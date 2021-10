On je dugo u klubu i ne planira da ode iz Pariza pre nego što uzme Ligu šampiona!

Izvor: Profimedia

Iako su Lionel Mesi, Nejmar i Kilijan Mbape prve zvezde tima, niko u trenutnoj ekipi PSŽ-a nije ostavio dublji trag od Anhela Di Marije.

On je najbolji asistent u istoriji kluba, a došao je u Pariz nakon neuspele epizode u Mančester junajtedu. I nije pogrešio.

"Potpis za PSŽ je najbolja odluka u mom životu. Hteo sam da prestignem taj rekord po broju asistencija i uspeo sam. Na to sam najviše ponosan, ime će mi ostati u istoriji PSŽ-a", istakao je Argentinac.

Uspeo je da osvoji mnogo trofeja u Parizu, ali ne i onaj koji je najviše želeo.

"Zamenio bih mojih 17 trofeja sa PSŽ-om za Ligu šampiona. Nismo daleko, samo nam treba malo sreće da osvojimo. Teško bi mi bilo da odem bez toga iz kluba", naglasio je on.

Di Marija je oduševljen dolaskom svog velikog prijatelja i saigrača iz reprezentacije Lionela Mesija u Pariz, iako za sada zaista postoje neki problemi.

"Igranje sa Leom u klubu je jedna od stvari koja mi je nedostajala. On je oduvek bio najbolji igrač na svetu i nastaviće da bude. Niko drugi ne radi takve stvari na terenu, on je unikatan i moraćemo da ga iskoristimo na najbolji mogući način. Sa njegovim dolaskom teže je napraviti koheziju, nismo još sigurni kako će to izgledati", dodao je on.