Nikola Jokić odigrao je protiv Nju Orleansa jednu od najboljih partija u NBA ligi.

Izvor: Profimedia

Srpski košarkaš Nikola Jokić odigrao je prethodne noći najbolju partiju u tekućoj sezoni, potvrdivši još jednom da nije slučajno kraj njegovog imena MVP priznanje. I to je sve uradio povrijeđen!

Jokić je vodio Denver do velike pobjede u Nju Orleansu, i to posle produžetaka (120:114). Pokazao je još jednom Jokić da je lider ekipe pošto je u finišu regularnog dijela doveo svoj tim u vođstvo, Pelikansi su potom izjednačili, a on je promašio šut za pobjedu, međutim u dodatnih pet minuta ubacio je čak 11 poena za veliko slavlje.

Tako je Nikola Jokić susret završio sa čak 39 poena, 11 skokova i 11 asistencija, šutiravši pritom nevjerovatnih 17 od 23 iz igre. Bio je to njegov četvrti tripl-dabl u sezoni, do sad i najupečatljiviji.

Koliko je Jokićeva partija bila nevjerovatna najbolje govori podatak da je tek četvrti u istoriji koji je zabilježio tripl-dabl sa 30 poena uz bar 70% šuta iz igre, a ako kažemo da su u tom društvu kraj njega Vilt Čemberlejn, Oskar Robertson i Medžik Džonson, to dovoljno govori šta je prošle noći radio Jonasu Valčunasu.

Pogledajte kako je to izgledalo!

Zanimljivo je da Jokić nije pogodio nijednu trojku na meču, odnosno na to mu odlazi polovina promašaja i igre prethodne noći (3 od 6), ali je zato izluđivao Litvanca igrom na postu i naravno svojim šutem u stilu Novickog.

Osim Jokića, odličnu partiju za Denver odigrao je i Vil Barton sa 20 poena, dok su dvocifreni bili još Moris sa 11, odnosno Gordon i Grin sa 10. S druge strane Valančunas je uz sve muke bio vrlo dobar sa 27 poena i 11 skokova, a pratio ga je Herbert Džouns sa 19.

Upravo je Džouns imao moćno zakucavanje na Jokiću, ali nije to pomoglo, kao ni provociranje zastavom Hrvatske.

Bulsi su ubjedljivo poraženi od ekipe Klivlenda. Kavsi su na svom terenu slavili 115:92. Vidjelo se koliko Čikagu nedostaje Demar Derozan (ušao je u covid protokol), a najefikasniji je bio Zek Lavin sa 23 poena.

Lonzo Bol je upisao 19, a Nikola Vučević 18, uz 12 skokova. Crnogorski centar je na terenu proveo 31 minut, šutirao je 23-8, pogodio je jednu trojku iz sedam pokušaja…

Kod Kavsa se istakao Darijus Garland sa 24.

NBA REZULTATI

Šarlot - Filadelfija 106:110

Klivlend - Čikago 115:92

Detroit - Vašington 116:119*

Indijana - Njujork 122:102

Majami - Milvoki - 113:104

Toronto - Oklahoma 109:110

Hjuston - Bruklin 114:104

Memfis - Dalas 96:104

Minesota - Juta 104:136

Nju Orleans - Denver 114:120*

Golden Stejt - Portland 104:94

Sakramento - Orlando 142:130

L.A. Klipers - Boston (u toku)