Crvena zvezda u Beogradu izgubila od Barselone.

Izvor: MN Press

Triler završnica, velika borba, čvrsta igra Crvene zvezde, ali su na kraju morali da čestitaju Barseloni na pobedi - 69:76 (13:20, 18:14, 18:27, 20:15).

Imaće crveno-beli definitivno za čim da žale. Imali su veliku šansu da šokiraju jednog od glavnih favorita za osvajanje Evrolige. Propustili su dosta prilika za to, previše promašaja u ključnim trenucima.

Uostalom, statistika to najbolje pokazuje. Ekipa Dejana Radonjića je veoma loše šutirala za tri poena (3/20), dok su Katalonci bili tačno na 50 odsto u dalekometnim hicima (9/18). Uz to su promašili i previše slobodnih bacanja (18/27). Nije im pomoglo ni to što je Novak Đoković bio tik pored teren da ih bodri.





Vidi opis ZVEZDA PALA U DRAMI PROTIV BARSELONE! Stefan Marković lomio Špance, ali ih NIJE slomio - trojke izdale crveno-bele! Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN Press Br. slika: 11 1 / 11 Izvor: MN Press Br. slika: 11 2 / 11 Izvor: MN Press Br. slika: 11 3 / 11 AD Izvor: MN Press Br. slika: 11 4 / 11 Izvor: MN Press Br. slika: 11 5 / 11 Izvor: MN Press Br. slika: 11 6 / 11 AD Izvor: MN Press Br. slika: 11 7 / 11 Izvor: MN Press Br. slika: 11 8 / 11 Izvor: MN Press Br. slika: 11 9 / 11 AD Izvor: MN Press Br. slika: 11 10 / 11 Izvor: MN Press Br. slika: 11 11 / 11

Započela je Zvezda meč sporije i dozvolila Barseloni da se razigra i da stigne i do dvocifrene prednosti (5:16). Promašivali su previše zicera, slobodnih bacanja, sve to je španski tim surovo kažnjavao.

Ulazak Maika Cirbesa na startu druge deonice je "probudio" srpski tim. Doneo je čvrstinu u skoku i agresivnost, a Luka Mitrović je plesao u napadu. Mitrović je potom dobio treću ličnu, ali nije to pokolebalo domaći tim. Nadomestili su to dobrom defanzivom, pa su na pauzu otišli sa samo tri poena zaostatka (31:34).

Promašili su previše slobodnih bacanja (6/11) i dali su samo jednu trojku (1/8). Bili su svesni da je to nešto na čemu će morati da porade u drugom delu.

"Sporo smo počeli, trebalo nam je malo vremena da nađemo ritam, energiju u odbranu. Promašili smo neke zicere, ako zadržimo energiju, imaćemo šansu u drugom poluvremenu", rekao je Mitrović u pauzi, inače najefikasniji igrač u prvom delu meča (11 poena).

Sve dobro što su uradili u prvom poluvremenu su crveno-beli prokockali u trećoj deonici. Pravili su previše grešaka u odbrani, Barsa je dala četiri trojke, a srpski tim samo jednu. Upravo to je bila najveća razlika tom delu igre, pa su Katalonci u poslednji kvartal ušli sa dvocifrenim vođstvom (49:61).

Izgledalo je da je sve gotovo kada je gostujući tim imao dvocifreno vođstvo (57:67), ali tako nije mislio srpski tim. Davidovac i Kalinić su pokrenuli tim (63:67), a onda je na oko dva minuta pre kraja Marković pogodio trojku koja je podigla dvoranu na noge (68:71).

Međutim, od tog momenta, pa do kraja je Zvezda promašila čak pet trojki, prvo Holins, pa onda Marković i Kalinić po dve. Mirotić je to kaznio penalima, a Kjurik trojkom stavio tačku na meč.

ZVEZDA: Lazarević, Volters 11, Davidovac 8 (6sk), Mitrović 15, Lazić, Kalinić 15, Dobrić (nije igrao), Holins 2, Ivanović 4, Marković 8, Kuzmić 4 (13sk), Cirbes 2

BARSELONA: Dejvis 6, Eksum, Šanli 11, Martinez 6, Smits 11, Hejs 14 (8sk), Oriola 2, Laprovitola 6, Kjurik 8, Jokubaitis 2 (5as), Mirotić 10 (8sk), Kaisedo