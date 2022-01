Nijedan tim nije stigao do titule tih godina, ali su te serije bile paklene i neponovljive.

Izvor: Profimedia

Iako nisu osvajali titulu tokom devedesetih, Njujork Niksi i Indijana Pejsersi obeležili su tu deceniju i učinili da je pamtimo po brutalnim mečevima, žestokim duelima, pa i tučama na terenu.

Od 1993. do 2000 godine sreli su se čak šest puta u plej-ofu, legenda Indijane Redži Miler je utišavao Medison skver garden i svađao se sa najvećim navijačem Niksa, rediteljem Spajkom Lijem i okretao se ka njemu kada je trojkama osvajao najpoznatiju košarkašku halu.

Počev od 1993, u tom rivalstvu su na jednoj strani stajali "lavovi" Peta Rajlija, Patrik Juing, Čarls Oukli, Džon Starks, Dok Rivers, a na drugoj strani su bili Redži Miler, Rik Smits, Detlef Šrempf i Dejl Dejvis. Upravo u toj seriji, u čuvenoj tuči Starksa i Milera, košarkaš Niksa udario je šutera Indijane glavom i bio isključen. Iako su Niksi prošli u toj seriji, njihov sukob ostao je upamćen i dodavao je tenziju svakom sledećem duelu.

Novinar Sports ilustrejteda objavio je knjigu o tim Niksima, nazvao je "Krv u Gardenu", a posebna pažnja posvećena je upravo tom rivalstvu. Tako se citira i Starskova izjava: "Odseći ću Redžiju Mileru k**** i nateraću ga da pojede!".

Starks je često pričao o tome koliko je Miler bio "prljav" igrač i šta je sve morao da trpi. Objasnio je i kako i zašto ga je ovako udario:

"To što sam ga udario glavom je moralo da se dogodi. Bez obzira na sve, moralo je. U to vreme, non-stop me je udario laktovima. Udario me je i tada laktom i rekao sam za to sudiji, a on je rekao: 'Starks, ćuti i igraj'. I ja sam pomislio: 'OK, rešiću to na svoj način'. Dao sam posle toga koš preko njega, pretrčao teren i bio sam toliko ljut da sam hteo da mu pesnicom probijem čitavo lice", Starks je objašnjavao.

"Tako smo se približili jedan drugom i BAM, samo sam ga udario. On je znao šta da uradi, dramio je, glumio. Holivud", dodao je nekadašnji bek koji je najbolje godine proveo u Niksima i za njih igrao od 1990. do 1998. Potom je kratko bio u Čikagu, a karijeru je završio 2002. u Juti.