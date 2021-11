Nastavlja se neverovatna golgeterska forma Aleksandra Mitrovića.

Izvor: Profimedia

Aleksandar Mitrović je nezaustavlivj, ma koji dres da je na njemu!

Samo šest dana otkako je Srbiju odveo na Svetsko prvenstvo u Kataru golom u 90. minutu protiv Portugala, Mitrović je nastavio neverovatnu golgetersku formu i u Fulamu. Postigao je prvi gol na meču protiv Barnslija, a s obzirom da je ostalo još čtiavo poluvreme - ne možemo da garantujemo da će se zaustaviti na tome.

Mitroviću je gol u 24. minutu meča na "Krejven kotidžu" već 21. gol u sezoni Čempionšipa, a nije još ni decembar, pa pošto je ostalo više od polovine sezone - ko zna koliko će ih na kraju imati na svom kontu.

Bio je to sjajan pas Tetea, a nova laka egzekucija Mitrovića koji nastavlja da "teroriše" odbrane.

Do kraja poluvremena Karvaljo je u 34. minutu povisio rezultat, a ostaje nam da vidimo da li će tim Marka Silve biti raspoložen u nastavku, kao što je to bilo do sada.