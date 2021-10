Bio je čuvar mreže i Mančester junajteda, ali karijera Marka Bosnića otišla je stranputicom početkom novog vijeka...

Izvor: Profimedia/MN Press

Proslavljeni srpski fudbaler Saša Đani Ćurčić poznat je po brojnim pričama iz svoje turbulentne igračke karijere, a sada je otkrio još jednu.

Ova se tiče kontroverznog golmana Marka Bosnića, kojem je, kako kaže, pomogao da se izvuče iz problema sa drogom i veze sa čuvenom manekenkom Sofi Anderton.

Mark Bosnić je bivši reprezentativac Australije hrvatskog porijekla. Tokom karijere je branio za Mančester junajted, Aston Vilu i Čelsi, ali je u sjećanjima navijača najviše ostao upamćen po svemu onome što je radio van terena.

Bosnića su pratili skandali tokom čitave karijere, a Ćurčić je ispričao kako mu je pomagao dok je igrao u Engleskoj, ne bi li ga vratio na pravi put.

Ćurčić i Bosnić su bili saigrači u Aston Vili, a u podkastu "Spotlight", nekadašnji fudbaler je otkrio kako je kontroverzni čuvar mreže imao problema zbog noćnih izlazaka, ljubavnog života, ali i alkohola i droge. Bosnića je zavela Sofi Anderton, jedna od najpoznatijih engleskih manekenki tog vremena.

"Jao, šta je on prošao... Njegovi roditelji su me zvali da ga izvučem iz Londona i pošaljem u Sidnej. Uhvatila ga ona londonerka Sofi Anderton, nije to ko ove naše Beograđanke manekenke. To te izjede živog! Pet miliona funti mu otišlo na penthaus, ona ga namjestila... Žao mi bre dečka, dobar dečko, šta ti je život", počeo je Đani.

On je dalje objasnio šta se dešavalo.

Izvor: Profimedia

"Roditelji njegovi me zvali i nađem ga u apartmanu u Londonu u teškoj depresiji. Kaže on meni 'Vidi ja sam tebe nekada čuvao u Aston Vili, ti si bio problematičan a sad ti mene čuvaš...' Ja mu kažem 'Mark, moraš da se dižeš'. Uhvatili ga oni srpski ćevap narko dileri pod svoje, morao sam da rastjeram sve to, da dignem čovjeka. On samo o Sofiji Anderton misli, gleda neke rijalitije... Opasna je ona, opasna zavodnica", rekao je Ćurčić.

"Naježio sam se. Tu je otišlo 40.000.000 funti. On je bio golman Mančester junajteda, golman Čelsija... 40 miliona funti keša je nestalo, otišlo."

Izvor: MN Press

Anderton je bila zavisnica od kokaina, o čemu je prije više od 10 godina i otvoreno pričala za britanske medije, a prema Ćurčićevim rečima, uz nju je i Bosnić upao u takve probleme.

"Za svaku liniju koju bi ona povukla, i on bi povukao jednu", rekao je Ćurčić.

Bosniću su početkom 21. veka, dok je igrao za Čelsi, pronašli kokain u krvi na doping testu, pa je zbog toga bio suspendovan na devet mjeseci i dobio otkaz na "Stamford Bridžu". Karijeru je okončao sa samo 30 godina, a danas vodi uredan život u Australiji.

Mark Bosnić je tamo fudbalski komentator na TV kanalu "Foks".