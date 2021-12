Činilo se da Monako ima pobedu, pa je Žalgiris izborio produžetak, a tamo je postojao samo jedan tim.

Izvor: MN Press

Monako je ove nedelje iznenada smenio Zvezdana Mitrovića zbog serije loših rezultata i sukoba sa Majkom Džejmsom, a čini se da je "šok-terapija" upalila.

Saša Obradović je na drugom debiju na klupi "kneževa" ostvario veliku pobedu nad Žalgirisom u gostima. Gledali smo sjajan meč u Kaunasu koji je na kraju rešen u dodatnh pet minuta, a u njemu je Monako bio dominantan i zasluženo je došao do pobede - 107:98 (22:21, 26:22, 13:27, 34:25, 12:3).

Početkom poslednje deonice Lekavičijus je pogodio za "plus devet" Žalgirisa (72:63), ali tu se nije predao Monako. Štaviše, za 90 sekundi su izjednačili rezultat, pa otišli na "plus šest" (81:87) na četiri minuta do kraja.

Tu nije bio kraj uzbuđenjima. Monako je čuvao malu prednost, penalima Vila Tomasa poveli su 94:91 na 12 sekundi do kraja, potom je Lekavičijus na isti način "vratio" na 93:94, a Rob Grej je imao šansu da donese pobedu Monaku. Pogodio je tek jedan penal, da bi Ulanovas prvim "dvojkom" izborio produžetak.

U njemu je postojao samo jedan tim, raspoloženi Amerikanci u dresu "kneževa" su ubacili 12 poena, dok je domaćin preko Strelnijeksa ubacio samo jednu trojku.

Najefikasniji u timu Monaka bio je Majk Džejms sa 20 poena i čak 14 asistencija, upisao je još i pet skokova, pa je jasno da će od njegovog raspoloženja zavisiti i rezultati ekipe Saše Obradovića.

Dvejn Bekon je dodao 19, a 13 je imao Alfa Dijalo. Na drugoj strani Janis Strelnijeks je predvodio Žalgiris sa 22 poena.