Otkrivena je plejlista najboljeg košarkaša na svetu. Ove refrene uče navijači u Denveru pred utakmice.

Izvor: Profimedia

Poznato je već uveliko da Nikola Jokić na zagrevanju pred NBA meč voli da sluša narodnjake, ali pred nedeljnu utakmicu protiv Jute isplivala je kompletna plejlista koju je Somborac spremio za zagrevanje.

Zaposleni u Denveru zadužen za puštanje muzike sa razglasa objavio je koje četiri pesme Nikola sluša na zagrevanju - i zaista su raznovrnog žanra, od zabavne muzike, preko narodnjaka, pa do starogradske. Jokić traži ove numere (i to ovim redosledom).

Đorđe Balašević - "Ringišpil"

Olja Karleuša - "Zicer"

Zvonko Bogdan - "U tom Somboru"

Mitar Mirić - "Ne može nam niko ništa"

Dakle, Jokić bira da se polako uvodi u zagrevanje, uz Đorđa Balaševića, a onda na kraju podiže adrenalin uz Mitra Mirića i njegov najveći hit. Iako je neobično slušati te dve pesme u tako kratkom razmaku, Nikoli prija, kao što mu prijaju i druge Balaševićeve pesme, o čemu je pričao prošle zime, opraštajući se od novosadskog kantautora.

"Veliki sam fan lika i dela Đorđa Balaševića, bile su mi pomešane emocije. Nisam stigao da ga upoznam, da mu se zahvalim što mi je pomogao da "prevarim" moju sadašnju ženu da mi bude devojka, a sad žena. Žao mi je zbog toga i mislim da je ovo veliki gubitak za sve nas koji smo ga voleli", rekao je tada Jokić.

Izvor: MONDO/Stefan Stojanović/YouTube/RTS Sajt - Zvanični kanal/Printscreen

Važnije od muzike je to da se Nikola uvek najintenzivnije zagreva u ekipi, o čemu je prošle nedelje javno govorio i trener Majk Meloun.

"Voleo bih da možete da vidite naše zagrevanje za trening. On prolazi kroz to žešće od svih. Za svaku utakmicu radi više od svih. On daje najbolji primer jer je najveći igrač i aktuelni MVP, ali je i najveći radnik u timu", rekao je Meloun.

Saigračima ostaje da ga prate, da uče refrene ove četiri pesme i da uživaju u igri uz najboljeg igrača na svetu.