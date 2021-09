Nije hteo da ode iz Partizana ranije, a neće ni sada!

Izvor: MN Press

Sejduma Suma je sve šokirao kada je u obraćanju putem instagrama otkrio mnoge detalje! On je pričao o tome šta se desilo na početku sezone i zašto ga nije bilo na pripremama, ali i o svom odnosu sa trenerom Aleksandrom Stanojevićem.

Ofanzivni vezista iz Gvineje je otkrio da je bio zdrav za večiti derbi, ali da iz nekih drugih razloga nije bio na terenu. Istom prilikom se osvnuo i na ponude koje je odbio, jer želi da ostane u klubu.

"Hoću samo da vam kažem da nije sve crno-belo. Imao sam pre sezone veliku šansu da odem iz kluba, ali to nisam uradio. Jer volim klub, hoću da ostanem, da pomognem svojim saigračima, da dam svaki dan sve od sebe. Ali to ne mogu da uradim sam", rekao je Gvinejac.

On je ponovio da se ne slaže sa Stanojevićem.

"Ljudi, problem je u tome što trener govori da ne poštujem kllub. Svi znate da to nije tako i to je to. Fudbal mi je u krvi, živim za fudbal", dodaoo je on.

Gvinejac je na kraju dodao da je spreman na sve što ga čeka posle ovoga što je rekao.

"Moram da se suočim sa tim i mislim da sam spreman na sve, Ono što ste čuli nije istina", završio je Suma.