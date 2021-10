Mauricio Sari je uvideo jedan problem u igri Lacija, a tiče se Sergeja Milinkovića-Savića

Izvor: Profimedia

Osvojio je Lacio samo bod u Ligi Evrope. Na meču protiv Marseja nije bilo pogodaka (0:0).

Doduše, mreža se jeste zatresla posle šuta Ćira Imobilea, ali je taj pogodak brzo poništen zbog ofsajda.

Trener Lacija Mauricio Sari je bio zadovoljan onim što su njegovi izabranici prikazali u Rimu.

"Odigrali smo dobar meč protiv veoma dobrog tima. Malo nam je falilo oštrine na startu utakmice, dok nam je u poslednjih pola sata nedostajalo malo sreće. Imao sam osećaj da smo mogli da postignemo gol, tako da malo žalim zbog konačnog rezultata. Verovali smo u pobedu, malo nam je nedostajalo", rekao je Sari.

Ono što su mediji primetili bilo je da na terenu ponovo nije bilo Luisa Alberta. Italijanski stručnjak je otkrio da je to zbog Sergeja Milinkovića-Savića.

"U ovom momentu Sergej i Luis ne mogu da igraju zajedno. Shvatio sam to posle prethodne utakmice. Da smo igrali protiv ekipe koja je defanzivno orijentisana onda bismo mogli to da probamo. Međutim, gledao sam Alberta na treningu prethodnih dana i odlučio sam da je bolje da on igra kada je meč u sporijem ritmu."

Zbog sve bolje igre Lacija Sari dobija pohvale.

"Istorijski gledano Lacio je uvek imao serije pobeda, pa bi usledio period mučenja. Moramo da zadržimo motivaciju na visokom nivou i da to ne dozvolimo. Nije lako igrati na svaka tri dana, nemamo mnogo vremena za trening, ali ovo je grupa sa kojom volim da radim. Moja želja je da tim stalno igra na 100 odsto", zaključio je Sari.