdove i dolaske novih igrača. Nikad ne znaš, nadamo se najbolje."

Na konstataciju da deluje dobro raspoložen uprkos svim trejdovima i dešavanjima se samo nasmejao.

"Nisam imao opterećenje, rekli su da neću biti trejdovan, mada se to nikad ne zna. Kada si slobodan za par meseci onda je svejedno", zaključio je Jusuf Nurkić koji će na kraju sezone postati slobodan agent.