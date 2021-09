Luka Jović se našao na terenu, mogao je da bude junak pobede u Ligi šampiona, ali...

Izvor: Streamja.com/Printscreen

Baš ništa neće Luku Jovića! Srpski napadač u Real Madridu nikako da iskoristi i ono malo šansi koje mu se pružaju, a u šokantnom porazu od Šerifa ponovo je bio u centru pažnje.

Moldavski klub je napravio senzaciju sjajnim pogotkom u 89. minutu za pobedu 2:1, a samo minut ranije Luka Jović je bio u izvanrednoj prilici!

Ne dobija Jović mnogo prilika u ekipi Karla Anćelotija. Do sada je upisao tek četiri meča u Primeri gde je na terenu proveo mizernih 31 minut, a protiv Šerifa je prvi put igrao u Ligi šampiona ove sezone.

Upisao je 24 minuta na terenu kada je zamenio Edena Azara, a u 88. minutu utakmice ukazala mu se šansa kojom je mogao da Realu donese veliki trijumf.

Rodrigo je napravio odličan prodor po desnom boku, uspeo da se izbori za poziciju i centrira pravo ka Joviću, ali on ne uspeva da lepo zahvati loptu, smetao mu je i jedan igrač Šerifa, pa iz blizine uspeva da samo "doturi" loptu do golmana moldavskog šampiona. Evo kako je to izgledalo:

Već u sledećem napadu, Šerif je uspeo da sve šokira i odnese bodove sa stadiona "Santijago Bernabeu".