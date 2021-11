Nekadašnji engleski fudbaler redom odbija ponude, a nezaposlen je već mesecima.

Izvor: Profimedia

Delovalo je da će trenerska karijera Franka Lamparda krenuti uspešno kao fudbalska, ali već mesecima nema nikakvog pomaka. Nakon što je počeo u Derbi Kauntiju koji je član Čempionšipa, pa predvodio i "svoj" Čelsi, nekadašnji vezni fudbaler je od januara 2021. godine bez posla.

Po poslednjim informacijama iz Engleske, on je danas odbio saradnju sa Noričem, koji je želeo da ga angažuje barem na ugovor do kraja sezone i pruži mu novu priliku da radi u Premijer ligi. To se neće desiti, a mnoge je Lampardovo odbijanje iznerviralo...

Ovo je, po pisanjima engleskih medija, četvrti tim iz Premijer lige koji je Frank Lampard odbio od leta do sada. U međuvremenu su se za njega interesovali Kristal Palas, Njukasl, Aston Vila i Norič, a ako niko od njih nije dovoljno dobar za nekadašnju zvezdu Čelsija...

Pitaju se ljudi u engleskoj gde Frenk Lampard planira da radi, ako mu nijedan od ovih klubova nije po meri?

U Kristal Palasu je mogao da dobije odrešene ruke da napravi korenite promene, u Njukaslu bi ga čekao ogroman budžet, Aston Vila bi mogla da mu ponudi pristojan igrački kadar. Norič je, realno, u najgoroj situaciji, ali bi Frank mogao da dobije dugogodišnji ugovor i priliku da se naredne sezone, sa timom koji sam sklopi, bori za ulazak u Premijer ligu.

Očigledno mu ni to nije dovoljno dobar izazov.

Nekadašnji vezni fudbaler bez poslaje od kraja januara, kada je dobio otkaz u Čelsiju. Nasledio ga je Tomas Tuhel, osvojio Ligu šampiona i tokom leta napravio ekipu koja će se sasvim sigurno boriti za titulu ove sezone. Lampard, za to vreme, samo čeka!