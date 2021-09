29 September 2021 14:35 pm

REGION - SLOVENIJA

Obustavljena vakcinacija Džonsonom i Džonsonom nakon smrti djevojke



Ljubljana, (MINA) - Slovenačko Ministarstvo zdravlja odlučilo je danas da obustavi vakcinaciju vakcinama Džonson i Džonson, prihvatajući preporuku Instituta za javno zdravlje nakon što je 20-godišnja djevojka preminila u Kliničkom centru (KC) u Ljubljani.



Djevojka je nedavno vakcinisana vektorskom vakcinom Džonson i Džonson, ali je primljena u KC zbog pojave ugrušaka i krvarenja, prenosi slovenačko Delo.



Šef neurologije Igor Rigler rekao je da ne može da potvrdi da li je do komplikacija došlo zbog vakcinacije, ali da je to vjerovatno povezano, budući da su se slični slučajevi dešavali u inostranstvu.



On je kazao da se takvi slučajevi dešavaju jednom u 100 hiljada slučajeva, prenosi Tanjug.



Predsjednica Komisije za vakcinaciju Bojana Beović rekla je da je "za sada pametno" da se obustavi vakcinacija vakcinama Džonson i Džonson.



Slovenački ministar zdravlja Janez Poklukar rekao je da ne zna detalje slučaja, ali da je pokrenuta procedura kako bi se razjasnilo šta se desilo.

(kraj) isf

29 September 2021 14:17 pm

POLITIKA – SKUPŠTINA

Crnogorski građani da pokažu da EU nema alternativu



Podgorica, (MINA) – Crnogorski građani treba da zadrže reformski potencijal u borbi protiv korupcije, slobode medije i vladavini prava i da tako pokažu da Evropska unija nema alternativu, poručio je ministar vanjskih poslova Slovenije Anže Logar.



Kako je saopšteno iz crnogorskog Parlamenta, Logar je, na sastanku sa predsjednikom Skupštine Aleksom Bečićem, pohvalio NATO usmjerenje Crne Gore i jasnu strategiju države ka Evropskoj uniji (EU).



On je, konstatujući da je Crna Gora najviše napredovala u pristupnom procesu, istakao da država, može računati na podršku Slovenije u nastavku reformskih procesa.



“On je podsjetio na rezultate koje je, u dijelu transparentnosti rada, Skupština ostvarila i naglasio da je, brojnim izmjenama, zacrtana jasna opredijeljenost unaprijeđenja kontrolne i nadzorne uloge Parlamenta”, kazali su iz Skupštine.



Logar je ocijenio da je obaveza EU da proces proširenja održava živim, jer je Zapadni Balkan strateški interes Unije.



Bečić je, kako su naveli iz Skupštine, kazao da je, uprkos brojnim krizama i izazovima, EU opstala kao jedan od ključnih činilaca svijetske politike.



On je istakao je da je ponosan što dolazi iz zemlje čiji građani, kako je rekao, u ogromnoj većini daju podršku evropskom putu države.



Crna Gora se nada, kako je naveo Bečić, da će dostignuća, koja je ostvarila na svom evropskom putu, biti vrednovana, kao i da će postati naredna članica evropske porodice.



Bečić je ocijenio da parlamenti imaju ključnu ulogu u pristupnom procesu.



„Bez kvalitetne zakonodavne i evropske infrastrukture, ne može se govoriti ni o progresu, pa samim tim ni o rezultatima”, rekao je Bečić.



On je kazao da su svi rezultati Parlamenta postignuti u vrlo složenom i izazovnom političkom periodu, koji su “obilježili bojkoti sa skoro svih strana političke scene, kao i različite polititičke i institucionalne opstrukcije”.



“Sa sigurnošću tvrdim da zajednički možemo odlučno zakoračiti naprijed i doprinijeti skorijem ostvarenju našeg evropskog sna”, zaključio je Bečić.

(kraj) tir/žug

29 September 2021 14:02 pm

SPORT - FUDBAL - REPREZENTACIJA

Radulović objavio spisak za duele sa Gibraltarom i Norveškom



Podgorica, (MINA) - Selektor seniorske fudbalske reprezentacije Crne Gore Miodrag Radulović objavio je danas spisak igrača za nastavak kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo 2022. godine i oktobarske duele sa Gibraltarom i Norveškom.



Radulović za te duele računa na 20 igrača.



Na spisku su:



golmani: Milan Mijatović (MTK Budimpešta, Mađarska) i Matija Šarkić (Birmingem, Engleska);



odbrambeni igrači: Stefan Savić (Atletiko Madrid, Španija), Marko Simić (Liepaja, Letonija), Žarko Tomašević (Astana, Kazahstan), Adam Marušić (Lacio, Italija), Marko Vešović (Karabag, Azerbejdžan), Risto Radunović (FCSB, Rumunija), Igor Vujačić (Partizan, Srbija) i Marko Vukčević (UTA Arad, Rumunija);



vezni igrači: Nikola Vukčević (Levante, Španija), Nebojša Kosović (Kairat, Kazahstan), Marko Janković (Beitar Jerusalim, Izrael), Aleksandar Šćekić (Partizan, Srbija), Sead Hakšabanović (Rubin, Rusija) i Milutin Osmajić (Kadiz, Španija);



napadači: Fatos Bećiraj (Astana, Kazahstan), Stevan Jovetić (Herta, Njemačka), Stefan Mugoša (Inčon junajted, Južna Korea) i Uroš Đurđević (Sporting Hihon, Španija).



Radulović je kazao da nastavak kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo u Kataru donosi duele u gostima sa selekcijama Gibraltara i Norveške, sa kojima su njegovi izabranici imali prilike da igraju u martovskom terminu.



"Želimo da u oktobartskim mečevima osvojimo nove bodove i napravimo dva dodatna koraka u kvalifikacijama za plasman na Mundijal. Kroz mečeve odigrane u prvom dijelu kvalifikacija ostvarili smo zacrtani cilj uoči početka ciklusa – da ostvarimo bolji rezultat od onog koji je napravljen u kvalifikacijama za Evropsko prvenstvo", rekao je Radulović.



On je naglasio da crnogorska reprezentacija ne želi da se zaustavi na postignutom već će se do samog kraja svim snagama boriti za svaki bod i svaki gol.



"Nadam se da ćemo biti kompletni, da povrede neće oslabiti naš tim, pa će u svim mečevima do kraja kvalifikacija ljubitelji fudbala i naši navijači imati priliku da vide motivisanu i požrtvovanu reprezentaciju Crne Gore spremnu na borbu za svaku loptu i svaki duel do posljednjeg minuta susreta", rekao je Radulović.



Govoreći o predstojećim dzuelima., on je istakao da očekuje dvije različite utakmice sa Gibraltarom i Norveškom, prije svega zbog različitih kvaliteta i fudbalskih filozofija koje gaje dvije selekcije.



"Imamo jasnu sliku o kvalitetima predstojećih rivala, znamo šta možemo da očekujemo u oba susreta i sve infomracije koje imamo iskoristićemo za maksimalnu pripremu ekipe. U pitanju su potpuno različite selekcije, kako u pogledu tehničko-taktičkih sposobnosti igrača tako i po fudbalskoj filozofiji i pristupu igri", rekao je crnogorski selektor.



On je kazao da je Gibraltar defanzivno orijentisana selekcija koja je na svom terenu odolijevala svim rivalima do samog finiša prvog dijela susreta.



"Igraju disciplinovano i na Viktorija stadionu, na kojem je vještačka podloga, postave izuzetan defanzivni blok svim rivalima. Uvjeren sam u to da će moji izabranici znati da iskoriste sve prilike koje im se ukažu na Gibraltaru i da ćemo osvojiti nova tri boda u kvalifikacijama za Mundijal", rekao je Radulović.



Prema njegovim riječima, Norvećka je selekcija izuzetnog ofanzivnog potencijala koji na pravi način koriste zahvaljujući Halandu, Sorlotu, plejmejkeru Odegardu i vezisti El Junusiju.



"Kompaktna su cjelina jer i preostale dvije linije Norvežana – vezna i odbrambena – su na izuzetno visokom nivou. U Oslu nas očekuje veoma težak duel u kojem će, siguran sam, uživati svi ljubitelji fudbala", rekao je Radulović.



Pripreme za duele sa Gibraltarom i Norveškom reprezentacija Crne Gore počeće 3. oktobra.



Prvi trening crnogorski fudbaleri odradiće na glavnom terenu Trening kampa u 17 sati.

(kraj) eml

29 September 2021 13:55 pm

REGION - KORONAVIRUS

U Hrvatskoj preminulo 14 osoba, 1.911 novozaraženih



Zagreb, (MINA) - U Hrvatskoj je, u posljednja 24 sata, od posljedica koronavirusa preminulo 14 osoba, a zabilježeno je 1.911 novih slučajeva zaraze, saopštio je Nacionalni štab civilne zaštite.



U toj državi trenutno je aktivan 8.101 slučaj zaraze koronavirusom, prenosi Hina.



Od 25. februara prošle godine, kada je registrovan prvi slučaj zaraze u Hrvatskoj, do danas je zabilježeno 403.080 inficiranih, a preminulo je 8.628 osoba.

(kraj) tir/mip

29 September 2021 13:14 pm

DRUŠTVO – IA

Javne rasprave za ovu godinu najavila samo tri ministarstva



Podgorica, (MINA) - Više od polovine ministarstava nije objavilo programe rada za tekuću godinu u skladu sa zakonskim obavezama, dok su svega tri resora objavila spisak zakona i strategija o kojima će tokom ove godine biti organizovane javne rasprave, saopšteno je iz Instituta alternativa (IA).



Saradnica na projektima u toj nevladinoj organizaciji (NVO) Dragana Jaćimović kazala je da su ministarstva i ove godine nastavila lošu praksu neobjavljivanja programa rada i spiska akata koja će biti na javnoj raspravi tokom godine, čime nijesu kreirani adekvatni uslovi za uključivanje građana u kreiranju javnih politika.



Kako je rekla, u pogledu učešća javnosti, nova Vlada je napravila iskorak time što je pripremu programa rada Vlade za ovu godinu otvorila za sugestije javnosti, što je IA zagovarao dugi niz godina.



Jaćimović je navela da je Vlada na sjednici, održanoj 30. marta ove godine, usvojila Program rada za tekuću godinu.



Ona je kazala da iako je treći kvartal na izmaku, do danas više od polovine ministarstava nije objavilo programe rada u skladu sa obavezom iz Zakona o državnoj upravi.



„Od 12 ministarstava, programe rada objavilo je njih pet, i to unutrašnjih poslova, vanjskih poslova, pravde, ljudskih i manjinskih prava i prosvjete, nauke, kulture i sporta, dok je prije svega nekoliko dana to uradilo i Ministarstvo odbrane“, kaže se u saopštenju.



Navodi se da ministarstva ekologije, prostornog planiranja i urbanizma i ekonomskog razvoja na sajtu Vlade imaju objavljen samo srednjoročni program rada za period od 2019. do ove godine.



Prema riječima Jaćimović, nastavljena je loša praksa i kada je u pitanju objavljivanje spiska akata o kojima će biti pokrenuta javna rasprava tokom godine.



„Uredbom o izboru predstavnika NVO u radna tijela organa državne uprave i sprovođenju javne rasprave u pripremi zakona i strategija propisana je obaveza ministarstvima da najkasnije 15 dana nakon donošenja programa rada na internet stranici i portalu e-uprave objave spisak zakona i strategija o kojima će u njihovoj pripremi sprovesti javnu raspravu sa drugim važnim informacijama“, kaže se u saopštenju.



Jaćimović je kazala da su do danas spisak akata za javnu raspravu za ovu godinu objavili samo ministarstva pravde, ljudskih i manjinskih prava, ekologije, prostornog planiranja i urbanizma i prosvjete, nauke, kulture i sporta.



Kako je navela, Vlada je u ovom mandatu Skupštini do sada predala 48 predloga zakona, a od toga je samo za njih šest održana javna rasprava.



„Podsjećamo da je Vlada u Programu navela da se kao osnovni principi u budućem planiranju politika i planiranju rada Vlade žele postaviti transparentnost i otvorenost ka građanima kako bi se podstakla diskusija o ključnim prioritetima i pravcima razvoja javnih politika“, dodaje se u saopštenju.



Prema riječima Jaćimović, neobjavljivanjem programa rada i spiska akata za javnu raspravu, zainteresovana javnost se ne može na adekvatan način upoznati sa planovima i obavezama ministarstava, što je prvi preduslov za konsultovanje javnosti.



„Ministarstva treba da omoguće javnosti da smisleno učestvuje, i to prije svega kroz pravovremenu najavu javnih rasprava čije se sprovođenje očekuje tokom ove godine“, poručila je Jaćimović.

(kraj) mip/žug

29 September 2021 13:01 pm

DRUŠTVO - KCCG

U KCCG za dan obavljeno preko 1,8 hiljada pregleda



Podgorica, (MINA) – U Poliklinici Kliničkog centra Crne Gore (KCCG), u posljednja 24 sata, obavljeno je 1.816 ambulantnih pregleda, od čega 320 u Institutu za bolesti djece (IBD).



Iz KCCG je saopšteno da je u Urgentnom centru zbrinuto 214 pacijenata, a u dnevnim bolnicama 213.



Kako su naveli iz te zdravstvene ustanove, u istom periodu obavljeno je 57 operativnih zahvata, od čega sedam u IBD-u.



“Na bolničko liječenje primljena su 142 pacijenta, od čega 32 u IBD-u”, kazali su iz KCCG.



U Centru za radiološku dijagnostiku odrađene su 463 dijagnostičke procedure, od čega 75 CT i 50 MR pregleda.



“U Odjeljenju za radiološku dijagnostiku IBD-a odrađeno je 128 dijagnostičkih procedura, od toga pet CT i 15 MR pregleda”, navodi se u saopštenju.



Iz KCCG su kazali da su u Centru za kliničko-laboratorijsku dijagnostiku uzorkovana 1.062 pacijenta i odrađeno 28.056 analiza.



U Porodilištu KCCG-a je, u posljednja 24 sata, rođeno 14 beba.

(kraj) tir/gop

29 September 2021 12:32 pm

SPORT - KOŠARKA - KSCG

Košarkašice startuju 30. oktobra



Podgorica, (MINA) - Prva A ženska crnogorska košarkaška liga počeće 30. oktobra, a učestvovaće četiri ekipe, saopšteno je iz Košarkaškog saveza.



Igraće se 12 kola, po četvorokružnom bod sistemu.



Planirano je da ligaški dio šampionata bude završen 3. aprila.



Kalendarom takmičenja predviđeno je da se, nakon ligaškog dijela igra plej-of.



U prvom kolu, 30. oktobra, sataće se:

Nikšić - Budućnost Bemax i Primorje - Podgorica.

(kraj) eml

29 September 2021 12:31 pm

POLITIKA – DP

Đeka: Rezolucija SDP-a značajan iskorak



Podgorica, (MINA) - Crnoj Gori je potrebno smirivanje tenzija i usmjeravanje energije političara i građana ka temama koje su bitne za svakodnevni život, a rezolucija koju je predložila Socijaldemokratska partija (SDP) značajan je iskorak, ocijenio je predsjednik Demokratske partije (DP) Fatmir Đeka.



On je naveo da je namjera Predloga rezolucije o stabilizaciji političkih prilika i postizanju evropskog konsenzusa da se doprinese zaustavljanju daljih podjela i otpočne sveobuhvatni dijalog, bez kojeg nema napretka za građane.



"Smatram da je Crnoj Gori potrebno smirivanje tenzija i usmjeravanje energije i političara i građana ka temama koje su bitne za svakodnevni život. Zbog toga mislim da je značajan iskorak rezolucija koju je predložio SDP-a”, rekao je Đeka.



On je kazao da je jasno da je ogromna većina građana Crne Gore za nastavak evropskog puta, koji je, kako je ocijenio, u ovim trenucima u potpuno drugom planu.



Prema riječima Đeke, izuzetno je bitno da se i u Skupštini potvrdi evropski konsenzus, koji nesporno postoji, i time pošalje jasna poruka i međunarodnim partnerima Crne Gore.



“Zato očekujem da sve partije opozicije, ali i većina partija u vlasti koje se zalažu za evropski put podrže rezoluciju SDP-a", poručio je Đeka.

(kraj) mip/žug

29 September 2021 12:11 pm

DRUŠTVO - POLICIJA

Sprečavanje seksualnog zlostavljanja djece prioritet

Podgorica, (MINA) - Sprečavanje i istraživanje seksualnog zlostavljanja djece i jačanje policijske saradnje u borbi protiv tih zločina širom Zapadnog Balkana, prioritet je crnogorske policije, Europola, Evropske unije (EU) i zemalja regiona, kazao je rukovodilac grupe za visokotehnološki kriminal Jakša Backović.



On je, na konferenciji za novinare povodom kampanje „Say no“, koja se odnosi na oblast seksualnog zlostavljanja i iskorištavanja djece putem interneta, kazao da ta kampanja predstavlja zajednički trud predstavnika Europola i zemalja iz regiona.



“Kampanja ima za cilj da skrene pažnju na pitanje sekusualnog zlostavljanja djece i adolescenata u regiji i da naglasimo da ne postoje granice za počinioce seksualnog zlostavljanja djece i adolescenata na internetu”, rekao je Backović.



On je kazao da je seksualno zlostavljanje djece posebno teško krivično djelo, sa dalekosežnim i teškim posljedicama po žrtvu.



Backović je dodao da je te zločine još lakše počiniti na internetu, zato što on pruža počiniocima lak, anoniman i jeftin pristup čat sobama, forumima, web stranicama i društvenim mrežama.



U regionu, kako je kazao, još je manje prepreka za seksualno zlostavljanje na internetu, jer počinioce i žrtve dijele sličnu kulturu i jezik.



“Tokom zakljulavanja u toku kovida, kada su predatori bili primorani da ostanu kod kuće, provodili su više vremena na računarima drugim uređajima, a to se odrazilo na povećanu potražnju za materijalima za seksualno zlostavljanje djece”, rekao je Backović.



On je kazao da se, prema Europolu, u nekim državama ta potražnja povećala čak i do 25 odsto.



“Kada je dijete seksualno zlostavljano na internetu, šteta je još veća, jer kao žrtve moraju živjeti sa činjenicom da fotografije i video zapisi koji prikazuju najgore trenutke njihovog života kruže internetom i da ih mogu vijeti svi”, pojasnio je Backović.



On je naveo da se prema “Internet Watch” fondaciji, većina materijala o seksualnom zlostavljanju djece nalazi u EU.



U kampanji koja je pokrenuta u četvrtak, prema riječima Backovića, predstavnici Europola i brojnih policijskih snaga Zapadnog Balkana, zajedno sa slovenačkom policijom, poslali su poruku javnosti da u njihovoj zajedničkoj borbi ne postoje granice.



“Sprečavanje i istraživanje seksualnog zlostavljanja djece i jačanje policijske saradnje u borbi protiv tih zločina širom Zapadnog Balkana su prioirtet crnogorske policije, Europola, Evropske unije (EU) i zemalja regiona”, rekao je Backović.



On je istakao da je crnogorska policija formirala grupu za borbu protiv krivičnih djela visokotehnološkog kriminala, a čiji se službenici, kako je kazao, bore protiv dječije pornografije na internetu.



Backović je rekao da je operacija posmatrač, koja je započeta 2016. godine, do sada rezultirala podnošenjem krivičnih prijava protiv deset osoba.



“Prilikom koje je zaplijenjeno više od 400 hiljada fotografija i video snimaka, oduzeto je više mobilnih uređaja, lap topova i personalnih računara”, dodao je Backović.



Rukovodilac odsjeka za međunarodnu operativnu policijsku saradnju Europol, Dejan Boljević, kazao je da je Uprava policije posvećena ispunjavanju obaveza prema partnerskim službama i organizacijama EU kroz učešće u operativnim aktivnostima Epmakta.



Boljević je kazao da je to učešće po pitanju prioritetnih oblasti, kao što su borba protiv organizovanih kriminalnih grupa uključenih u krijumčarenje migranata, trgovinu narkoticima, oružjem, trgovinu ljudima, sajber kiriminala, seksualnog iskorištavanja djece na internetu.



“Crna Gora je pristupila operativnoj aktivnosti koju vodi Slovenija u koliderstvu sa Hrvatskom i Europolom”, kazao je Boljević.



Cilj te aktivnosti je, kako je kazao, povezivanje istražitelja koji se bave suzbijanjem seksualnog iskorištavanja i zlostavljanja djece, posebno na internetu, iz Slovenije, Hrvatske, Srbije, Crne Gore, Sjeverne Makedonije i Bosne i Hercegovine.



“I uspostavljanje mreže stručnjaka za budućnu saradnju i prevenciju seksualnog zlostavljanja djece, a sve zbog poboljšanja prevencije i istraga vezanih za ta krivična djela”, dodao je Boljević.



On je istakao da je sa Slovenijom pokrenuto potpisivanje protokola o saradnji u borbi protiv trgovine ljudima i zlostavljanja djece.



Boljević je dodao da će Uprava policije nastaviti da pruža doprinos u svim aktivnostima partnerskih službi zemalja EU i za to relevantnim međunarodnim bezbjednosnim agencijama.



Na pitanje da li UP preventivno radi na rješavanju problema, jer su u školama djeca koja su cilj tih predatora, da li rade na edukaciji djece i da li planiraju posjetu svim školama u Crnoj Gori, Backović je kazao da planiraju i da su do sada obišli preko 20 škola.



On je naveo da je u toku je projekat Uprave policije, čiji je cilj informaciona bezbjednost i bezbjednost djece na internetu.



“Koji će rezultirati edukacijom svih službenika policije, kako bi bili adekvatno obučeni za pružanje informacija za djecu u osnovim i srednjim školama, po pitanju informacione bezbjednosti i problema koji mogu proisteći iz korišćenja informacionih tehnologija”, dodao je Backović.



U planu je, kako je kazao, da se obiđu sve osnovne škole.



On je istakao da SOS broj telefona ne postoji i da savjetuje roditeljima i djeci da, ukoliko imaju problema na internetu, dođu u stanicu policije ili pozovu 122, kako bi prijavili slučaj.



“Od decembra 2019. godine do danas, službenici Uprave policije su započeli 29 predmeta vezanih za dječju pornografiju”, rekao je Backović.



On je dodao da su u tom periodu uhapšene tri osobe iz Crne Gore koje su se bavile distribucijom i preuzimanjem nedozvoljenog sadržaja sa interneta.



Odgovarajući na pitanje o javnom registru seksualnih prestupnika, Backović je rekao da je Uprava policije još ranije predložila izmjene zakona i tražila taj registar.



On je dodao i da razmatraju mogućnost blokiranja određenih sadržaja, odnosno, pristup tim sadržajima iz Crne Gore, ukoliko se sa njih vrše krivična djela.

(kraj) nij/gop

29 September 2021 12:08 pm

SPORT - FUDBAL - REPREZENTACIJA

Kavaja objavio spisak za pripreme u Podgorici



Podgorica, (MINA) - Selektor kadetske fudbalske reprezentacije, igrači do 17 godina, Radovan Kavaja objavio je spisak od 26 igrača, koji će od 30. septembra do 4. oktobra boraviti na pripremama u Podgorici.



Na Kavajinom spisku su golmani: Petar Bobičić (Podgorica), Petar Petrović (OFK Mladost DG), Božidar Matejić (Petrovac);



odbrana: Luka Bubanja (OFK Berane), Miloš Vračar, Marko Vračar (Podgorica), Tomislav Turović, Marko Mandić (OFK Titograd), Dragan Miranović (Zeta), Janko Vukićević (Sutjeska), Romario Camaj (Budućnost), Jovan Kecojević (Kom);



vezni red: Nikola Radusinović, Balša Mrvaljević (Podgorica), Luka Lečić (Crvena zvezda, Srbija), Milan Roganović (Zeta), Andrija Skrobanović (OFK Titograd), Nenad Krivokapić, Stefan Đukanović, Marko Perović (Budućnost), Vasilije Adžić (Budućnost), Stefan Radojević (Sutjeska), Strahinja Tešović (OFK Mladost DG);



napad: Petar Barac (Kom), Marko Tadić (OFK Titograd), Matija Marsenić (bez kluba).



Okupljanje reprezentativaca zakazano je za četvrtak, u deset sati na Trening kampu Fudbalskog saveza.



Posljednjeg dana priprema, selektor Kavaja će skratiti spisak na 20 igrača, koji će konkurisati za nastup na turniru preliminarne runde kvalifikacija za Evropsko prvenstvo.



Turnir će biti odigran od 6. do 12. oktobra na Malti.



Na turniru će, pored crnogorske mi selekcije domaćina, učestvovati i reprezentacije Danske i Turske.

(kraj) eml

29 September 2021 12:01 pm

SPORT - KARATE

U nedjelju Kup Nikšića



Podgorica, (MINA) - Tradicionalni međunarodni karate turnir Kup Nikšića biće održan u nedjelju u tom gradu, u organizaciji karate kluba Onogošt, saopštio je organizator.



Navodi se da će turnir biti održan 17. put, kao i da se očekuje učešće više od 30 klubova iz Crne Gore, Hrvatske, Bosne i Hercegovine i Srbije sa oko 350 takmičara.



Saopšteno je da će se takmičenje odvijati na tri borilišta, u katama i borbama, u konkurenciji pionira, nada, kadeta i juniora.



"Nadam se da će i ove godine odziv klubova biti dobar i da će, kao i svi prethodni, i ovogodišnji turnir biti kvalitetan. Mi ćemo se potruditi da budemo dobri domaćini i organizatori tradicionalne sportske manifestacije, kako i priliči našem gradu", kazao je direktor kluba, Dragoljub Fatić agenciji MINA.



On je istakao da će turnir biti kruna 2021. godine, u kojoj je, kako je kazao, u nikšićki klub ponovo stigla stigla seniorska evropska medalja.



Članovi nikšićkog kluba Nikola Malović i Predrag Smolović, kao članovi crnogorske reprezentacije, osvojili su srebrnu medalju u ekipnoj konkurencije.



Organizator turnira je Karate klub Onogošt, a pokrovitelj Sekretarijat za sport opštine Nikšić.



Saopšteno je da je taj sportski događaj uvršten u manifestaciju Septembarski dani Nikšića.



Početak takmičenja u Sportskom centru, koje će biti održano uz poštovanje Kovid protokola, zakazan je za devet sati i 30 minuta.

(kraj) eml

29 September 2021 12:00 pm

(kraj) nar/isf

29 September 2021 11:27 am

SVIJET - SAD

Talibani traže od SAD da obustave letove dronova



Kabul, (MINA) - Talibani su danas upozorili na posljedice ukoliko Sjedinjene Američke Države (SAD) ne obustave letove svojih dronova u vazdušnom prostoru Avganistana.



"Operacijama bespilotnih letjelica nad Avganistanom, SAD su prekršile sva međunarodna pravila, zakone i obaveze koje su preuzele prema talibanima na pregovorima u glavnom gradu Katara Dohi", navodi se u Tviter objavi talibana.



Kako prenosi Rojters, talibanske vlasti pozvale su sve zemlje, a posebno SAD, da tretiraju Avganistan u okviru međunarodnog prava, zakona i obaveza, kako bi se spriječile bilo kakve negativne posljedice.



Američki zvaničnici do sada nijesu bili dostupni za komentar, a nove vlasti u Kabulu su pod stalnom međunarodnim pritiskom da se odreknu saradnje sa Al Kaidom.

(kraj) gop

29 September 2021 10:53 am

SVIJET – SZO

Broj zaraženih koronavirusom u svijetu opao za deset odsto



Ženeva, (MINA) - Više od 3,3 miliona novih slučajeva koronavirusa i preko 55 hiljada smrtnih slučajeva registrovano je širom svijeta u prošloj sedmici, saopštila je Svjetska zdravstvena organizacija (SZO) u svom nedjeljnom biltenu objavljenom rano jutros u Ženevi.



Prema podacima SZO, broj novih slučajeva i umrlih opao je za deset odsto tokom prošle sedmice, prenosi agencija TASS.



Između 20. i 26. septembra, SZO je obaviještena o više od 3,3 miliona novooboljelih i preko 55 hiljada smrtnih slučajeva, navodi se u izvještaju.



Prošle sedmice je učestalost novih slučajeva opala u području istočnog Mediterana za 17 odsto, Zapadnog Pacifika za 15 odsto, Južne i Sjeverne Amerike za 14, Afrike za 12 i jugoistočne Azije za 10 odsto.



U isto vrijeme, broj slučajeva u Evropi ostao je na istom nivou u odnosu na prethodni sedmodnevni period.



Prema podacima SZO, od početka pandemije do 28. septembra u svijetu je registrovan ukupno 232.075.351 slučaj kovida-19 i 4.752.988 umrlih.

(kraj) gop

29 September 2021 10:29 am

POLITIKA - PREMIJER

Vladavina prava strateški prioritet Vlade



Podgorica, (MINA) - Vladavina prava je strateški prioritet Vlade i vodilja evropske integracije, poručio je premijer Zdravko Krivokapić.



Krivokapić je, kako je saopšteno iz njegovog kabineta, predsjedavao sjednicom Kolegijuma za pregovore o pristupanje Crne Gore Evropskoj uniji (EU).



"Strateški prioritet ove Vlade je vladavina prava i implementacija principa nulte korupcije", istakao je Krivokapić.



On je rekao da je Vlada odlučna da sprovede sveobuhvatne reforme iz poglavlja 23 i 24 i ubrza aktivnosti kroz fokusirani planski proces i sprovođenje dinamičkih planova za ta poglavlja.



Na taj način će, kako je naveo, na djelima pokazati da Crna Gora ostaje nepokolebljivo na evropskom kursu, a rezultati će dokazati transformativnu moć evropske integracije i unaprijediti život crnogorskih građana.



Iz Krivokapićevog kabineta je saopšteno da su članovi Kolegijuma razmatrali ključne aktivnosti dinamičkih planova za poglavlja 23 Pravosuđe i temeljna prava i 24 Pravda, sloboda i bezbjednost, kao i implementaciju projekata iz Instrumenta za pretpristupnu podršku (IPA) u dijelu vladavine prava.



Krivokapić je kazao da je uvjeren da će efikasno i koordinisano sprovođenje dinamičkih planova za poglavlja 23 i 24 mobilisati sve resurse u cilju što bržeg ispunjenja privremenih mjerila i stvaranja preduslova za snažniju borbu protiv korupcije i organizovanog kriminala.



“Podsjetio je da su ti planovi rezultat sinergijskog i temeljnog rada radnih grupa na sagledavanju obaveza iz privremenih mjerila, preporuka posljednjeg sastanka Pododbora za pravdu, slobodu i bezbjednost, kao i posljednjeg Non-pejpera o stanju u poglavljima 23 i 24 u Crnoj Gori iz maja”, kaže se u saopštenju.



Navodi se da je, kada je riječ o sprovođenju projekata iz IPA u dijelu vladavine prava, ocijenjeno da je tokom prethodnog perioda značajna podrška EU bila namijenjena za unapređenje stanja u sektoru vladavine prava.



“Izraženo je zadovoljstvo činjenicom da se i kroz IPA 2020 očekuje podrška sektoru vladavine prava za akcije u oblasti jačanja efikasnosti pravosuđa, borbi protiv korupcije i organizovanog kriminala”, dodaje se u saopštenju.

(kraj) nij/gop

29 September 2021 10:09 am

DRUŠTVO - REGIONALNI VODOVOD

Ugroženost vodoizvorišta Bolje Sestre utiče na održivost sistema



Podgorica, (MINA) - Ugroženost vodoizvorišta Bolje Sestre dovodi u pitanje održivost regionalnog vodovodnog sistema, realizaciju svih započetih i novih razvojnih projekata i predstavlja ozbiljnu prijetnju razvoju turizma, pozorio je izvršni direktor Regionalnog vodovoda Crnogorsko primorje Josip Đurašković.



“Šteta koja može nastati usljed kumulativnog uticaja više faktora, može se mjeriti milijardama eura”, kazao je Đurašković u intervjuu Glasniku Privredne komore Crne Gore.



On je kazao da pomenuti faktori uključuju investicije u turizmu, distribuciju vode za vodosnabdijevanje primorja, već uložena sredstva u razvoj sistema, mogući izvoz voda.



“Stoga nema vremena ni mjesta za kompromis - naša je obaveza i imperativ da preduzmemo sve mjere i upotrebimo sva raspoloživa zakonska sredstva. Mislim prvenstveno na mjere koje nisu kozmetičkog karaktera, već će dati vidljive, mjerljive i dugoročne rezultate”, rekao je Đurašković.



Prema njegovim riječima, neophopdno je da se aktivno uključe svi relevantni organi, odnosno donosioci odluka u rješavanje ovih izazova.



“Tako će se obezbijediti adekvatna zaštita i održivo vodosnabdijevanje Crnogorskog primorja”, kazao je Đurašković.



On je podsjetio da je jedna od strateških aktivnosti na poboljšanju vodosnabdijevanja Crnogorskog primorja bila izgradnja regionalnog vodovodnog sistema, na izvorištu Bolje Sestre koje se nalazi u basenu Malog blata, u šta je Crna Gora uložila oko 107 miliona EUR.



“Prema prvim mjerenjima i podacima iz 2005. godine, izdašnost izvorišta Bolje Sestre je bila preko 2.600 litara u sekundi. Tokom posljednje decenije se bilježi eksponencijalni pad, preciznije od 2010. godine, a najveći u periodu od 2016. do septembra 2020. godine, kada je istog mjeseca izdašnost došla na svega 350 litara u sekundi”, rekao je Đurašković.



On je upozorio da je ovako drastičan pad izdašnosti samog izvora rezultat uticaja više faktora, u najvećem dijelu su uticaji antropogenog karaktera, dok se jedan manji dio može pripisati i klimatskim promjenama.



“Svakako, ključni uticaj u tom smislu i najveći izazov sa kojim se suočavamo je nekontrolisana i nelegalna eksploatacija šljunka u koritu rijeke Morače koja u kontinuitetu traje decenijama”, kazao je Đurašković.



On je upozorio da je devastacija rijeke Morače kao i okolnog područja intenzivirana u posljednjih desetak godina.



“Nekontrolisanom i nelegalnom eksploatacijom šljunka iz korita rijeke, ali i pod plaštom dodijeljenih koncesija za regulaciju riječnog korita, načinjena je nesaglediva šteta ovoj rijeci, što je vidljivo golim okom, ali i čitavom okolnom području, koje dijelom ulazi u II zaštitnu zonu vodoizvorišta Bolje Sestre”, rekao je Đurašković.



Kako je naveo, nivo korita Morače je na ovaj način spušten za pet do sedam metara, što dovodi do vještačkog spuštanja nivoa podzemnih voda, i odražava se na smanjenu izdašnost okolnih izvora, uključujući i Bolje Sestre.



“I pored moratorijuma na eksploataciju šljunka iz Morače koji je na snazi od 2016. godine, ona nije zaustavljena. Na Morači je svakodnevno veliki broj bagera i kamiona koji odnose ogromne količine materijala, i tome se već godinama ne staje na put”, rekao je Đurašković.



On smatra da se, osim sporadičnih upozorenja, u prethodnom periodu nije ništa konkretno preduzelo da se ove aktivnosti zaustave.



"Nadležna služba Regionalnog vodovoda je u posljednja tri mjeseca posebno intenzivirala nadzor ovog područja i u saradnji sa nadležnim organima i MUP-om Crne Gore već smo preduzeli hitne mjere na zaustavljanju dalje devastacije korita rijeke Morače", rekao je Đurašković.



On je naglasio da su podnijeli nekoliko prijava po kojima je ovaj organ sproveo dalje radnje u skladu sa zakonom. "To ćemo nastaviti da radimo i u narednom periodu".



Đurašković je istakao da je Regionalni vodovod istrajan na putu do trajnog rješavanja ovog izazova, sigurno neće ništa prepustiti slučaju, i u narednom periodu ova tema biće u fokusu svih aktivnosti.



"Ugroženost vodoizvorišta dovodi u pitanje održivost Regionalnog vodovodnog sistema, realizaciju svih započetih i novih razvojnih projekata i predstavlja ozbiljnu prijetnju daljem razvoju turizma kao vodeće privredne grane u Crnoj Gori", kazao je on.

(kraj) isf

29 September 2021 09:32 am

SVIJET - EKVADOR

Poginulo 29 zatvorenika



Kito, (MINA) - Najmanje 29 zatvorenika je poginulo, a 48 povrijeđeno u neredima u zatvoru u Ekvadoru, saopštila je danas vlada.



To je treća smrtonosna pobuna ove godine u zatvorskom sistemu te države, prenosi agencija Rojters.



Incident se dogodio u zatvorskoj ustanovi "Penitensiarija del Litoral" u provinciji Guajas, objektu koji je poslednjih mjeseci bio svjedok krvavih borbi između bandi koje se nadmeću za kontrolu u zatvoru.



"Kao rezultat sukoba, 29 zatvorenika je stradalo, a 48 je zadobilo povrede", precizira se u saopštenju.



Vlasti su, kako se navodi, uspjele su da vrate kontrolu nad objektom u popodnevnim satima, nakon ranije evakuacije osoblja i raspoređivanja policajaca u zatvor i vojnih oficira da čuvaju spoljašnjost.



Neredi su izbili u februaru i julu u zatvorskom sistemu u zemlji, u kome je smešteno oko 39 hiljada zatvorenika.



Najmanje 79 ljudi je poginulo u februarskom nasilju, a u julu je bilo najmanje 22 stradalih.



Predsjednik države Giljerlo Laso u avgustu je rekao da će vlada obezbijediti veća sredstva za izgradnju novih odjeljenja i instaliranje opreme radi poboljšanja bezbjednosti.

(kraj) isf

29 September 2021 09:05 am

DRUŠTVO - KORONAVIRUS

Revakcinisano 46,1 odsto punoljetnog stanovništva



Podgorica, (MINA) – U Crnoj Gori prvom dozom vakcine protiv koronavirusa vakcinisano je 52,9 odsto punoljetnog stanovništva, a revakcinisano 46,1 odsto.



Do sada je dato 452.830 doza vakcina protiv koronavirusa.



Prvu dozu vakcine primile su 241.982 osobe ili 39 odsto, a drugu 210.848 ili 34 odsto ukupnog stanovništva.



U Crnoj Gori u posljednja 24 sata prvu dozu vakcine primilo je 1.627 osoba, a revakcinisane su 752 osobe.



Masovna vakcinacija protiv COVID 19 u Crnoj Gori počela je 4. maja.

(kraj) isf

29 September 2021 08:57 am

DRUŠTVO - KCCG

Životno ugroženo 58 pacijenata



Podgorica, (MINA) – U Kliničkom centru Crne Gore (KCCG) životno je ugroženo 58 pacijenata pozitivnih na koronavirus.



U KCCG-u se, kako su saopštili iz te zdravstvene ustanove, nalazi 123 pacijenta sa COVID-19 infekcijom.



Prema posljednjim podacima Instituta za javno zdravlje, u Crnoj Gori je trenutno aktivno 7.226 slučajeva koronavirusa.

(kraj) isf

29 September 2021 08:25 am

DRUŠTVO - BANKA HRANE

Crna Gora najviše baca hrane od država bivše Jugoslavije



Podgorica, (MINA) - U Crnoj Gori se, prema izvještaju Ujedinjenih nacija, najviše hrane baca u poređenju sa državama bivše Jugoslavije, s obzirom na broj stanovnika, saopšteno je iz Banke hrane.



Kako se navodi, jedna osoba u prosjeku godišnje baci 83 kilograma hrane.



Navedeno je da ne samo da domaćinstva bacaju velike količine hrane, već to čine i trgovine i ugostiteljski objekti.



"Zato sve veći broj država zakonski obavezuje trgovine i ugostiteljske objekte da ne bacaju hranu, već da je doniraju onima kojima je potrebna. U Crnoj Gori ne postoji ovakav zakon", kaže se u saopštenju, povodom Međunarodnog dana podizanja svijesti o bacanju hrane.



Predsjednica fondacije Banka hrane Marina Medojević smatra da se mora raditi na edukaciji ljudi da hranu ne bacaju, da racionalnije kupuju i adekvatno čuvaju hranu.



"Najgore što mogu da urade je da hranu bacaju. Veliki broj ljudi koji posjećuju kontejnere govori osim da su ljudi gladni, da nena adekvatne socijalne politike i da se hrana baca", kazala je ona.



Prema njenim riječima, očekuje se da će broj gladnih porasti u sledećem periodu zbog pandemije.



"Smanjenjem bacanja hrane smanjiuje se emisije štetnih gasova, usporava uništavanje prirode prenamjenom zemljišta i zagađenje. Takođe pozitivno utice i na dostupnost hrane, čime se smanjuje broj gladnih i podstiče štednja u doba globalne recesije", kazala je Medojević.



Ona smatra da je za iskorištavanje viška hrane vrlo važno da postoji razvijen sistem selektivnog odlaganja otpada i reciklaže.



"Odgovarajuće iskorištavanje viška hrane ne doprinosi samo smanjenju gladi širom svijeta, već i zaštiti okoline", rekla je Medojević.



Ona ističe da mlade treba podsticati da što ranije započnu razmišljati o međuzavisnosti vlastitih potrošačkih odluka i posljedica koje oni imaju za društvo u cjelini.



"Ovo je tema koja zasluzuje da joj se više posvetimo u javnosti ali i u školskim klupama", smatra Medojević.



Banka hrane je, kaže ona, više od deceniju spremna je za javnu kampanju protiv siromaštva i bacanja hrane, ali osim deklarativne podrške, drugu nije imala.



"Vlada Crne Gore uprkos brojnim apelima Banke hrane koji traju punih devet godina da usvoji, kao što je urađeno u Evropskom parlamentu još 2012. godine, Deklaraciju protiv bacanja hrane, to još nije uradila", upozorila je Medojević.

(kraj) isf

29 September 2021 08:18 am

(kraj) mina

29 September 2021 08:01 am

SVIJET - S. KOREJA

S.Koreja tvrdi da je uspješno testirala hipersoničnu raketu



Seul, (MINA) - Sjeverna Koreja tvrdi da je uspješno testirala novu hipersoničnu raketu pod nazivom Hvasong-8.



Državni mediji naveli su da je nova raketa jedan od "pet najznačajnijih" novih sistema naoružanja, planiranih u petogodišnjem vojnom razvojnom planu.



Pjongjang svoju novu raketu kvalifikuje kao "strateško oružje", što znači da takav projektil može da nosi i nuklearne bojeve glave, navodi se u izvještaju BBC.



Ističe se da je testiranje u utorak novi pokazatelj tehnološkog napretka u proizvodnji južnokorejskog naoružanja uprkos strogim međunarodnim sankcijama.



Sjevernokorejska državna novinska agencija KCNA u izvještajima ukazuje da je razvojem ovog sistema naoružanja povećana "sposobnosti nacije za samoodbranu u svakom pogledu" i da je probno lansiranje potvrdilo uspješnu "navigacijsku kontrolu i stabilnost projektila".



Testiranje hipersonične rakete je treći raketni test koji je izvršio Pjongjang u septembru, jer je nedavno izvršena proba novog sistema balističkih raketa koje se lansiraju sa vozova.



Hipersonične rakete su mnogo brže i agilnije od raketa prethodne generacije što znatno otežava efikasno dejstvovanje protivničkih sistema ranog presretanja i protivraketne odbrane.



Sjevernokorejski lider Kim Džong-Un je izjavio u januaru da su naučnici "završili istraživanje" u procesu razvoja hipersoničnih raketa sposobnih da uspješno izbegavaju protiraketne sisteme odbrane, a jučerašnji test bio je prva proba takvog projektila.



Ubrzo nakon jučerašnjeg lansiranja nove hipersonične rakete Hvasong-8 izaslanik Sjeverne Koreje Kim Song branio je pravo svoje zemlje na razvoj naoružanja.



Govoreći na godišnjoj Generalnoj skupštini UN u Njujorku, on je poručio da Sjeverna Koreja "gradi nacionalnu odbranu kako bi se odbranila i pouzdano zaštitili bezbjednost i mir zemlje".



Južna Koreja je nedavno testirala svoju prvu balističku raketu lansiranu sa podmornice za koju je rečeno da je neophodna kao sredstvo odvraćanja od "provokacija" Sjeverne Koreje, a Pjongjang je u više prilika optuživao Seul za dvostruke aršine u pogledu vojnih aktivnosti.

(kraj) isf

29 September 2021 07:29 am

POLITIKA - DPS

Marković: Premijer bio spreman da rizikuje građanski mir



Podgorica, (MINA) - Namjera premijera Zdravka Krivokapića da 5. septembra preuzme komandu nad Upravom policije je nezakonita i dokaz da je bio spreman da rizikuje građanski mir samo da bi ispunio zahtjev Crkve Srbije da svog mitropolita hirotoniše u Cetinjskom manastiru.



To je ocijenio bivši premijer Duško Marković, naglašavajući da se obavezujuća uputstva predsjednika Vlade mogu odnositi isključivo na ostvarivanje vladinih politika.



"Sve drugo je proizvod ili krupnog neznanja ili namjere da se važan organ, kakav je policija, stavi pod direktno rukovodstvo nesistemskog i političkog odlučivanja”, kazao je Marković za Pobjedu.



Primjena policijskih ovlašćenja, ističe on, pripada samo policijskim službenicima pod rukovodstvom direktora, u skladu sa Zakonom o unutrašnjim poslovima.



Kako je naveo, Zakon o unutrašnjim poslovima je azbuka za postupanje policije, koja je u vršenju policijskih poslova operativno nezavisna i od Ministarstva unutrašnjih poslova i od Vlade.



"Komandu nad policijom ne može preuzeti niko osim direktor i drugi policijski starješina kad je to zakonom propisano”, precizirao je Marković.

(kraj) isf

29 September 2021 07:13 am

DRUŠTVO - AMSCG

Povoljni uslovi za vožnju



Podgorica, (MINA) - U većem dijelu Crne Gore saobraća se po suvim putevima, a duž klisura i usjeka mogući sitniji odroni, saopšteno je iz Auto moto saveza.



Vozači se savjetuju da vožnju prilagode vremenskim i saobraćajnim uslovima.



Na magistralnom putu M-5 Rožaje-Špiljani saobraćaj je zbog miniranja obustavljen od osam do 11, od 13 sati i 30 minuta do 16 sati i 30 minuta i od 21 do 24 sata. Van tih termina saobraćaj je regulisan semaforskom signalizacijom.



Na magistralnom putu M-6 dionica Mihailovica-Pljevlja saobraćaj je obustavljen od devet do 13 sati.



Na regionalnom putu R-3 dionica Pljevlja-Metaljka saobraćaj je obustavljen od 12 do 16 sati.



Zbog izgradnje magistralnog puta Cetinje - Nikšić, saobraćaj na regionalnom putu Cetinje-Čevo biće obustavljen od devet do 11 i od 13 do 15 sati, a u ostalom periodu dolaziće povremeno do prekida saobraćaja ne dužih od 15 minuta.



Saobraćaj na regionalnom putu R-13 od Tuzi Ljevoriječkih do Mateševa biće obustavljen od deset do 14 sati zbog sanacije.



Na magistralnom putu M-3 Danilovgrad – Podgorica zbog rekonstrukcije se saobraća jednom trakom naizmjenično na mjestima radova, a mogući su kraći zastoji, ne duži od 15 minuta.



Zbog radova na magistralnom putu M-4, dionica Podgorica-Tuzi, zatvorena je jedna traka bulevara.



Na putevima Pljevlja-Đurđevića Tara-Žabljak-Šavnik, Pljevlja-Gradac-Šula i Đurđevića Tara-Mojkovac, saobraćaj je zbog asfaltiranja promijenjen sa dvosmjernog na jednosmjerni od sedam do 19 sati.



Na dionici Plužine-Seljani magistralnog puta M-3 Šćepan Polje-Nikšić, promijenjen je režim saobraćaja sa dvosmjernog na jednosmjerni.



Na prvoj dionici auto puta Podgorica-Mateševo zabranjen je prolaz za vrijeme radova.



Prolaz je jedino dozvoljen vozilima koja posjeduju propusnicu kompanije CRBC.

(kraj) isf

29 September 2021 07:08 am

DRUŠTVO - VRIJEME - PROGNOZA

Danas oblačno sa slabom kišom



Podgorica, (MINA) - U Crnoj Gori danas će biti promjenljivo oblačno sa sunčanim intervalima, uz rijetku pojavu kratkotrajne slabe kiše.



Kako je saopšteno iz Zavoda za hidrometeorologiju i seizmologiju, vjetar će biti slab do umjeren i promjenljiv u jutarnjim satima na jugoistoku, povremeno umjeren do pojačan sjeveroistočni.



Jutarnja temperatura vazduha od osam do 19, a najviša dnevna od 17 do 27 stepeni.

(kraj) isf

29 September 2021 07:01 am

SPORT - FUDBAL - LIGA ŠAMPIONA

Utakmice u grupama E, F, G i H



Podgorica, (MINA) - Utakmice drugog kola fudbalske Lige šampiona, u grupama E, F, G i H, biće odigrane večeras.



U E grupi, Bajern će u Minhenu ugostiti kijevski Dinamo, dok će se u Lisabonu sastati Benfika i Barselona.



Mančester junajted će na Old Trafordu, u F grupi, ugostiti Viljareal, dok će u Bergamu igrati Atalanta i Jang bojs.



U G grupi, rivali će biti Volfsburg i Sevilja, odnosno Salsburg i Lil.



U Torinu će, u meču H grupe, igrati Juventus i Čelzi, dok će Zenit u Sankt Petersburgu biti domaćin Malmeu.



Sve utakmice, osim u Bergamu i Sankt Petersburgu koje su zakazane za 18 sati i 45 minuta, počeće u 21 sat.



Na jučerašnjim utakmicama postignuti su sljedeći rezultati:



Grupa A

Pari Sen Žermen - Mančester siti 2:0

Lajpcig - Klub Briž 1:2



Grupa B

Milan - Atletiko Madrid 1:2

Porto - Liverpul 1:5



Grupa C

Ajaks - Bešiktaš 2:0

Borusija Dortmund - Sporting Lisabon 1:0



Grupa D

Šahtjor - Inter 0:0

Real Madrid - Šerif 1:2

(kraj) eml/isf

29 September 2021 06:58 am

POLITIKA - EK - NAJAVA

Fon der Lajen u Crnoj Gori



Podgorica, (MINA) - Predsjednica Evropske komisije (EK) Ursula fon der Lajen boraviće danas u Crnoj Gori, u okviru posjete Zapadnom Balkanu.



Predsjednica EK će u Vili Gorica razgovarati sa predsjednikom Crne Gore Milom Đukanovićem, a nakon sastanka biće održana zajednička konferencija za novinare.



Fon der Lajen i predsjednik Vlade Zdravko Krivokapić posjetiće Institut za javno zdravlje, gdje će predsjednica EK uručiti donaciju Evropske unije – uređaj za masovno PCR testiranje vrijedan 500 hiljada EUR.



Nakon posjete Institutu, bilateralni sastanak predsjednice EK i crnogorskog premijera biće održan u Vili Gorica.



U okviru posjete regionu, Fon der Lajen je u utorak boravila u Albaniji i Makedoniji, a posjetiće Srbiju, Kosovo i Bosnu i Hercegovinu.

(kraj) isf

28 September 2021 22:54 pm

SPORT - FUDBAL - LIGA ŠAMPIONA

Šerif pobijedio Real u Madridu

Podgorica, (MINA) - Fudbaleri Reala poraženi su večeras u Madridu od moldavskog Šerifa 2:1, u utakmici drugog kola D grupe Lige evropskih šampiona.



Moldavski tim do drugog trijumfa došao je golovima Jasurbeka Jakšibojeva u 29. i Sebastijana Tila u 90. minutu.



Jedini pogodak za Real postigao je Karim Benzema u 65. minutu iz jedanaesterca.



U drugom meču te grupe Šahtjor i milanski Inter igrali su u Kijevu 0:0.



U A grupi, Pari Sen Žermen pobijedio je Mančester siti 2:0, dok je Lajpcig pred svojim navijačima izgubio od Briža 2:1.



Liverpul je u B grupi bio ubjedljiv protiv Porta 5:1, a pobjedu u gostima upisao je i madridski Atletiko protiv Milana 2:1.



Borsuja je u Dortmundu, u C grupi, savladala Sporting 1:0, dok je Ajaks u Amsterdamu slavio protiv Bešiktaša 2:0.



Sjutra su na programu mečevi drugog kola u grupama E, F, G i H.

(kraj) eml

28 September 2021 22:01 pm

POLITIKA - REGION - EU

Rojters: EU više ne može da garantuje sigurno članstvo balkanskim državama



Podgorica, (MINA) – Evropska unija (EU) u strahu od političke reakcije u državama članicama, ne može više da garantuje sigurno članstvo u budućnosti za šest balkanskih država, kojima je svojevremeno to obećano, prenosi Rojters riječi četiri diplomate i tekst internog dokumenta.



Kako piše Rojters, ćorsokak oko deklaracije za Samit EU i balkanskih lidera 6. oktobra je „najniža tačka“ strategije EU da pridruži Srbiju, BiH, Crnu Goru, Albaniju, Sjevernu Makedoniju i Kosovo evropskom bloku, dodajući da se to podudarilo sa aktuelnim tenzijama između Beograda i Prištine.



U nacrtu deklaracije se navodi da je Brisel na samitu planirao da obnovi obećanje dato prije 18 godina o „nedvosmislenoj podršci evropskoj perspektivi Zapadnog Balkana“.



Taj plan je propao nakon najmanje dvije runde razgovora koje su se završile bez dogovora.



Države članice ne žele jasno da se odrede, ali bogatije države, poput Danske, Francuske i Holandije se plaše da se ne ponovi greška „brzog ulaska u Uniju“ kao što se to desilo sa Bugarskom i Rumunijom 2007. godine, kao i neuspješna migracija radnika iz istočne Evrope u Veliku Britaniju, koja je mnoge Britance okrenula protiv EU.



Bugarska se protivi učlanjenju Sjeverne Makedonije zbog njihovog spora oko jezika, prenosi portal N1.



Sa druge strane, dodaje se, Kina i Rusija su povećale ulaganja i uticaj.



Navodi se da je Srbija u januaru bila prva država u Evropi koja je dobila kinesku vakcinu protiv koronavirusa za masovnu imunizaciju.



Podsećaju da su trupe NATO pojačale broj patrola na Kosovu zbog toga što su lokalni Srbi blokirali put blizu prelaza ka Srbiji, nezadovoljni zabranom Prištine da vozila sa srpskim tablicama uđu na Kosovo.



Takođe, istakli su da EU i sama pogoršava tenzije u regionu gdje živi 20 miliona ljudi, pošto građani Balkana sanjaju o ulasku u EU još od kraja ratova u bivšoj Jugoslaviji devedesetih godina.



„Moraju da se ponašaju loše kako bi privukli pažnju. Na Balkanu je došlo do pogoršanja situacije jer su u centrima EU izgubili interesovanje za njih“, rekao je neimenovani briselski diplomata zadužen za politiku oko Balkana.



Zbog svega ovoga, EU i SAD su pozvali na smirivanje situacije, a predsjednica Evropske komisije Ursula fon der Lajen je započela trodnevnu posjetu, tokom koje će obići svih šest balkanskih zemalja, kako bi pokazala posvećenost EU regionu.



Međutim, naglašavaju da je kredibilitet EU opao, naročito nakon što su Holandija i Francuska privremeno zaustavile proces proširenja prije dvije godine, a sada ga Bugarska blokira.



Beograd i Priština se, sa druge strane, osjećaju iznevjereno od strane SAD, nakon što ih je prije godinu dana u Bijelu kuću pozvao tadašnji predsjednik Tramp i naveo da potpišu sporazum o ekonomskoj normalizaciji, koji je potom propao.



Takođe, EU nije održala obećanje o bezviznom režimu za građane Kosova.



„Dokle god postoje države članice koje vjeruju da ne treba dalje širiti EU, do tada nećemo ništa postići“, ocijenio je Džon O’Brenan, ekspert za evrointegracije sa univerziteta Mejnut u Irskoj.

(kraj) nij

28 September 2021 21:37 pm

SVIJET - ŠVEDSKA

Nude treću dozu starima i zaposlenim u domovima



Stokholm, (MINA) – Švedska će ponuditi treću dozu vakcine protiv koronavirusa dodatnim grupama stanovništva, kazala je ministarka zdravlja Lena Halengren.



Do sada je u toj zemlji treća doza ponuđena samo malom broju ljudi, ali će ta mogućnost biti proširena za zaposlene u domovima za stare, kao i populaciji starijoj od 80 godina, prenosi Rojters.



Švedska je najavila da će krajem nedjelje ukinuti većinu preostalih restriktivnih mjera i preporuka uvedenih zbog pandemije koronavirusa.

(kraj) nij

28 September 2021 21:01 pm

Podgorica – Minimalna zarada u Crnoj Gori u narednoj godini će se povećati na 450 EUR, a prosječna na 700 EUR, dok će doprinosi za zdravstveno osiguranje biti ukinuti, najavio ministar finansija i socijalnog staranja, Milojko Spajić. On je kazao i da se u državnom trezoru na kraju septembra nalazi oko 600 miliona EUR.



Podgorica – U Crnoj Gori je, u posljednja 24 sata, od posljedica koronavirusa preminulo osam osoba, a registrovano je 510 novih slučajeva infekcije.



Podgorica – Socijaldemokratska partija pozvala je premijera Zdravka Krivokapića da odmah podnese ostavku nakon tvrdnji ministra unutrašnjih poslova Sergeja Sekulovića da je prekršio zakon prilikom davanja obavezujućeg uputstva policiji, tokom ustoličenja mitropolita crnogorsko-primorskog Joanikija.



Podgorica - Potpredsjednik Vlade Dritan Abazović iznio je niz neargumentovanih, netačnih i krajnje tendecioznih konstatacija na sjednici Odbora za nacionalnu bezbjednost i odbranu, u vezi sa postupanjem Vrhovnog državnog tužilaštva, povodom dešavanja na Cetinju 4. i 5. septembra.



Podgorica - Crna Gora ove godine na koronavirus testira četiri puta više uzoraka u odnosu na prošlu, kazala ministarska zdravlja Jelena Borovinić Bojović, dodajući da nema kontrole epidemije bez opširnog istraživanja.



Podgorica - Demokratska partija socijalista podnijela Skupštini predlog za interpelaciju i razrješenje ministra vanjskih poslova Đorđa Radulovića.



Podgorica – Ovogodišnja ljetnja turistička sezona je za crnogorske privrednike bila uspješna, a ostvareni rezultati iznad očekivanja, pokazalo anketno istraživanje Unije poslodavaca.



Nikšić - Predsjednik Odbora direktora Elektroprivrede, Milutin Đukanović, izabran nedavno za člana Upravnog odbora Saveza energetičara, što, prema riječima predstavnika elektroenergetske kompanije, potvrđuje njen dobar ugled u okruženju.



Podgorica – Udruženje hotelijera Boder iz Turske zainteresovano je za saradnju sa crnogorskim kolegama, kao i za međusobnu razmjenu i obuku hotelijerskog i ugostiteljskog kadra, saopšteno iz Nacionalne turističke organizacije.



Podgorica – Stanje u preduzeću Nacionalni parkovi Crne Gore je zabrinjavajuće u svim aspektima, ocijenio Upravni odbor na sjednici.



Podgorica – Prijavljivanje na Programsku liniju za uvođenje međunarodnih standarda je zatvoreno, jer je dostignut opredijeljeni budžet za finansiranje, saopšteno iz Ministarstva ekonomskog razvoja.



Podgorica – Implementacija regionalnog Programa finansiranja zelene ekonomije za Zapadni Balkan se nastavlja, sa obezbjeđenim sredstvima u iznosu od 135 miliona EUR, saopšteno iz Evropske banke za obnovu i razvoj.



Podgorica - Prva A muška crnogorska košarkaška liga počeće 23. oktobra, a učestvovaće deset klubova, saopšteno iz Košarkaškog saveza.



Podgorica - U Crnoj Gori sjutra će biti promjenljivo oblačno sa sunčanim intervalima, uz rijetku pojavu kratkotrajno slabe kiše.

(kraj) nij

28 September 2021 20:38 pm

SPORT - FUDBAL - LIGA ŠAMPIONA

Ajaks pobijedio Bešiktaš



Podgorica, (MINA) - Fudbaleri Ajaaksa pobijedili su u Amsterdamu ekipu Bešiktaša 2:0, u utakmici drugog kola C grupe Lige šampiona.



Holandski tim do druge pobjede vodili su Stiven Bergvojs u 17. i Sebastijan Ale u 43. minutu.



Bez golova završen je duel D grupe u Kijevu, između Šahtjora i Intera.



U ostalim večerašnjim duelima, u 21 sat, sastaće se:



Grupa A

PSŽ - Mančester siti

Lajpcig - Klub Briž



Grupa B

Milan - Atletiko Madrid

Porto -Liverpul



Grupa C

Borusija Dortmund - Sporting



Grupa D

Real Madrid - Šerif Tiraspolj

(kraj) eml

28 September 2021 20:32 pm

POLITIKA - BS

Ponovo zaštitili studente



Podgorica, (MINA) – Poslanici Bošnjačke stranke (BS) još jednom su pokazali da se i iz opozicionih klupa mogu donositi odluke u interesu građana, saopštili su iz te partije.



Iz BS su ocijenili da su to su pokazali u situaciji kada su dijelu vladajuće većine prioritet uski patrijski interesi i bojkot sjednica parlamenta.



Skupština Crne Gore danas je usvojila izmjene Zakona o visokom obrazovanju, kojima je predviđeno produženje roka za završetak studija za studente koji su upisani po starom sistemu.



“Potpisima poslaničkog kluba Bošnjačke stranke, uvršten je u dnevni red Prijedlog izmjena Zakona o visokom obrazovanju kojim će se za još dvije godine produžiti rok za upis na specijalističke studije i zvršetak magistarskih studija po starom sistemu bez dodatnog plaćanja školarine”, navodi se u saopštenju.



Poslanik BS Amer Smailović istakao je da je taj predlog njihovim i glasovima poslanika opozicionih partija dobio podršku, u uslovima kada parlamentarna većina nije mogla obezbijediti ni kvorum za održavanje sjednice.



“Na taj način smo još jednom pokazali da smo u pravom smislu konstruktivna opozicija koja pokazuje odgovoran odnos prema svim građanima, u ovom slučaju prema studentima, kojima smo omogućili da nastave i uspješno okončaju svoje studije”, rekao je Smailović.



On je dodao da je obrazovanje mladih važan segment, koji je u vrhu prioriteta BS.

(kraj) nij

28 September 2021 19:56 pm

REGION - KORONAVIRUS

U Srbiji najveća 14-dnevna incidencija novih slučajeva na 100k stanovnika



Podgorica, (MINA) – U regionu je najveća četrnaestodnevna incidencija novih slučajeva infekcije koronavirusom na 100 hiljada stanovnika registrovana u Srbiji, na drugom mjestu je Crna Gora, a na trećem Slovenija.



U Srbiji je registrovano 1.366 zaraženih na 100 hiljada stanovnika u posljednjih 14 dana, u Crnoj Gori 1.170, Sloveniji 628, Hrvatskoj 397, Albaniji 364, Bosni i Hercegovini (BiH) 307, Sjevernoj Makedoniji 298 i na Kosovu 127.



Četrnaestodnevna incidencija predstavlja broj novih slučajeva infekcije registrovan tokom prethodnih 14 dana na 100 hiljada stanovnika.



Ta metoda podrazumijeva sabiranje novih slučajeva u proteklih 14 dana i izražavanje na 100 hiljada stanovnika.



U regionu je danas registrovano 13.020 novih slučajeva koronavirusa.



U regionu je najviše umrlih povezanih sa infekcijom COVID 19 na 100 hiljada stanovnika registrovano u Sjevernoj Makedoniji, na drugom mjestu je Crna Gora, a na trećem BiH.



U Sjevernoj Makedoniji je registrovano 319 umrlih na 100 hiljada stanovnika, Crnoj Gori 304, BiH 300, Sloveniji 219, Hrvatskoj 211, na Kosovu 164, u Srbiji 117 i Albaniji 93.



U regionu je najviše hospitalizovanih pacijenata zaraženih koronavirusom na 100 hiljada stanovnika registrovano u Srbiji, a zatim u Crnoj Gori i na Kosovu.



U Srbiji je registrovano 88 hospitalizovanih na 100 hiljada stanovnika, Crnoj Gori 64, Sloveniji 20, Hrvatskoj 18 i na Kosovu 16.



U regionu je najviše aktivno oboljelih od COVID-a 19 na 100 hiljada stanovnika registrovano u Srbiji, na drugom mjestu je Crna Gora.



U Srbiji su registrovana 1.803 aktivno oboljela na 100 hiljada stanovnika, u Crnoj Gori 1.147, BiH 865, Sloveniji 654, Sjevernoj Makedoniji 575, Albaniji 362, na Kosovu 181 i u Hrvatskoj 174.



U regionu najviše testiranih u odnosu na milion stanovnika je u Crnoj Gori, a na drugom je Srbija.



Crna Gora je sa 1.175.900 prva po broju testiranih na milion stanovnika, slijedi Srbija sa 802.287.



Na trećem mjestu je Hrvatska sa 687.061, Kosovo sa 646.228, Sjeverna Makedonija sa 616.666, Albanija sa 414.564 i BiH sa 347.656 testiranih na milion stanovnika.



U regionu je najviše slučajeva infekcije koronavirusom na 100 hiljada stanovnika registrovano u Crnoj Gori, na drugom mjestu je Slovenija, a na trećem Srbija.



U Crnoj Gori je registrovano 20.714 slučajeva koronavirusa na 100 hiljada stanovnika, Sloveniji 14.055, Srbiji 13.267.



U Hrvatskoj su registrovana 9.833 slučaja koronavirusa na 100 hiljada stanovnika, Sjevernoj Makedoniji 9.157, na Kosovu 8.887, u BiH 6.642 i Albaniji 5.860.



Ukupan broj trenutno aktivnih slučajeva COVID 19 u Crnoj Gori je, prema posljednjim podacima Instituta za javno zdravlje, 7.226.



Agencija MINA obrađuje zvanične podatke država u regionu koje preuzima sa zvaničnih specijalizovanih sajtova koje su te države pokrenule tokom epidemije.



Podaci se, pored ovih izvora, upoređuju i sa podacima WHO, ECDC-a i drugih relevantnih zdravstvenih institucija.



Agencija MINA u ovim pregledima stanja, kao i na Infografik servisu, objavljuje isključivo zvanične podatke saopštene od medicinskih vlasti država koje se prate.



Svi grafici su dostupni na linku https://mina.news/covid19region/.

(kraj) nij

28 September 2021 19:17 pm

DRUŠTVO - VRIJEME - PROGNOZA

Sjutra promjenjivo oblačno



Podgorica, (MINA) - U Crnoj Gori sjutra će biti promjenljivo oblačno sa sunčanim intervalima, uz rijetku pojavu kratkotrajno slabe kiše.



Kako je saopšteno iz Zavoda za hidrometeorologiju i seizmologiju, vjetar će biti slab do umjeren i promjenljiv, u jutarnjim satima na jugoistoku, povremeno umjeren do pojačan sjeveroistočni.



Jutarnja temperatura vazduha od osam do 19, a najviša dnevna od 17 do 27 stepeni.

(kraj) nij

28 September 2021 18:44 pm

(kraj) mina



28 September 2021 18:21 pm

SPORT - VATERPOLO

Gojkoviću novi mandat



Podgorica, (MINA) - Selektor vaterpolo

reprezentacije Crne Gore Vladimir Gojković

obavljale tu funkciju do Olimpijskih igara u Parizu

2024. godine, odlučio je Upravni odbor Vaterpolo

plivačkog saveza.



Navodi se da je Odbor odluku donio jednoglasno.



"U posljednje dvije godine, seniorska

reprezentacija Crne Gore je osvojila bronzanu

medalju na Evropskom prvenstvu u Budimpešti 2020.

godine, na kvalifikacionom turniru za Olimpijske

igre u Roterdamu je osvojila prvo mjesto, osvojila

je zlato u Svjetskoj ligi u junu u Gruziji, dok je

bila osma na Olimpijskim igrama u Tokiju",

saopšteno je nakon sjednice.



UO VPSCG je usvojio Izvještaj o radu i nastupima

seniorske rerprezentacije u 2021. godini i donio

odluku da seniorska ekipa učestvuje u novoj sezoni

Svjetske lige, koja će biti kvalifikaciona za

Svjetsko prvenstvo 2023. godine.



"Našu reprezentaciju u 2022. godini očekuju nastupi

na Svjetskom prvenstvu (Fukuoka 13.-29. maj) i

Evropskom prvenstvu (Split 27.08. – 10.09.)",

saopšteno je iz Vaterpolo plivačkog saveza.

(kraj) eml/nij

28 September 2021 18:11 pm

POLITIKA - DPS

Njemci u Šolcu prepoznali lidera kontinuiteta



Podgorica, (MINA) - Izborni rezultat u Njemačkoj potvrda je da su građani te države u kandidatu Socijaldemokratske partije (SPD) Olafu Šolcu, prepoznali lidera kontinuiteta, kazao je predsjednik Demokratske partije socijalista (DPS) Milo Đukanović.



On je u čestitki SPD i Šolcu, naveo da je rast podrške biračke javnosti dokaz velikog povjerenja u politike koje se bore za fer, slobodna i održiva društva.



“A SPD je sa svojom tradicijom od preko 150 godina postojanja pokazao ne samo da je izvorište političkih vrijednosti koje su okrenute miru, razvoju i demokratiji, nego i partija koja nudi jasan izbor za budućnost i rješavanje izazova 21. vijeka”, kazao je Đukanović.



On je kazao da je izborni rezultat potvrda da su građani Njemačke u Šolcu prepoznali lidera kontinuiteta.



“Koji ima viziju za rješavanje ekonomskih i društvenih zadataka, za jačanje stabilnosti i izgradnju prosperitetnog društva, kao i odlučnosti i znanja u traženju odgovora na nepoznanice na globalom planu”, dodao je Đukanović.



On je rekao da je to i priznanje za Šolcovo bogato iskustvo u saveznoj politici, i brojne uspjehe koje je ostvario na poziciji vicekancelara u prethodnom mandatu.



“S posebnom zahvalnošću za dosadašnju podršku koristim priliku da izrazim očekivanja za posvećenost SPD politici proširenja EU i evropskoj integraciji regiona Zapadnog Balkana, koju je vaša partija na otvoren i transparentan način promovisala u kontinuitetu”, kazao je Đukanović.



Prema njegovim riječima, to je od posebnog značaja ”ne samo za naš region, već i za stabilniju budućnost Evropske unije”.



Đukanović je kazao da je uvjeren da će SPD-ova izborna pobjeda značiti ne samo podsticaj za dalji napredak Njemačke, i saniranje problema unutar EU, već i ohrabrenje za nastavak politike proširenja i što skoriju integraciju Crne Gore i cijelog Zapadnog Balkana u evropske strukture.



On je poručio Šolcu da u tome možete računati na punu podršku DPS-a, bilateralno i u okviru porodice evropskih socijalista, uvažavajući snažno opredjeljenje za reforme i usvajanje evropskih vrijednosti.



“Siguran sam da će takav odnos SPD-a i Njemačke, i u narednom periodu otvoriti nove prostore saradnje i dati snažan pečat jačanju tradicionalno prijateljskih odnosa naših partija i zemalja”, zaključio je Đukanović.

(kraj) tam/nij

28 September 2021 17:42 pm

POLITIKA - EK - NAJAVA

Fon der Lajen sjutra u Crnoj Gori



Podgorica, (MINA) - Predsjednica Evropske komisije (EK) Ursula fon der Lajen boraviće sjutra u Crnoj Gori, u okviru posjete Zapadnom Balkanu.



Fon der Lajen će na podgoričkom aerodromu dočekati predsjednik Skupštine Aleksa Bečić, saopšteno je iz EU Info centra.



Predsjednica EK će u Vili Gorica razgovarati sa predsjednikom Crne Gore Milom Đukanovićem,a nakon sastanka biće održana zajednička konferencija za novinare.



Fon der Lajen i predsjednik Vlade Zdravko Krivokapić posjetiće Institut za javno zdravlje, gdje će predsjednica EK uručiti donaciju Evropske unije – uređaj za masovno PCR testiranje vrijedan 500 hiljada EUR.



Nakon posjete Institutu, bilateralni sastanak predsjednice EK i crnogorskog premijera biće održan u Vili Gorica.



U okviru posjete regionu, Fon der Lajen će danas boraviti u Albaniji i Makedoniji, a posjetiće i Srbiju, Kosovo i Bosnu i Hercegovinu.

(kraj) isf/tam

28 September 2021 17:20 pm

POLITIKA - DPS

Borovinić Bojović prvo odbijala, a sada spaljuje vakcine



Podgorica, (MINA) - Ministarka zdravlja Jelena Borovinić Bojović prvo je odbijala, a sada spaljuje vakcine koje su joj politički nepoželjne, ocijenjeno je iz Demokratske partije socijalista (DPS).



Iz Komisije za zdravstvo te partije naveli su da “taman kad pomislimo da je Vlada apostola dotakla dno i da ne može gore - dočeka nas novo “čudo neviđeno””.



Iz DPS-a su rekli da su sportisti Crne Gore pred eliminacijom iz svih svjetskih takmičenja, najokoreliji nacionalisti iz regiona preuzimaju rukovodeće pozicije u državnim institucijama, ministri sa svojim šefom se pričešćuju istom kašikom u jeku epidemiološke krize.



Oni su dodali i da “jedini nevakcinisani evropski premijer “ubjeđuje" predsjednika Sjedinjenih Američkih Država Džoa Bajdena” da je vakcinacija vrlo značajna.



“Za to vrijeme Jelena Borovinić Bojović, odlazeća ministarka zdravlja, ostavlja kovid centre bez antigenskih testova, bolnice i preuređene stare školske zgrade bez osnovnih antibiotika”, rekli su iz DPS-a.



Iz DPS-a su naveli da Borovinić Bojović donosi mjere koje ne poštuju ni njeni najbliži saradnici iz Vlade, a o trošku svih građana uništava vakcine kojima ubrzo ističe rok trajanja.



“Iste one vakcine koje puna dva mjeseca nije željela da primi kao donaciju Slovačke jer su imale jednu veliku “manu”- donaciju je obezbijedio predsjednik svih građana Crne Gore”, kaže se u saopštenju DPS-a.



Prema njihovim riječima, veliki udarac na sujetu ministarke tako je postao veliki trošak za državni budžet.



“Pozitivno je jedino što je naknadom “pameću” i prihvatanjem donacije izbjegnut međunarodni skandal i još jedna blamaža Crne Gore kod evropskih partnera”, kazali su iz DPS-a.



Oni su naveli da ih to ne čudi budući da sve ukazuje da je Vlada krenula u srednji a ne u 21. vijek.



“Ohrabrujuće je jedino što će puno brže, nego što pretpostavljaju, biti “bivša Vlada”. Biće to spas za Crnu Goru - ali ne i za njih”, poručili su iz DPS-a.



Iz DPS-a su dodali da ipak neka djela ne zastarijevaju.



“Odbijanje donacije vakcina i ne prihvatanje mjera predlaganih od Instituta za javno zdravlje su direktno prouzrokovali katastrofalne i tragične ishode koji su se mogli izbjeći”, kaže se u saopštenju.



Oni su kazali da Crna Gora i Luksemburg imaju približno jednak broj stanovnika a da je premijer Zdravko Krivokapić obećao da će imati jednak standard.



“Danas, za razliku od Luksemburga, Crna Gora ima 1.000 više umrlih zbog COVID-a i jednu “gospođu ministarku””, kaže se u saopštenju.



Kako su kazali, umjesto blagovremenog prihvatanja donacije iz Slovačke, promocije vakcina sa EU standardom, promovisanja treće “buster” doze, doniranja vakcina trećoj državi, Borovinić Bojović organizuje lomaču kako bi uništila “politički nepoželjne vakcine”.



“Neće ta vatra spaliti neznanje, ostrašćenost, politikanstvo već će plamen upravo sve navedeno do kraja osvijetliti. Ovu Vladu ni ostavke neće spasiti”, zaključuje se u saopštenju.

(kraj) tam

28 September 2021 16:51 pm

POLITIKA - SKUPŠTINA

Zapadni Balkan pripada Evropskoj uniji

Podgorica, (MINA) - Zapadni Balkan pripada Evropskoj uniji, kazao je predsjednik Državnog zbora Slovenije, Igor Zorčič na sastanku sa crnogorskim kolegom Aleksom Bečićem.



Kako su kazali iz Skupštine, Crna Gora i Slovenija su dvije prijateljske zemlje, istorijski i geografski povezane, koje imaju za cilj da svoje veze njeguju, razvijaju i jačaju.



“Bečić i Zorčič kazali su da parlamenti uvijek moraju ići korak ispred i moraju biti generator razvoja i napretka, jer bez kvalitetne zakonodavne i evropske infrastrukture, ne možemo govoriti ni o progresu, pa samim tim niti o našim rezultatima, zaključili su oni”, kaže se u saopštenju.



Tokom sastanka Bečić i Zorčič su, kako se navodi, konstatovali da je bilateralna saradnja dvije zemlje od izuzetne važnosti.



“I da saradnju na parlamentarnom nivou treba osnažiti jer su parlamenti institucije koje treba da pošalju jasnu poruku kada je riječ o procesu proširenja”, dodaje se u saopštenju.



Zorčič je kazao da je uvjeren da se stalnim dijalogom na svim nivoima o perspektivi EU mogu postići najveći rezultati.



On je, kako su kazali iz Skupštine, konstatovao da je „Zapadni Balkan uvijek bio dio naše zajedničke istorije i njemu pripada da bude u EU“.



Predsjednici su, kako se navodi u saopštenju, uputili poziv svim parlamentima Zapadnog Balkana da zajednički doprinesu snažnijoj parlamentarnoj saradnji, da se međusobno takmiče isključivo u rezultatima i da bratski pomognu jedni drugima.



“A sve u cilju mira, stabilnosti i napretka našeg regiona, ukazujući na činjenicu da mir i stabilnost nikada ne smiju imati alternativu, jer jedino u miru svi imamo šansu i svi pobjeđujemo, a upravo mir predstavlja najvažniji i najsnažniji politički proizvod EU”, kaže se u saopštenju.



Nakon posjete Državnom zboru, Bečić se upisao u Zlatnu knjigu utisaka i, kako su rekli iz Skupštine, uputio pohvale Zorčiču na odličnoj organizacji Samita sa kog su poslali jako važne i glasne poruke kroz koje se može vidjeti spremnost i odlučnost država Zapadnog Balkana da budu naredne članice.



“Predsjednici su saglasni da je došlo vrijeme da EU bude bogatija za još jednu zemlju članicu, kao i da se rješenje mora naći, posebno imajući u vidu koliko je Crna Gora odmakla u procesu pridruživanja”, kaže se u saopštenju.



Bećić je, navodeći da je Crna Gora utemeljena na civilizacijskim vrijednostima, uprkos brojnim krizama i izazovima, opstala kao jedan od ključnih činilaca svjetske politike, istakao da je ponosan što dolazi iz zemlje čiji građani, prema svim relevantnim istraživanjima, od čak blizu 80 odsto daju podršku evropskom putu.



Zorčič je, kako su kazali iz Skupštine, Bečiću poželio puno uspjeha na putu ka EU tokom predsjedavanja Slovenije, ukazujući na neophodnost da proces proširenja ostane visoko na agendi i iskazao uvjerenje da je interes EU u skadu sa interesom regiona.



“Takođe, naglasio da će, kako Evropsku komisiju tako i Evropski parlament, obavijestiti o usvojenoj deklaraciji, naglašavajući da je potreban jasan put za sve zemlje kandidate”, zaključuje se u saopštenju.

(kraj) tam

28 September 2021 16:40 pm

POLITIKA - SDP

Zeković: Premijer da podnese ostavku zbog gaženja Ustava i zakona



Podgorica, (MINA) – Socijaldemokratska partija (SDP) pozvala je premijera Zdravka Krivokapića da odmah podnese ostavku nakon tvrdnji ministra unutrašnjih poslova Sergeja Sekulovića da je prekršio zakon prilikom davanja obavezujućeg uputstva policiji, tokom ustoličenja mitropolita crnogorsko-primorskog Joanikija.



Potpredsjednik te partije Bojan Zeković kazao je da je to najmanje što Krivokapić može da uradi nakon što je, kako je naveo, cijela javnost, na sjednici Odbora za bezbjednost i odbranu, svjedočila gaženju Ustava i zakona od prvog čovjeka izvršne vlasti.



“Optužba Sekulovića na račun Krivokapića vrhunac je haosa koji vlada u bezbjednosnom sektoru, a koji je u konkretnom slučaju mogao da proizvede nesagledive posljedice po građanski mir i stabilnost Crne Gore”, rekao je Zeković.



Kako je naveo, prateći sjednicu Odbora, javnost je samo dobila nove dokaze o “javašluku i nezakonitostima” u bezbjednosnom sektoru, o kojem otvoreno govore i sami članovi Vlade.



“Podsjećamo da je premijer, radi “minuta slave”, i sam javnost obavještavao o sopstvenim nezakonitostima, tvrdeći da je izdavao naloge za hapšenje određenih lica, kao i na nedavne međusobne optužbe čelnih ljudi vladajuće koalicije o tome ko radi za Vučića i čiji potpis on ima u škafu”, kaže se u saopštenju.



Zeković je kazao da sve to navodi na zaključak da državu vode ljudi koji niti znaju svoj posao, a “očigledno i to što i kako rade, čine po nalozima sa adresa van Crne Gore”.



“Bolju optužnicu protiv ove Vlade nije napisao, niti može napisati bilo ko van same Vlade i vladajuće koalicije”, navodi se u saopštenju.

(kraj) mip/tam

28 September 2021 16:32 pm

POLITIKA - MVP

Pristupanje EU nacionalni prioritet



Podgorica, (MINA) - Članstvo Crne Gore u Evropskoj uniji (EU) je nacionalni prioritet, kazao je ministar vanjskih poslova Đorđe Radulović, dodajući da se Vlada snažno zalaže za zatvaranje svih pregovaračkih poglavlja.



On se u Beču sastao sa ministrom za evropske i vanjske poslove Austrije Aleksandrom Šalenbergom, gdje je prethodnih dana učestvovao na 17. Salcburg Evropa Samitu.



Radulović je rekao da je pitanje proširenja EU na Zapadni Balkan važno za region, ali i za samu Uniju, a primjer kontinuirane podrške među zemljama članicama dolazi, kako je kazao, upravo od Austrije.



Šalenberg u fokus razgovora stavio je, kako se navodi u saopštenju, pitanje evropske perspektive, kao i predstojeći Samit EU – Zapadni Balkan koji će se održati u Sloveniji početkom oktobra.



“Istakavši da „pristupanje Uniji predstavlja rezultat napora cijele nacije“, austrijski diplomata ukazao je na neophodnost da Crna Gora dijalogom rješava podjele u društvu”, kaže se u saopštenju.



Radulović je, kako su kazali iz MVP, ukazao na činjenicu da je članstvo u EU nacionalni prioritet, i da se Vlada snažno zalaže za postizanje spremnosti za zatvaranje svih pregovaračkih poglavlja.



“Prevazilaženje društvenih podjela je san koji, pored evropskog, sanjaju nove generacije crnogorskih građana”, rekao je Radulović.



To se, kako je kazao, može postići jedino dijalogom i međusobnim razumjevanjem.



Radulović je rekao da je usklađenost vanjske i bezbjednosne politike Crne Gore sa EU stoprocentna.



“Što šalje nedvosmislenu poruku o geopolitičkoj orjentaciji naše države, zbog čega je izrazio nadu da će EU podsticati reforme pravovremenim uvažavanjem postignutog napretka”, kaže se u saopštenju.



Šalenberg je, kako su kazali iz MVP, potvrdio posvećenos Austrije e daljoj integraciji Zapadnog Balkana u EU.



Radulović je, kako se navodi u saopštenju, istakao je da Crna Gora cijeni činjenicu da Austrija doprinosi intenziviranju procesa pregovora Crne Gore sa EU.



“Baš kao i tehničku i ekspertsku pomoć, koja je prepoznata kao snažan impuls u implementaciji evropskih pravnih propisa u oblastima od najvećeg značaja za društveno-ekonomski razvoj”, dodaje se u saopštenju.



Iz MVP su rekli da je na sastanku razgovarano o unapređenju ekonomskih odnosa i investicija iz Austrije, kao i o posjetama najviših austrijskih zvaničnika Crnoj Gori.

(kraj) tam

28 September 2021 16:22 pm

DRUŠTVO – POLICIJA

Pronađeno deset kilograma marihuane



Podgorica, (MINA) - Policijski službenici pronašli su u mjestu Vergaševići, u Bijelom Polju, oko deset kilograma marihuane, saopštili su iz Uprave policije, navodeći da se za osumnjičenim O.M. (22) iz Srbije traga.



Iz policije su kazali da su, preduzimajući operativno – taktičke mjere i radnje u vršenju poslova nadzora državne granice, u tom mjestu presreli O.M, sa torbom na leđima.



O.M, kako su naveli, nije postupio po naredbi policijskih službenika da se zaustavi, već je odbacio torbu i pobjegao.



Iz policije su rekli da je protiv njega, po nalogu tužioca iz Višeg državnog tužilaštva u Bijelom Polju, podnijeta krivična prijava zbog sumnje da je izvršio krivično djelo neovlašćena proizvodnja, držanje i stavljanje u promet opojnih droga.



„Na licu mjesta pronađena je torba sa ukupno 10,4 kilograma opojne droge marihuana.

U cilju pronalaska i lišenja slobode O.M. preduzimaju se intezivne policijske mjere i radnje“, navodi se u saopštenju.

(kraj) mip/tam

28 September 2021 16:12 pm

DRUŠTVO - VDT - REAGOVANJE

Abazovićeve konstatacije netačne i tendenciozne

Podgorica, (MINA) - Potpredsjednik Vlade Dritan Abazović iznio je niz neargumentovanih, netačnih i krajnje tendecioznih konstatacija na sjednici Odbora za nacionalnu bezbjednost i odbranu, u vezi sa postupanjem Vrhovnog državnog tužilaštva (VDT), povodom dešavanja na Cetinju 4. i 5. septembra.



Državno tužilaštvo, kako se navodi u reagovanju, najoštrije negoduje i diže glas protiv unižavanja državno tužilačke organizacije i omalovažavanja državnih tužilaca kao nosilaca te značajne javne funkcije.



“A u vezi sa kvalifikacijom izrečenom od potpredsjednika Vlade da je postupanje i djelovanje Državnog tužilaštva tokom dešavanja u Prijestonici „beskrajno sramno“”, navodi se u reagovanju vršioca dužnosti VDT Dražena Burića.



Burić je kazao da osim što “apsolutno neutemeljen”, takav vid obraćanja i karakterisanja jednog državnog organa u konkretnom slučaju, VDT, od Abazovića, krajnje je neprimjeren.



Burić je rekao i da su svjesni da je nemoguće polemisati sa onima koji nemaju bilo kakvo pravničko obrazovanje.



“Pa čak ni osnovna policijska niti kriminalistička znanja, a koji bi, zbog državnih funkcija na kojima se nalaze i zbog težine javno izgovorene riječi, morali poznavati makar temeljne principe i zakonodavno ustrojstvo državnog organa o kojem govore”, kazao je Burić.



On je rekao da u VDT znaju da njihova reagovanja ne dotiču nosioce vlasti.



Burić je naveo da bi u svakoj demokratskoj državi koja istinski želi da jača svoje institucije, vlast ozbiljno saslušala stavove i mišljenja onih koji predstavljaju struku i koji su decenijama sticali stručna znanja i vještine, osim ako im namjera nije potpuno suprotna.



“Javnosti radi, naglašavamo da je VDT uoči dešavanja na Cetinju, organizovalo pojačana dežurstva i tužilačke timove za 4. i 5. septembar, uključujući i tužioce iz Specijalnog državnog tužilaštva, sa kojom činjenicom je bio upoznat rukovodeći kadar bezbjednosnog sektora”, kaže se u saopštenju.



Prema riječima Burića, kritičari, a posebno oni koji sebe smatraju “pozvanim da komentarišu rad državnih tužilaca”, morali bi znati da je odredbama člana 257 Zakonika o krivičnom postupku propisano da je policija, ako postoji osnovana sumnja da je izvršeno krivično djelo za koje se goni po službenoj dužnosti, dužna da obavijesti državnog tužioca.



“I preduzme potrebne mjere da se pronađe učinilac krivičnog djela, da se učinilac ili saučesnik ne sakrije, da se obezbijede predmeti koji mogu poslužiti kao dokaz i da prikupi sva obavještenja koja bi mogla biti od koristi za uspješno vođenje krivičnog postupka”, kaže se u saopštenju.



Informacije, činjenice i dokazi koje policija, ali i drugi državni organi, dostave državnom tužiocu, uključujući i podnošenje krivične prijave, kako navodi Burić, od ključnog su značaja za pokretanje predkrivičnog postupka i preduzimanje krivičnog gonjenja od državnog tužioca.



On je kazao da za ocjenu postojanja osnovane sumnje da je izvršeno krivično djelo ni u kom slučaju nijesu nadležni političari niti bilo koji nosilac zakonodavne ili izvršne vlasti.



Iz VDT postavljaju pitanje zbog čega Abazović, u veličanju rezultata državnih službi, čiji je on koordinator ima potrebu da vrijeđa tužilačku organizaciju.



“A da pri tom makar ne ukaže na informacije i dokaze, značajne za eventualno pokretanje krivičnog postupka koje je policija, u realnom vremenu, dostavila državnom tužiocu, a da je tužilac na iste, kako on reče imao „nula reakciju“”, kaže se u saopštenju.



Burić navodi da javnost treba da zna da po Zakoniku o krivičnom postupku policija, ali i drugi organi državne uprave, otkrivaju učinioce krivičnih djela, a da državni tužilac rukovodi izviđajem i usmjerava rad policije.



“Bilo da se radi o događajima kao što su ovi koji su se desili u Cetinju, bilo o zapljeni opojne droge, zapljeni cigareta ili bilo kojoj drugoj policijsko - tužilačkoj aktivnosti”, dodaje se u saopštenju.



Navodi se da državni tužioci ne žele da umanjuju zasluge policije niti značaj policijskih poslova u predkrivičnom postupku.



“Naročito ne onda kada policija postupa blagovremeno i kada otvoreno i bez selekcije informacija sarađuje sa tužilaštvom”, kazao je Burić.



On je kazao da isto tako “ne pristajemo da se uz svaku izjavu najviših nosilaca vlasti i u svakoj prilici, bez razloga, neargumentovano i neosnovano upute kritike Državnom tužilaštvu i omalovaže državni tužioci”.



Burić je kazao da kao odgovor na sve zlonamjerne i neosnovane kritike i pokušaje diskreditacije VDT, pozivaju Abazovića da, ukoliko ima saznanja, informacija ili dokaza da je izvršeno bilo koje krivično djelo za koje se goni po službenoj dužnosti, o tome na odgovarajući način obavijesti VDT, što mu je, kako je rekao, i zakonska obaveza.

(kraj) tam

28 September 2021 16:00 pm

AGENCIJA MINA

(kraj) žug

28 September 2021 15:52 pm

REGION - KORONAVIRUS

U BiH preminulo 29 osoba, registrovana 884 slučaja



Sarajevo, (MINA) - U Bosni i Hercegovini (BiH) u posljednja 24 sata, preminulo je 29 osoba, a registrovana su 884 nova slučaja koronavirusa.



U protekla 24 sata, Zavodu za javno zdravstvo Federacije BiH (FBiH) prijavljeno je 2.846 uzoraka, od kojih je 451 pozitivan na koronavirus.



Do sada su testirana ukupno 856.084 uzorka, a koronavirus je potvrđen kod 150.852 osobe.



U FBiH u protekla 24 sata prijavljeno je sedam smrtnih ishoda.



Ukupan broj smrtnih ishoda na području FBiH je 5.965, prenosi Klix.ba.



U Rеpublici Srpskој (RS) u pоsljеdnja 24 sata tеstirаno je 947 lаbоrаtоriјska uzоrakа, а kоrоnаvirus je pоtvrđеn kоd 384 оsоbe.



U istom periodu, Institutu zа јаvnо zdrаvstvо RS priјаvljеn je 21 smrtni slučај.



Dо sаdа su u tom entitetu pоtvrđеna 74.653 slučајa virusа kоrоnа, а prеminulо је ukupnо 4.189 оsоba.



U Brčko distriktu BiH u posljednja 24 sata testirano je 178 uzoraka na koronavirus, od kojih je pozitivnih 49 slučajeva, a preminula je jedna osoba.

(kraj) tam/žug

28 September 2021 15:41 pm

DRUŠTVO - KORONAVIRUS

Hospitalizovan 401 kovid pacijent



Podgorica, (MINA) - U bolnicama u Crnoj Gori trenutno se liječi 401 pacijent zaražen koronavirusom.



Od ukupnog broja aktivnih slučajeva, na bolničkom liječenju je 5,55 odsto.



Broj hospitalizovanih veći je za jedan u odnosu na ponedjeljak.



U Kliničkom centru Crne Gore nalazi se 126 pacijenata sa COVID-19 infekcijom, od kojih je 60 životno ugroženo.



Prema posljednjim podacima Instituta za javno zdravlje, u Crnoj Gori je trenutno aktivno 7.226 slučajeva koronavirusa.

(kraj) mip/žug

28 September 2021 15:38 pm

DRUŠTVO – KORONAVIRUS

U Pljevljima najviše aktivnih slučajeva na 100 hiljada stanovnika



Podgorica, (MINA) – U Crnoj Gori je po opštinama najviše aktivnih slučajeva infekcije koronavirusom na 100 hiljada stanovnika registrovano u Pljevljima.



U Pljevljima je registrovano 2.118 aktivnih slučajeva na 100 hiljada stanovnika, Andrijevici 1.592, Budvi 1.587, Beranama 1.434, na Žabljaku 1.428, u Podgorici 1.354, Šavniku 1.348.



U Danilovgradu je registrovano 1.313 aktivnih slučajeva na 100 hiljada stanovnika, na Cetinju 1.219, Kotoru 1.200, Nikšiću 1.191, Ulcinju 976, Baru 974, Tivtu 929, Kolašinu 885.



U Herceg Novom je registrovano 788 aktivnih slučajeva koronavirusa na 100 hiljada stanovnika, Tuzima 784, Bijelom Polju 721, Rožajama 630.



U Plužinama je registrovano 612 aktivnih slučajeva na 100 hiljada stanovnika, Mojkovcu 384, Petinjici 362, Plavu 180 i Gusinju 100.

(kraj) mip/žug

28 September 2021 15:20 pm

DRUŠTVO – IJZ - PRESJEK

Preminulo osam osoba, 510 novopozitivnih



Podgorica, (MINA) – U Crnoj Gori je, u posljednja 24 sata, od posljedica koronavirusa preminulo osam osoba, a registrovano je 510 novih slučajeva infekcije.



Iz Instituta za javno zdravlje (IJZ) saopšteno je da su njihove i druge javne i privatne laboratorije koje se bave dijagnostikom infekcije koronavirusa tokom ponedjeljka završile analizu i dostavile rezultate za 3.438 uzoraka na koronavirus.



Novootkriveni slučajevi su iz Podgorice 182, Nikšića 45, Bara 35, Kotora 32, Bijelog Polja 30, Budve 25, Danilovgrada 23, Andrijevice 22, Berana 20.



U Herceg Novom je registrovano 18 novih slučajeva infekcije, na Cetinju i u Ulcinju po 16, Pljevljima i Tivtu po devet, Kolašinu osam, Rožajama sedam, Tuzima pet, Mojkovcu četiri, Plužinama dva, u Plavu i na Žabljaku po jedan.



Udio novopozitivnih slučajeva u ukupnom broju testiranih za ponedjeljka je iznosio 14,83 odsto.



„Tokom ponedjeljak IJZ-u je prijavljeno osam smrtnih ishoda povezanih sa SARS-CoV-2 infekcijom kod tri pacijenta iz Podgorice i po jednog iz Tuzi, Gusinja, Pljevalja, Nikšića i Žabljaka. Među preminulima najmlađi je imao 63 a najstariji 94 godine“, kaže se u saopštenju.



Ukupan broj preminulih povezanih sa COVID-19 infekcijom u Crnoj Gori od početka pandemije je 1.914.

U Crnoj Gori su od početka septembra, zaključno sa ponedjeljkom, preminule 182 osobe. U prosjeku je, od 1. septembra, umrlo sedam osoba dnevno.



Navodi se da je do 15 sati prijavljen oporavak kod 764 pacijenta.



Uzimajući u obzir sve novootkrivene slučajeve, kao i broj oporavljenih, ukupan broj trenutno aktivnih slučajeva COVID-a 19 u Crnoj Gori iznosi 7.226.



Od početka epidemijskih dešavanja ukupan broj registrovanih slučajeva infekcije novim koronavirusom u Crnoj Gori je 130.500.



U Podgorici je trenutno aktivno 2.562 slučaja koronavirusa, u Nikšiću 824, Pljevljima 572, Baru 429, Beranama 382, Budvi 350, Bijelom Polju 304, Kotoru 273, Herceg Novom 241, Danilovgradu 240, Ulcinju 197.



Na Cetinju je trenutno aktivno 185 slučajeva koronavirusa, u Rožajama 145, Tivtu 140, Tuzima 97, Andrijevici 73, Kolašinu 64, na Žabljaku 44, u Mojkovcu 29, Šavniku 21, Petnjici 19, Plužinama 16, Plavu 15 i u Gusinju četiri.

(kraj) tam/žug

28 September 2021 14:54 pm

REGION - KORONAVIRUS

U Hrvatskoj preminulo osam osoba, 1.061 slučaj infekcije



Zagreb, (MINA) - U Hrvatskoj je, u posljednja 24 sata, od posljedica koronavirusa preminulo osam osoba, a zabilježen je 1.061 novi slučaj zaraze, saopštio je Nacionalni štab civilne zaštite.



U toj državi trenutno je aktivno 7.100 slučajeva zaraze koronavirusom, prenosi Hina.



Od 25. februara prošle godine, kada je registrovan prvi slučaj zaraze u Hrvatskoj, do danas je zabilježeno 401.169 inficiranih, a preminulo je 8.614 osoba.

(kraj) tam/žug

28 September 2021 14:37 pm

DRUŠTVO - IA

Pravo javnosti da zna nije prioritet nove Vlade



Podgorica, (MINA) - Veća transparentnost, koju je najavljivala nova Vlada, za sada je ostala samo prazno obećanje, smatraju u nevladinoj organizaciji (NVO) Institut alternativa (IA).



Iz te NVO poručili su da će, u okviru svoje misije, u čijoj osnovi su veća transparentnost i odgovornost javne administracije, nastaviti da se zalažu za otvaranje informacija od javnog značaja.



Oni su kazali da od Vlade i premijera Zdravka Krivokapića očekuju da se prisjete sopstvenog ekspozea.



“Povodom Međunarodnog dana prava javnosti da zna, podsjećamo da je veća transparentnost, koju je najavljivala nova Vlada, za sada ostala samo prazno obećanje”, navodi se u saopštenju.



Kako su rekli iz IA, iako su prije više od pola godine zatražili od Vlade da omogući objavljivanje cjelovitog dnevnog reda svojih sjednica, objavljivanje materijala o kojima je odlučivano bez sjednice, kao i osnovnih informacija o radu vladinih radnih tijela, njihova inicijativa je odbijena.



“Na drugoj strani, pet NVO, među kojima je i IA, svega pet dana nakon formiranja nove Vlade, uputilo je inicijativu da se izmijeni Zakon o slobodnom pristupu informacijama sa konkretnim i obrazloženim prijedlozima”, kaže se u saopštenju.



Iz IA su naveli da je Vlada tek u junu stavila na javnu raspravu nacrt izmjena, koje, kako su rekli, nijesu odgovorile na ključne probleme u praksi.



“Nadležno Ministarstvo je uporno u namjeri da zadrži poslovnu tajnu i intelektualnu svojinu, kao osnov ograničenja pristupa informacijama, bez preispitivanja definisanja tih pojmova u posebnim zakonima”, kazali su iz te NVO.



Prema njihovim riječima, problem je što se značenje poslovne tajne i intelektualne svojine crpi iz brojnih drugih zakona koji ih mahom definišu u kontekstu privatnog sektora.



Iz IA su kazali da dosljedna primjena tih definicija na javni sektor obesmišljava sami duh slobodnog pristupa informacijama i derogira ključne principe Zakona o slobodnom pristupu informacijama.



“Koliko je štetna poslovna tajna u javnom sektoru, govori i naše nedavno iskustvo sa kompanijom u državnom vlasništvu To Montenegro”, naveli su iz IA.



Iz te NVO su kazali da im je pristup menadžerskom ugovoru izvršnog direktora te kompanije odbijen, “uz izgovor da sadrži klauzulu tajnosti”.



“Iako je takva klauzula suprotna Zakonu o slobodnom pristupu informacijama, čiji su obveznici sva preduzeća koja se većinski finansiraju novcem poreskih obveznika”, rekli su iz IA.



Prema njihovim riječima, portal otvorenih podataka, uprkos pokretanju 2019. godine, nije postao platforma upotrebljiva za građane i građanke.



“Od formiranja Vlade, čak 49 odsto setova podataka na tom portalu objavio je samo jedan državni organ – Uprava za statistiku. Otvoreni, mašinski čitljivi podaci o raspolaganju finansijskim sredstvima su naročita rijetkost”, dodaje se u saopštenju.

(kraj) mip/žug

28 September 2021 14:26 pm

POLITIKA - DPS

Podnijeli predlog za razrješenje Radulovića



Podgorica, (MINA) - Demokratska partija socijalista (DPS) podnijela je Skupštini predlog za interpelaciju i razrješenje ministra vanjskih poslova Đorđa Radulovića.



Poslanik DPS-a Andija Nikolić kazao je da su to učinili jer je Radulović “srozao aktivnosti” Ministarstva vanjskih poslova (MVP) na, kako je naveo, nivo prizemne propaganda, time što je uputio instrukcije crnogorskim ambasadama kako da informišu zemlje domaćine o događajima na Cetinju 4. i 5. septembra.



“I to dan prije nego što je formirana Komisija Biroa za operativnu komunikaciju Vlade Crne Gore, koja tek treba da provjeri ponašanje svih aktera i crnogorske policije”, dodao je Nikolić.



Prema njegovim riječima, Radulović je grubo zloupotrijebio položaj i stavio MVP "u službu širenja opasnih spinova koje lansiraju beogradski tabloidi".



Nikolić je kazao da Radulović nije naveo na osnovu kojih podataka i po čijem nalogu je sastavio instrukciju za crnogorske diplomatsko-konzularne predstavnike, niti koji Vladini resori su dostavili informacije MVP-u.



“Bez zvaničnih izvještaja o događajima na Cetinju, MVP je utvrdilo da je policija djelovala profesionalno i svu krivicu pokušalo da pripiše predstavnicima opozicije i predsjedniku Crne Gore, predstavljajući ih kao ekstremiste”, kazao je Nikolić.



On je ocijenio da je ponižavajuće za Crnu Goru da Radulović u međunarodnoj javnosti pokreće subverzivnu akciju protiv predsjednika sopstvene države, zloupotrebljavajući u te svrhe crnogorske diplomate.



"A da samo par dana kasnije, kao član državne delegacije u Njujorku, nastupa i sjedi sa šefom delegacije, predsjednikom Milom Đukanovićem”, dodao je Nikolić.



On je kazao da je Radulović, od imenovanja na funkciju, pokazivao nekompetentnost, ali i nepoznavanje i nepoštovanje zakona i Ustava Crne Gore.



Nikolić je poručio da je “posljednji skandal samo jedan u nizu nedostojnih poteza ovog ministra”.



"Zato razrješenje Radulovića predstavlja minimum odgovornosti neophodne za zaustavljanje dalje kompromitacije međunarodnog ugleda Crne Gore", zaključio je Nikolić.

(kraj) tam/gop

28 September 2021 13:59 pm

DRUŠTVO - PANDEMIJA - KONFERENCIJA

Crna Gora testira četiri puta više nego prošle godine

Podgorica, (MINA) - Crna Gora ove godine na koronavirus testira četiri puta više uzoraka u odnosu na prošlu, kazala je ministarska zdravlja Jelena Borovinić Bojović, dodajući da nema kontrole epidemije bez opširnog istraživanja.



Borovinić Bojović je kazala da je preko 50 odsto punoljetnih vakcinisanih prvom dozom uspjeh, s obzirom na to da je Crna Gora zemlja koja je od 2016. do 2019. godine, “spala” sa 90 na oko 20 odsto djece koja su vakcinisana MMR-om.



Ona je, na konferenciji “Crna Gora u vrijeme pandemije – činjenice i izazovi”, rekla da su u Ministarstvu zdravlja svjesni značaja i prava javnosti da zna, što, kako je navela, dokazuje i njihova konstantna interakcija sa medijima.



“Mediji i nevladin sektor kroz svoje djelovanje pokazuju i dokazuju da su korektivni mehanizam javne uprave i zbog toga svi zajedno moramo biti na istom zadatku, a to je pravovremena i tačna informacija u interesu građana”, dodala je Borovinić Bojović.



Ona je, kako je saopšteno iz Ministarstva, podsjetila da su, svjesni značaja novinarske profesije, zaposleni u medijima bili prioritet za imunizaciju, odmah poslije štićenika domova za stare i medicinskih radnika.



“Ali i to da samo novinari, snimatelji i fotoreporteri imaju pravo na besplatne testove u slučaju da nijesu vakcinisani, a treba da izvještavaju sa skupova koji su epidemiološki rizični”, kazala je Borovinić Bojović.



Ona je poručila da odaje priznanje svim crnogorskim medijima za profesionalan, naučno utemeljen, pristup prilikom izvještavanja o vakcinama i imunizaciji.



“Crnogorski mediji su, za razliku od nekih kolega u regionu i svijetu, odoljeli “žutilu tiraža” po cijenu javnog zdravlja, i zahvalna sam im svima na tome”, istakla je Borovinić Bojović.



Prema njenim riječima, to je jedan od razloga zahvaljujući kome Crna Gora, u kojoj je dugo i ozbiljno zapuštana oblast vakcinacije, danas ima svakog drugog punoljetnog građanina koji je vakcinisan protiv koronavirusa.



“Preko 50 odsto punoljetnih vakcinisanih prvom dozom smatramo uspjehom jer smo zemlja koja je od 2016. do 2019. spala sa 90 na oko 20 odsto djece koja su vakcinisana MMR-om”, rekla je Borovinić Bojović.



Ona je dodala da zato rezultat u procesu vakcinacije protiv korona virusa “ne možemo da ne smatramo solidnim uspjehom”.



Borovinić Bojović je rekla da su Ministarstvo zdravlja i sve zdravstvene ustanove nastojale da, u okviru svojih zakonskih mogućnosti, sve vrijeme da budu na raspolaganju za odgovore na sva pitanja.



“Uz to, ponosna sam na činjenicu da su crnogorski ljekari i medicinsko osoblje postali sastavni dio i medijske svakodnevice jer praktično da nema dana kada se naš glas ne čuje u jutarnjim programima, radio emisijama ili u dnevnoj štampi”, rekla je Borovinić Bojović.



Ona je kazala da su Ministarstvu novinarska pitanja nekad bila smjernice za putanju kojom se u određenim oblastima treba kretati.



“Ohrabrujemo sve medije da nastave da rade svoj posao po uzusima profesije, a mi, s druge strane obećavamo da ostajemo na raspolaganju da zajedničkim snagama unaprijedimo zdravstveni sistem u cilju dobrobiti svakog građanina Crne Gore”, rekla je Borovinić Bojović.



Kako je navela, zahvaljujući medijima zna se da je COVID testiranje u Njemačkoj tokom prošle godine do oktobra koštalo kao dva PCR sistema i da se na nalaz testa čekalo po sedam-osam dana, ocjenjujući da je Crna Gora tako ulazila u epidemiološki skandal.



“Zato, s ponosom mogu da kažem da ove godine nema lažiranja i friziranja podataka da bismo bili upodobljeni niti “corona free” niti bilo kojoj zelenoj listi već testiramo najmanje četiri puta više nego tokom 2020. godine jer nema kontrole epidemije bez opširnog istraživanja”, rekla je Borovinić Bojović.



Ona je kazala da je opsežno, a ne jednostrano istraživanje, tačka gdje se zdravstvo i mediji srijeću i ukrštaju.



“A samo iz tog sveobuhvatnog nalaza izvodi pravilan i tačan nalaz. Rendgen pluća ne može da se očita samo iz nalaza šećera niti obratno”, dodala je Borovinić Bojović.



Ona je ukazala na činjenicu da je Klinički centar Crne Gore (KCCG) tokom prošle godine bio zatvoren šest mjeseci, za sve što nijesu bili hitni i COVID pacijenti.



“Od januara ove godine KCCG radi apsolutno sve, nikad nije zastao ni na sat. A u Crnoj Gori, svake nedjelje, u svim bolnicama, domovima zdravlja i Hitnoj pomoći uradimo oko 140 hiljada pregleda, operacija, prijema i slično”, rekla je Borovinić Bojović.



Prema njenim riječima, s jedne strane, zabrinjava činjenica za tolikom ljekarskom pomoći.



“Ali, s druge strane, nemojte reći da nema boljeg dokaza o tome koliko je predan naš kompletan zdravstveni sistem - od direktora, preko ljekara i medicinskih sestara, do vozača i higijeničara”, dodala je Borovinić Bojović.

(kraj) tam/gop

28 September 2021 13:56 pm

DRUŠTVO - KCCG

Životno ugroženo 60 kovid pacijenata



Podgorica, (MINA) – U Kliničkom centru Crne Gore (KCCG) životno je ugroženo 60 pacijenata pozitivnih na koronavirus.



U KCCG-u se, kako su saopštili iz te zdravstvene ustanove, nalazi 126 pacijenata sa COVID-19 infekcijom.



U Crnoj Gori trenutno je aktivno 7.488 slučajeva koronavirusa.

(kraj) mip/gop

28 September 2021 13:39 pm

DRUŠTVO – SKUPŠTINA

Usvojene izmjene Zakona o visokom obrazovanju



Podgorica, (MINA) - Skupština Crne Gore usvojila je izmjene Zakona o visokom obrazovanju, kojima je predviđeno produženje roka za završetak studija za studente koji su upisani po starom sistemu.



Izmjene je inicirao poslanik Prave Crne Gore Marko Milačić, a podržale su ih 42 poslanika.



On je precizirao da se prva izmjena odnosi na produženje roka za završetak studija do kraja studijske 2023/2024. godine za studente osnovnih, specijalističkih, magistarskih i doktorskih studija koji su upisali studije po starom zakonu.



Milačić je kazao da se izmjenama zakona omogućava produženje roka za upis na specijalističke studije do početka studijske 2023/2024. godine.



Izmjenama zakona produžen je i rok za završetak magistarskih studija do kraja studijske 2023/2024. godine bez ponovnog plaćanja školarine, za studente koji su već jednom platili cijelu školarinu.



Milačić je rekao da su na ovaj način željeli da pomognu studentima, najvažnijem sloju crnogorskog društva.



On je ocijenio da su studenti i danas taoci politikantstva i partijskih interesa.

Poslanici Demokratskog fronta nijesu prisustvovali sjednici.

(kraj) mip/gop

28 September 2021 13:25 pm

SPORT - KOŠARKA - KSCG

Prva crnogorska liga startuje 23. oktobra



Podgorica, (MINA) - Prva A muška crnogorska košarkaška liga (IAMCKL) počeće 23. oktobra, a učestvovaće deset klubova, saopšteno je iz Košarkaškog saveza.



Navodi se da će se igrati dvokružno, 18 kola.



Regularni dio sezone trebalo bi da bude završen 17. aprila, nakon čega bi se igrali mečevi baraža za doigravanje i na kraju plej-of.



U Prvoj A ligi igraće deset ekipa - Danilovgrad, Ibar, Jedinstvo 1950, Lovćen 1947, Milenijum, Podgorica, Primorje 1945, SC Derbi, Sutjeska i Teodo.



"SC Derbi ne može kroz Prvu A ligu izboriti plasman u plej-of zbog učešća u ABA ligi, ali će se boriti da osigura opstanak. Poslije dvokružnog sistema takmičenja, dvije najbolje plasirane ekipe stiču mogućnost nastupa u ABA 2 ligi naredne sezone, a poslednja ekipa ispada iz I A MCKL", piše u saopštenju.



Prema propozicijama, prve tri ekipe iz IAMCKL i najslabije plasirani tim iz ABA 1 lige igraće baražne utakmice između sebe za plasman u plej-of.



"Ukoliko jedna od ekipa učesnica ABA 1 lige ispadne iz takmičenja, onda prve četiri ekipe iz I A MCKL igraju baražne utakmice. Baraž se igra u dvije utakmice, a plasman u plej-of obezbijediće dvije ekipe koje ostvare dvije pobjede. Ukoliko ekipe ostvare po jednu pobjedu odlučivaće bolja koš razlika", pišer u saopštenju.



Pobjednici baraža igraće plej-of sa dvije najbolje plasirane ekipe iz ABA 1 lige.



U prvom kolu, 23. i 24. oktobra, sastaće se: Lovćen 1947 - Ibar, Sutjeska - SC Derbi, Danilovgrad - Primorje 1945, Teodo - Podgorica i Milenijum - Jedinstvo 1950.

(kraj) eml

28 September 2021 12:52 pm

DRUŠTVO – CDT

Bez pomaka u pogledu transparentnosti rada Vlade



Podgorica, (MINA) – Aktuelna Vlada nije napravila pomak kada je riječ o politikama otvorenosti u njenom radu, ocijenili su iz Centra za demokratsku tranziciju (CDT), dodajući da nijesu ispunjena njihova očekivanja u pogledu korjenitih reformi u izvršnoj vlasti.



Programska direktorica CDT-a Milica Kovačević je, na konferenciji "Otvorenost izvršne vlasti: Slijepa ulica za informacije”, kazala da je iza crnogorskih građana „izgubljena godina“ kada je u pitanju otvorenost vlasti.



„U ovoj godini nemamo nikakav pomak kada je u pitanju rad na politikama otvorenosti“, rekla je Kovačević.



Ona je kazala da se odustalo se od izrade strategije otvorenosti, da proces partnerstva otvorenih vlada stagnira, kao i da Zakon o slobodnom pristupu informacijama (SPI) još nije u parlamentu.



„Taj Zakon je trebalo da bude prioritet, ali političke elite su imale druge prioritete, za koje nijesam sigurna da je prioritet za društvo u cjelini“, navela je Kovačević.



Prema njenim riječima, bilo je nekoliko situacija u kojima je Vlada objavljivala važne i tražene informacije, ali to, kako je kazala, nikad nije bilo proaktivno, već reaktivno, nakon snažnog javnog pritiska.



Kovačević je podsjetila da je CDT u prvoj polovini godine objavio rezultate redovnog godišnjeg istraživanja – indeksa otvorenosti, gdje je zaključeno da Vlada nije unaprijedila otvorenost u odnosu na prethodni period.



„Razumijemo da je Vlada u komplikovanoj političkoj situaciji imala prepreke na brojnim poljima. Međutim, u toj oblasti, stvari su bile u njihovim rukama, a opet vrlo je malo urađeno“, rekla je Kovačević.



Ona je istakla da posebno brine to što sjednice Vlade nijesu dovoljno transparentne.



„Nastavilo se sa praksom cenzurisanja dnevnih redova za sjednice. Najava sjednice i predlog dnevnog reda objavljuju se neposredno pred sjednicu, a bilo je slučajeva kada je najava objavljivana retroaktivno“, navela je Kovačević.



Kako je kazala, novi momenat koji doprinosi netransparentnosti, predstavlja činjenica da Vlada vrlo često odlučuje o važnim pitanjima bez održavanja sjednice.



„Materijali nijesu javno dostupni, pa javnost nije blagovremeno upoznata sa njihovim sadržajem ili se o njemu najuporniji informišu iz Službenog lista, nakon završenog odlučivanja“, rekla je Kovačević.



Ona je poručila i da se, na izrazito netransparentan način, odvijaju procesi zapošljavanja u javnom sektoru, što, kako je ocijenila, opravdano izaziva sumnje da se radi o novom „turnusu partijskog zapošljavanja“.



“Osim nivoa političkog prepucavanja, malo smo kao građani saznali o kritičnim projektima i problematičnim poslovima koji su se desili prije promjene vlasti“, navela je Kovačević.



Ministarka javne uprave, digitalnog društva i medija, Tamara Srzentić, poručila je da Vlada radi na setu zakona, strategija i akcija, kojima će uspostaviti sistem u kojem slobodan pristup informacijama nije samo osnovno ljudsko pravo.



“U Ministarstvu dajemo veliki značaj ulozi zakona o SPI i strategijama koje ga prate, ali i vitalno o njihovoj stvarnoj primjeni, koja se mora mijenjati, kako bismo sagradili efikasne institucije za javno dobro”, rekla je Srzentić.



Ona je kazala da se, zajedno sa partnerima, radi se na tome da se dođe do naboljeg zakona, koji će sistemski doprinijeti većoj otvorenosti Vlade.



“Naš cilj je, ne samo usklađivanje zakona sa međunarodnim zakonima, već i uklanjanje uočenih izazova, koje zakon proizvodi u praksi”, navela je Srzentić.



Ona je poručila da se radi I na tome da se od ćutanja uprave krene u drugom smjeru, i istakla da je nacrt Izmjena i dopuna Zakona o SPI poslat Evropskoj komisiji na izjašnjenje.



Izmjene zakona će, kako je kazala, proširiti opseg informacija koje organi moraju proaktivno da objavljuju.



„Omogućavamo da se zahtjev za SPI može podnijeti u bilo kojoj formi, čak i ako nije podnešen na propisanom obrascu“, pojasnila je Srzentić.



Ona je ocijenila da će bitnu novinu u Zakonu predstavljati to što se, podnosiocu zahtjeva, troškovi ne mogu naplatiti za informacije za koje je zakonom propisana obaveza objavljivanja.



„Jača se uloga nadležnosti agencije kojoj se, pored obaveza da prati stanje u oblasti pristupa informacijama, daje ovlaščenje da donosi smjernice za primjenu pojedinih odredaba zakona“, rekla je Srzentić.



Izvršna direktorica Mreže za afirmaciju nevladinog sektora (MANS) Vanja Ćalović Marković navela je da se suštinski ništa nije uradilo u domenu transparentnosti Vlade.



“Nacrt Zakona o SPI je takav da i prethodna vlast ne bi imala nikakav problem da ga predloži”, istakla je Ćalović Marković.



Ona je naglasila da neka postojeća ministarstva objavljuju i manje informacija nego resori u prethodnoj vlasti.



„Razumijemo da je politička situacija turbulentna, ali ću podsjetiti kako se brzo i efikasno usvojio Zakon kojim se obezbjedilo zapošljavanje po dubini“, rekla je Ćalović Marković.



Ona je ocijenila da se upraksi dešava da ni po postojećem Zakonu o SPI, organi ne objavljuju informacije.



Ćalović Marković je poručila i da nije zadovoljna rezultatima Svjeta kada je riječ o transparentnosti i borbi protiv korupcije.



“Zaista se nadam da će pitanje borbe protiv korupcije biti prioritet i da ćemo vidjeti neke vrlo konkretne rezove”, poručila je Ćalović Marković.

(kraj) tir/gop

28 September 2021 12:48 pm

SPORT - RUKOMET

Pavićević delegat u Ligi šampiona



Podgorica, (MINA) - Međunarodni delegat Predrag Pavićević nominovan je za meč trećeg kola Lige evropskih šampiona za rukometaše, saopšteno je iz Evropske rukometne federacije.



Navodi se da će Pavićević biti delegat na sjutrašnjem meču u Vespremu, između istoimenog mađarskog tima i Barselone.



Utakmica u Vesprem areni počeće u 18 sati i 45 minuta.



To je njegova druga nominacija ove sezone, nakon što je bio delegat i u meču prvog kola Lige šampiona, između Bukurešta i Kilcea.



Pavićević će od 5. do 9. oktobra ispred Svjetske rukometne federacije biti učesnik muškog klupskog prvenstva svijeta u Saudijskoj arabiji.

(kraj) eml

28 September 2021 12:38 pm

POLITIKA – SKUPŠTINA

Bečić: Vjerskom obredu nije mjesto na parlamentarnom kanalu



Podgorica, (MINA) - Parlamentalni kanal nije adekvatno mjesto za prenos bilo kakvog vjerskog obreda, kazao je predsjednik Skupštine Aleksa Bečić.



On je to rekao na početku današnje sjednice parlamenta, odgovarajući na pitanje poslanika Liberalne partije Andrije Popovića da li je predsjednik Skupštine dao pristanak da se vjerski događaj iz Berana prenosi na parlamentarnom kanalu.



Bečić je kazao da se ne miješa u ono što nije njegova nadležnost, ali da je i po tom pitanju njegovo mišljenje potpuno jasno i nedvosmisleno.



„Smatram da parlamentarni kanal nije adekvatno mjesto prenošenja bilo kog vjerskog obreda, bilo koje vjerske zajednice, već da poštojući vjerska prava i slobode to treba omogućiti na prvom ili drugom kanalu RTCG”, rekao je Bečić.



On je kazao da mu je drago što je makar uklonjena oznaka parlamentarnog kanala za vrijeme prenošenja vjerskog obreda.

(kraj) mip/gop

28 September 2021 12:28 pm

SPORT - KOŠARKA

Pešić i zvanično novi selektor Srbije



Podgorica, (MINA) - Trofejni trener Svetislav Pešić novi je selektor muške košarkaške reprezentacije Srbije, saopšteno je iz Košarkaškog saveza.



Pešić će predvoditi nacionalni tim Srbije već u novembarskom prozoru kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo 2023, 25. novembra protiv Letonije i tri dana kasnije sa Belgijom.



Pešić je, kao selektor SR Jugoslavije, 2001. godine u Istanbulu osvojio evropsko zlato, a godinu kasnije titulu prvaka svijeta u Indijanapolisu.



Od 1984. do 1987. godine bio je selektor mlađih reprezentativnih selekcija SFR Jugoslavije, 1985. je osvojio kadetsko, 1986. juniorsko Evropsko prvenstvo, a 1987. u Bormiju postao je šampion svijeta.



Sa reprezentacijom Njemačke trijumfovao je na Evropskom prvenstvu 1993. godine.



U klupskoj konkurenciji je osvojio Kup Koraća, Eurokup i Evroligu 2003, dva puta bio je šampion Španije i pet puta Njemačke.



Pešić je na mestu selektora zamijenio Igora Kokoškova, koji se nakon neuspjeha u kvalifikacijama za Olimpijske igre vratio u NBA ligu kao pomoćni trener u Dalas Meveriksima.

(kraj) eml

28 September 2021 12:09 pm

DRUŠTVO - KCCG

U KCCG za dan obavljeno preko 1,6 hiljada pregleda



Podgorica, (MINA) – U Poliklinici Kliničkog centra Crne Gore (KCCG), u posljednja 24 sata, obavljeno je 1.660 ambulantnih pregleda, od čega 322 u Institutu za bolesti djece (IBD).



Iz KCCG je saopšteno da je u Urgentnom centru zbrinuto 205 pacijenata, a u dnevnim bolnicama 225.



Kako su naveli iz te zdravstvene ustanove, u istom periodu obavljeno je 38 operativnih zahvata, od čega tri u IBD-u.



“Na bolničko liječenje primljena su 153 pacijenta, od čega 27 u IBD-u”, kazali su iz KCCG.



U Centru za radiološku dijagnostiku odrađeno je 459 dijagnostičkih procedura, od čega 88 CT i 53 MR pregleda.



“U Odjeljenju za radiološku dijagnostiku IBD-a odrađeno je 130 dijagnostičkih procedura, od toga tri CT i 15 MR pregleda”, navodi se u saopštenju.



Iz KCCG su kazali da su u Centru za kliničko-laboratorijsku dijagnostiku uzorkovana 1.084 pacijenta i odrađene 32.703 analize.



U Porodilištu KCCG-a je, u posljednja 24 sata, rođeno sedam beba.

(kraj) mip/gop

28 September 2021 12:00 pm

AGENCIJA MINA

(kraj) nar/isf

28 September 2021 11:47 am

DRUŠTVO – MINISTARSTVO – ČESTITKA

Uzajamno razumijevanje i solidarnost posebno potrebni



Podgorica, (MINA) - Bošnjački narod oduvijek je krasilo dostojanstvo, miroljubivost i poštovanje demokratskih principa, zasnovanih na međusobnom uvažavanju i povezanosti, kazao je državni sekretar u Ministarstvu pravde, ljudskih i manjinskih prava, Bojan Božović.



On je, u svoje i u ime Ministarstva, svim Bošnjakinjama i Bošnjacima u Crnoj Gori i dijaspori čestitao 28. septembar, Međunarodni dan Bošnjaka.



“Bošnjački narod su oduvijek krasili dostojanstvo, miroljubivost i poštovanje demokratskih principa, zasnovanih na međusobnom uvažavanju i povezanosti”, naveo je Božović.



On je poručio da su uzajamno razumijevanje, solidarnost i zajedništvo posebno potrebni u ovim vremenima.



“Uvjeren sam da ćemo zajedničkim snagama, iskrenim pristupom, otvorenošću i posvećenošću, istrajati na putu izgradnje demokratskog društva u Crnoj Gori, uvažavajući kulturnu, vjersku, jezičku i svaku drugu raznolikost Crne Gore, kao njenog najvećeg bogatstva”, kazao je Božović.

(kraj) mip/gop

28 September 2021 11:29 am

SVIJET – RUSIJA

Rekordan dnevni broj umrlih od posljedica koronavirusa



Moskva, (MINA) - U Rusiji je u protekla 24 sata potvrđen rekordan broj od 852 smrtna slučaja među kovid pacijentima, saopšteno je iz nacionalnog kriznog štaba.



Prethodan rekordni broj od 828 preminulih u jednom danu zabilježen je 24. septembra, prenosi agencija TASS.



U Rusiji je od početka pandemije evidentiran 205.531 smrtni slučaj među oboljelima od COVID-19.

(kraj) gop

28 September 2021 10:52 am

POLITIKA – SKUPŠTINA – EU

Nastaviti sa postizanjem značajnih rezultata na svim poljima



Podgorica, (MINA) – Crna Gora treba da nastavi sa postizanjem značajnih rezultata na svim poljima, koji će joj u najkraćem roku obezbijediti ulazak u Evropsku uniju (EU), ocijenjeno je u razgovoru predsjednika crnogorskog parlamenta Alekse Bečića sa evropskim komesarom za proširenje, Oliverom Varheljijem.



Kako je saopšteno iz parlamenta, Bečić je na sastanku sa Varheljijem, osvrnuvrši se na posvećenost evropskih institucija politici proširenja, podsjetio da je Crna Gora jedina zemlja kandidat koja je otvorila sva pregovaračka poglavlja i tri privremeno zatvorila.



On je poručio da punopravno članstvo u EU ostaje strateški cilj Crne Gore i opredjeljenje koje nema alternativu.



Bečić je naglasio da je Crna Gora odlučna da dovrši započete reformske procese.



„U tom kontekstu, Bečić je napomenuo da Crna Gora visoko vrednuje nedvosmislenu podršku evropskoj perspektivi Zapadnog Balkana, koju je EU još jednom potvrdila i u svom predlogu nove metodologije pregovora“, kaže se u saopštenju.



Bečić je kazao da očekuje da će upravo nova metodologija dati dodatni zamah procesu pristupanja, i istakao da odluka da novi pristup bude usvojen, u političkom smislu predstavlja odraz spremnosti da u intenzivnijem dijalogu sa EK i državama članicama „gradimo proces i radimo na njemu“.



Varhelji je, kako je saopšteno, kazao da je upoznat sa političkim i društvenim dešavanjima u Crnoj Gori, i poručio da podržava napore Crne Gore u procesu pristupanja EU.



„Kako je komesar istakao, svoj mandat je započeo sa snažnim ciljem da do kraja mandata makar jedna članica Zapadnog Balkana dovede proces pristupanja EU do faze finalizacije“, kaže se u saopštenju.

(kraj) gop/žug

28 September 2021 10:25 am

DRUŠTVO – VLADA

Gorčević: Bošnjaci neodvojivi dio Crne Gore



Podgorica, (MINA) - Bošnjaci su neodvojivi dio multinacionalne i multikonfesionalne Crne Gore i savremene Evrope, a suživot sa svim ostalim zajednicama u državi izgrađuju na temeljima mira i solidarnosti, kazala je savjetnica predsjednika Vlade za manjine, Maida Gorčević.



Ona je, kako je saopšteno iz Kabineta premijera Zdravka Krivokapića, čestitala predsjedniku Bošnjačkog vijeća u Crnoj Gori Ejupu Nurkoviću 28. septembar - Dan Bošnjaka.



„Bošnjaci predstavljaju neodvojivi dio multinacionalne i multikonfesionalne Crne Gore i savremene Evrope, a suživot sa svim ostalim zajednicama u Crnoj Gori izgrađuju na temeljima mira i solidarnosti”, navodi se u čestitki.



Gorčević je kazala da Vlada prepoznaje važnu ulogu Bošnjačkog vijeća u Crnoj Gori, kao i njegovo djelovanje u cilju afirmacije i zaštite interesa svoje nacionalne zajednice.



“U tom smislu, Vlada je odlučna da, u duhu međusobne solidarnosti, zajednički nastavimo rad na unapređenju uloge i položaja Bošnjaka u Crnoj Gori", navela je Gorčević.



Ona je naglasila da zaštita prava etničkih manjinskih zajednica, među kojima je i Bošnjačka zajednica, podrazumijeva obezbjeđenje svih uslova u kojima mogu nesmetano živjeti i razvijati, odnosno očuvati svoju tradiciju, jezik, običajne i kulturne osobenosti.

(kraj) mip/gop

28 September 2021 10:00 am

AGENCIJA MINA

Obavještenje korisnicima



Podgorica - Portal agencije MINA trenutno nije dostupan zbog tehničkih problema.



Korisnici servisa Agencije mogu pristupiti informacijama putem linka mina.news.

(kraj) mina

28 September 2021 09:20 am

SVIJET – ŠVEDSKA

Eksplozija u Geteborgu, u bolnici oko 25 ljudi



Geteborg, (MINA) - Oko 25 ljudi primljeno je u bolnicu, nakon što je jutros došlo do eksplozije u stambenoj zgradi u Geteborgu, u Švedskoj.



Evakuacija građana je u toku, a radi se na gašenju požara u zgradi.



Kako prenosi Tanjug, policija je saopštila da je otvorila istragu, ali i da trenutno nema osumnjičenih.



Uzrok eksplozije, za sada, nije poznat.

(kraj) tir

28 September 2021 09:04 am

DRUŠTVO – POLICIJA

Krivična prijava zbog dvije teške krađe



Podgorica, (MINA) – Policija je podnijela krivičnu prijavu protiv P.M. (23) iz Rožaja, zbog sumnje da je počinio dva krivična djela teška krađa, kazali su iz Uprave policije.



Iz policije su naveli da sumnjaju da je P.M. otuđio određenu količinu alata i motornih testera u julu i u septembru.



Kako su dodali, tom prilikom su oštećene dvije osobe.



“Protiv P.M. je podnijeta krivična prijava u redovnom postupku”, kazali su iz policije.

(kraj) tir

28 September 2021 08:38 am

DRUŠTVO – MZ

Borovinić Bojović: Ne politizovati poštovanje mjera

Podgorica, (MINA) – Poštovanje epidemijskih mjera ne bi trebalo politizovati, kazala je ministarka zdravlja Jelena Borovinić Bojović, poručivši da se zalaže za poštovanje mjera, bez obzira o kome se radi.



Ona je za Televiziju Crne Gore istakla da kršenje mjera kritikuju oni koji su ih sami kršili.



“Oni su takođe kršili mjere, prije 15 ili 20 dana. Tada nijesu pominjali nepoštovanje mjera, jer im to nije odgovaralo", dodala je Borovinić Bojović.



Kako prenosi portal RTCG, ona je navela da se zalaže za zadravlje građana i istakla da je poštovanje mjera, uz vakcinaciju, jedini način da se prevaziđe aktuelna situacija.

(kraj) tir

28 September 2021 08:32 am

DRUŠTVO - POLICIJA - OKC

Za 24 sata 11 saobraćajnih nezgoda



Podgorica, (MINA) – U Crnoj Gori se, u posljednja 24 sata, dogodilo 11 saobraćajnih nezgoda, u kojima su četiri osobe teže povrijeđene.



Iz Operativno-komunikacionog centra Uprave policije kazali su da se u Podgorici dogodilo šest nezgoda, po dvije u Tivtu i i Nikšiću i u Baru jedna.



Izdato je 350 naloga za uplatu novčanih kazni i podnijeto 47 prekršajnih prijava.



Policija je oduzela šest pari registarskih tablica.

(kraj) tir

28 September 2021 08:17 am

POLITIKA - MOD

Poboljšati nacionalnu sajber odbranu



Podgorica, (MINA) – Zemlje Jugoistočne Evrope izložene su različitim hibridnim prijetnjama u sajber prostoru, poručila je ministarka odbrane Crne Gore Olivera Injac, dodajući da je potrebno poboljšati nacionalne sposobnosti za sajber odbranu.



Kako je saopšteno iz Ministarstva odbrane, Injac je govorila na otvaranju naprednog kursa "Jačanje otpornosti sajber odbrane Jugoistočne Evrope prema hibridnim prijetnjama", u organizaciji Vojne akademije Sjeverne Makedonije i NATO programa Nauka za mir i bezbjednost.



"Sve regionalne inicijative su više nego dobrodošle, posebno u cilju izgradnje povjerenja i optimizacije resursa i napora u oblasti sajber odbrane", istakla je Injac.



Ona je kazala da se od vladinih institucija očekuje da ulažu u upravljanje sve složenijom digitalnom infrastrukturom, i da je to jedan od glavnih izazova za male zemlje i zemlje u razvoju.



Ona je navela da za Crnu Goru prioritet predstavlja razvoj kritične infrastrukture i poboljšanje kapaciteta za njenu zaštitu.



“Značajan izazov za zemlje Jugoistočne Evrope je rukovođenje stručnjacima i timovima za sajber odbranu, koji mogu zaštititi infrastrukturu i biti spremni za brzo reagovanje na nove prijetnje”, naglasila je Injac.



Ona je, kako je saopšteno iz Ministarstva, posebno istakla značaj regionalne i međunarodne saradnje, kao i jačanje kolektivnog odgovora na prijetnje.



“To, prije svega, znači izgradnju povjerenja, što će doprinijeti definisanju kolektivnog okvira za jačanje sajber odbrane od hibridnih pretnji”, rekla je Injac.



Ona je kazala da to nameće razmjenu informacija, zajedničko obrazovanje i programe podizanja svijesti o sajber i hibridnim prijetnjama na svim nivoima.



"Svaki zajednički napor doprinijeće smanjenju intenziteta hibridnih i sajber prijetnji u regionu. Verujem da je to u najboljem interesu svih", zaključila je Injac.



Kako su kazali iz Ministarstva, na otvaranju naprednog kursa govorila je i ministarka odbrane Sjeverne Makedonije Radmila Šekerinska, kao i savjetnica za partnersku saradnju i NATO program Nauka za mir i bezbjednost Deniz Beten.

(kraj) tir

28 September 2021 08:04 am

(kraj) mina

28 September 2021 07:47 am

DRUŠTVO – KORONAVIRUS - OBRAZOVANjE

U samoizolaciji skoro 2,5 hiljada djece



Podgorica, (MINA) – U Crnoj Gori se u samoizolaciji nalazi 2.498 djece iz školskih i predškolskih ustanova, piše “Dan”.



Prema podacima sa sajta “COVID 19 i obrazovanje”, na kraju prošle sedmice registrovano je 1.176 zaražene djece u predškolskim ustanovama, osnovnim i srednjim školama, od čega 1.123 osnovca i srednjoškolca.



U osnovnim školama inficirana su 103 nastavnika, a u srednjim 70 profesora.



U vrtićima je zaraženo 53 djece i 63 vaspitača.



Iz Instituta za javno zdravlje su u više navrata saopštili da i, pored porasta broja zaražene djece, u školama ne razmatraju prelazak na onlajn nastavu.

(kraj) tir

28 September 2021 07:31 am

DRUŠTVO - AMSCG

Dobri uslovi za vožnju



Podgorica, (MINA) - U Crnoj Gori jutros se saobraća po pretežno suvim putevima i uz dobru vidljivost, saopšteno je iz Auto-moto saveza Crne Gore (AMSCG).



Iz AMSCG kazali da su, duž klisura i usjeka, mogući sitniji odroni.



Na magistralnom putu M-5 Rožaje-Špiljani saobraćaj je zbog miniranja obustavljen od osam do 11, od 13 sati i 30 minuta do 16 sati i 30 minuta i od 21 do 24 sata. Van tih termina saobraćaj je regulisan semaforskom signalizacijom.



Na magistralnom putu M-6 dionica Mihailovica-Pljevlja saobraćaj je obustavljen od devet do 13 sati.



Na regionalnom putu R-3 dionica Pljevlja-Metaljka saobraćaj je obustavljen od 12 do 16 sati.



Zbog izgradnje magistralnog puta Cetinje - Nikšić, saobraćaj na regionalnom putu Cetinje-Čevo biće obustavljen od devet do 11 i od 13 do 15 sati, a u ostalom periodu dolaziće povremeno do prekida saobraćaja ne dužih od 15 minuta.



Saobraćaj na regionalnom putu R-13 od Tuzi Ljevoriječkih do Mateševa biće obustavljen od deset do 14 sati zbog sanacije.



Na magistralnom putu M-3 Danilovgrad – Podgorica zbog rekonstrukcije se saobraća jednom trakom naizmjenično na mjestima radova, a mogući su kraći zastoji, ne duži od 15 minuta.



Zbog radova na magistralnom putu M-4, dionica Podgorica-Tuzi, zatvorena je jedna traka bulevara.



Na putevima Pljevlja-Đurđevića Tara-Žabljak-Šavnik, Pljevlja-Gradac-Šula i Đurđevića Tara-Mojkovac, saobraćaj je zbog asfaltiranja promijenjen sa dvosmjernog na jednosmjerni od sedam do 19 sati.



Na dionici Plužine-Seljani magistralnog puta M-3 Šćepan Polje-Nikšić, promijenjen je režim saobraćaja sa dvosmjernog na jednosmjerni.



Na prvoj dionici auto puta Podgorica-Mateševo zabranjen je prolaz za vrijeme radova.



Prolaz je jedino dozvoljen vozilima koja posjeduju propusnicu kompanije CRBC.

(kraj) tir

28 September 2021 07:16 am

DRUŠTVO – KORONAVIRUS

Epidemijske mjere da se odnose na sve



Podgorica, (MINA) – Predstavnici Vlade moraju da, svojim primjerom, prvi pokažu svrsishodnost mjera koje sami uvode, ocijenila je epidemiološkinja Milena Popović Samardžić dodajući da odluke zdravstvenih vlasti moraju da se odnose na sve.



Ona je, govoreći o ustoličenju episkopa budimljansko-nikšićkog Metodija u Beranama, kazala da predstavnici Vlade zauzimaju praksu da se svaki put, nakon kršenja mjera, izvinjavaju javnosti.



”Ukoliko je politika Vlade da epidemijske mjere u Crnoj Gori treba da postoje, ukoliko ih već donosimo, oni moraju biti prvi koji će da ih poštuju”, rekla je Popović Samardžić “Vijestima”.



Ona je dodala da, ukoliko Vlada smatra da mjere nijesu potrebne, onda takva odluka mora da se odnosi na sve.



“Ne samo na pojedince, kao što smo imali priliku da vidimo po već ko zna koji put. Predstavnici Vlade izgleda da zauzimaju praksu da se svaki put, nakon kršenja mjera, izvinjavaju javnosti”, ocijenila je Popović Samardžić.



Ona je istakla da uloga javne ličnosti sa sobom nosi visok nivo odgovornosti, a ne privilegija.



“Pravila moraju da važe jednako za sve, a predstavnici Vlade, svojim primjerom, moraju da prvi pokažu svrsishodnost mjera koje sami uvode”, kazala je Popović Samardžić.

(kraj) tir

28 September 2021 06:59 am

DRUŠTVO - VRIJEME - PROGNOZA

Danas oblačno, mjestimično kiša



Podgorica, (MINA) - U Crnoj Gori danas će biti promjenljivo do pretežno oblačno, mjestimično kiša ili pljusak sa grmljavinom.



Na jugu manje uslova za padavine, a očekuju se i sunčani periodi.



Kako je saopšteno iz Zavoda za hidrometeorologiju i seizmologiju, vjetar će biti slab do umjeren i promjenljiv, krajem dana i tokom noći sjeverni, ponegdje umjeren do pojačan.



Jutarnja temperatura vazduha od osam do 19, a najviša dnevna od 16 do 28 stepeni.

(kraj) tir

27 September 2021 22:13 pm

(kraj) mip

27 September 2021 22:02 pm

REGION - KORONAVIRUS

U Srbiji najveća 14-dnevna incidencija novih slučajeva na 100k stanovnika



Podgorica, (MINA) – U regionu je najveća četrnaestodnevna incidencija novih slučajeva infekcije koronavirusom na 100 hiljada stanovnika registrovana u Srbiji, na drugom mjestu je Crna Gora, a na trećem Slovenija.



U Srbiji je registrovano 1.355 zaraženih na 100 hiljada stanovnika u posljednjih 14 dana, u Crnoj Gori 1.210, Sloveniji 645, Hrvatskoj 395, Albaniji 378, Sjevernoj Makedoniji i Bosni i Hercegovini (BiH) po 303 i na Kosovu 143.



Četrnaestodnevna incidencija predstavlja broj novih slučajeva infekcije registrovan tokom prethodnih 14 dana na 100 hiljada stanovnika.



Ta metoda podrazumijeva sabiranje novih slučajeva u proteklih 14 dana i izražavanje na 100 hiljada stanovnika.



U regionu je danas registrovan 8.191 novi slučaj koronavirusa.



U regionu je najviše umrlih povezanih sa infekcijom COVID 19 na 100 hiljada stanovnika registrovano u Sjevernoj Makedoniji, na drugom mjestu je Crna Gora, a na trećem BiH.



U Sjevernoj Makedoniji je registrovano 318 umrlih na 100 hiljada stanovnika, Crnoj Gori 303, BiH 299, Sloveniji 218, Hrvatskoj 211, na Kosovu 163, u Srbiji 116 i Albaniji 92.



U regionu je najviše hospitalizovanih pacijenata zaraženih koronavirusom na 100 hiljada stanovnika registrovano u Srbiji, a zatim u Crnoj Gori i na Kosovu.



U Srbiji je registrovano 85 hospitalizovanih na 100 hiljada stanovnika, Crnoj Gori 63, Sloveniji 21, Hrvatskoj 18 i na Kosovu 17.



U regionu je najviše aktivno oboljelih od COVID-a 19 na 100 hiljada stanovnika registrovano u Srbiji, na drugom mjestu je Crna Gora.



U Srbiji je registrovano 1.765 aktivno oboljelih na 100 hiljada stanovnika, u Crnoj Gori 1.189, BiH 841, Sloveniji 672, Sjevernoj Makedoniji 578, Albaniji 376, na Kosovu 195 i u Hrvatskoj 175.



U regionu najviše testiranih u odnosu na milion stanovnika je u Crnoj Gori, a na drugom je Srbija.



Crna Gora je sa 1.170.443 prva po broju testiranih na milion stanovnika, slijedi Srbija sa 798.522.



Na trećem mjestu je Hrvatska sa 684.792, Kosovo sa 643.892, Sjeverna Makedonija sa 614.978, Albanija sa 412.958 i BiH sa 346.525 testiranih na milion stanovnika.



U regionu je najviše slučajeva infekcije koronavirusom na 100 hiljada stanovnika registrovano u Crnoj Gori, na drugom mjestu je Slovenija, a na trećem Srbija.



U Crnoj Gori su registrovana 20.633 slučaja koronavirusa na 100 hiljada stanovnika, Sloveniji 14.005, Srbiji 13.145.



U Hrvatskoj je registrovano 9.807 slučajeva koronavirusa na 100 hiljada stanovnika, Sjevernoj Makedoniji 9.135, na Kosovu 8.883, u BiH 6.616 i Albaniji 5.840.



Ukupan broj trenutno aktivnih slučajeva COVID 19 u Crnoj Gori je, prema posljednjim podacima Instituta za javno zdravlje, 7.488.



Agencija MINA obrađuje zvanične podatke država u regionu koje preuzima sa zvaničnih specijalizovanih sajtova koje su te države pokrenule tokom epidemije.



Podaci se, pored ovih izvora, upoređuju i sa podacima WHO, ECDC-a i drugih relevantnih zdravstvenih institucija.



Agencija MINA u ovim pregledima stanja, kao i na Infografik servisu, objavljuje isključivo zvanične podatke saopštene od medicinskih vlasti država koje se prate.



Svi grafici su dostupni na linku https://mina.news/covid19region/.

(kraj) mip