Nekadašnji NBA košarkaš Gilbert Arenas je ispričao sve o incidentu sa pištoljem i priznao da mu to nije bio priv put...

Izvor: Profimedia

Imao je Gilbert Arenas sve predispozicije da postane velika NBA zvezda. Uostalom, podaci da je u karijeri prosečno beležio 20.7 poena, da je tri puta bio deo Ol-stara i da je u čuvenom meču sa Lejkersima i Kobijem Brajantom dao 60 poena...

Ali, na kraju u tome nije u potpunosti uspeo. Dovoljno je reći da ga svi pamte po jednoj stvari. Incidentu sa pištoljem kada je ušao u sukob sa saigračem Džavarisom Kritentonom. Tada su uperili pištolje jedan u drugog zbog kockarskih dugova.

Sve to se dogodilo početkom 2010. godine, a sada, 12 godina kasnije je Arenas opet pričao o tom incidentu. Otvoreno i bez mnogo ustezanja, a tom prilikom je otkrio i da je više puta tako nešto radio...

"Koja je bila veličina tog pištolja? Mogao je da bude i 'ajpod'. Rekao sam mu da spusti taj mali pištolj", počeo je Arenas.

Arenas 60 poena protiv Lejkersa Izvor: Youtube/House of Highlight

Usledilo je prosto pitanje - zašto je uopšte pištolj bio tamo?

"Jednostavno, to smo radili tada. Teško je drugima da razumeju taj deo o pištoljima, ali da, nosili smo pištolje. Obezbeđenje je tu, zgrada je dobro čuvana i onda bismo donosili od kuće tu nakit, pištolje, sve što imamo bismo ostavljali u svlačionici. Onda smo išli na trening, pa u povratku smo to uzimali i vraćali kući, to je tada bilo normalno."

Počeo je tada da se smeje i priznao je da je više puta pištolj znao da uperi u saigrače...

"Sada sam stariji i mogu da kažem da sam i ranije potezao pištolj na saigače. U mojoj prvoj sezoni je jedan od saigrača pokušao da me udavi, bila je to inicijacija za rukija i onda sam otrčao kući i doneo pištolj. Pretio sam im da ne smeju to da ponove i onda su to ponovo uradili. Isprašili su me opet", sa osmehom prepričava Arenas.

Arenas je karijeru počeo u Golden Stejtu, a igrao je još za Vašington, Orlando i Memfis.