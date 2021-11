Selektor crnogorskih košarkaša Boško Radović je žalio poslije poraza od Francuske na startu kvalifikacija za Mundobasket.

Izvor: MONDO/Nikoleta Vukčević

“U ovakvim utakmicama, sa velikim ekipama, uvijek nam fale dva-tri minuta, ali smo 35 igrali veoma dobro. Stali smo u odbrani, dozvolili najboljem šuteru protivnika da pogodi dvije trojke, pa da utrči i lagano poentira… Tu smo primili poene koje nismo smjeli”, rekao je selektor Boško Radović.

“Duža klupa rivala je uradila svoje, to je bio ključ. Oči bode to da smo promašili 11 slobodnih bacanja, a da biste pobijedili tim kakav je Francuska, i to u gostima, moraju da se eliminišu greške i da se bacanja pogađaju”, dodao je Radović.

U ponedjeljak je rival Portugal u Podgorici.

“To je veoma važna utakmica”, istakao je selektor.

Vladimir Mihailović se istakao sa 23 poena.

“Imamo za čime da žalimo, odličan meč je iza nas. Ali, prosuli smo u samo nekoliko minuta ono što smo gradili praktično cijelu utakmicu. Ozbiljan rival kakav je Francuska kažnjava prazan hod, ali se nadam da ćemo iz ove utakmice izvući ono najbolje. Da nam ovaj meč bude pravac i da na njemu gradimo igru za Portugal”, rekao je Mihailović.