Milutin Sredojević je osuđen pred sudom zbog seksualnog uznemiravanja.

Izvor: Profimedia

Najnovije informacije stigle su iz Južne Afrike. Srpski trener je osuđen zbog seksualnog uznemiravanja!

Milutin Sredojević je proglašen krivim zbog jedne situacije koja se dogodila dok je bio selektor Zambije. Danas je stigla i zvanična presuda.

"Osuđen je po dvije tačke na po tri godine zatvora, ali je to preinačeno u jednu kaznu od pet godina i to uslovnu. To znači da neće ići u zatvor ukoliko u narednih pet godina ne ponovi sličan incident", piše u saopštenju, a to nije prvi put da se tereti za ovako nešto.

Lokalni mediji su zatim otkrili i sve detalje toga i kako je jedna žena (39) koja je kuvala kafu podnijela tužbu protiv njega. Sve se dogodilo tokom "Kosafa kupa" u decembru prošle godine na "Volfson" stadionu.

"Ona mu je donela kafu i pitala ga je da li želi šećer u kafu, na šta joj je on odgovorio da želi drugi tip šećera i pokazao je na njenu zadnjicu. Ona se zatim požalila šefu koji je upozorio gospodina Sredojevića. Kasnije istog dana, kada mu je opet donijela kafu on je dotakao njenu pozadinu", ispričala je Anelisa Ngakani, koja je bila advokat tužilaštva u ovom procesu.

Sredojević je od ove gdoine selektor Ugande, a oni nisu željeli o tome da pričaju.

"Trener je tražio dozvolu da riješi privatni slučaj u Južnoj Africi. Dobili smo informaciju da je to sada završeno i da će se vratiti svom poslu", kratko se navodi u saopštenju.