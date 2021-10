Englez emotivno pričao u prvom intervjuu od odlaska iz Njukasla.

Izvor: Profimedia

U skladu s očekivanjima, iskusni engleski stručnjak Stiv Brus (60) dobio je otkaz u Njukaslu nekoliko dana posle svoje prve i jedine utakmice od dolaska novih vlasnika.

Bio je to njegov 1.000 meč na klupi.

U razgovoru za britanski "Telegraf", Brus je otvorio dušu i rekao sve što misli o načinu na koji je tretiran.

"Ovo bi mogao da bude moj poslednji posao", priznao je bivši menadžer niza engleskih klubova - Aston vile, Hala, Šefild Venzdeja, Sanderlenda, Vigana, Birmingema, Kristal Palasa, Vigana...

"Ne radi se samo o meni. Sve ovo se odražava na čitavu moju porodicu, jer su moji iz ovog kraja i ne mogu to da ignorišem. Zabrinuti su za mene. Posebno moja supruga. Kako je ona neverovatna žena. Ona je fantastična supruga, majka i baka. Bila je tu da brine posle smrti mojih roditelja, a njeni nisu baš dobro. A onda povrh svega mora da brine i o meni i o tome šta ja prolazim u poslednjih nekoliko godina".

Brus je na klupi Njukasla bio od leta 2019. i pod njegovim vođstvom "svrake" su zauzimale 13. i 12. poziciju na tabeli u prethodne dve sezone.

"Ne mogu njenu podršku da uzmem zdravo za gotovo, provela je čitav život prateći me od kluba do kluba i da joj sutra kažem da mi je ponuđen posao u Kini ili bilo gde, pitala bi me 'Stive, da li je to prava stvar za tebe, da li to želiš?'. I opet bi me podržala", dodao je emotivni Brus.

S obzirom na sve rečeno, Brus dovodi u pitanje nastavak svoje karijere.

"Imam 60 godina i ne znam da li želim da je opet provlačim kroz sve to. Imali smo do sada dobar život, pa je ovo verovatno moj poslednji trenerski posao - bar dok ne dobijem telefonski poziv od gazde nekog kluba koji će me pitati da im pomognem. Nikad ne reci nikad, to sam naučio".

Brus je bio posebno iskren dok je pričao o tome šta je proživeo u Njukaslu.

"Bilo je sve veoma, veoma teško. Nikada nisam osetio da me zaista žele. Osetio sam da ljudi hoće da ne uspem. Govorili su da ću propasti, da sam beskoristan, da sam debeli višak prostora... Da sam taktički beskorisna glava kupusa!", rekao je Brus.

Još nije poznato ko će naslediti nekadašnjeg igrača Mančester junajteda na klupi, a među prvim kandidatima pominje se ime bivšeg trenera Rome Paula Fonseke.

Portugalski stručnjak vodio je "vučicu" od leta 2019. do kraja prošle sezone, posle čega ga je nasledio Žoze Murinjo. Pod njegovim vođstvom Roma je bila peta u sezoni 2019/20 i sedma u prošloj takmičarskoj godini, a prošle sezone je vodio ekipu do polufinala Lige Evrope, u kojem je doživeo ubedljiv poraz protiv Mančester junajteda na Old Trafordu (2:6).