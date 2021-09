Čovek koji je sa crveno-belima pokorio Evropu ima veliku želju da omiljeni tim vodi i sa klupe.

Crveno-beli imaju mladog i talentovanog trenera, ali za klupu srpskog šampiona u budućnosti planira da konkuriše i Siniša Mihajlović. Nekadašnji selektor Srbije, a sada trener italijanske bolonje, smatra da se poziv crveno-belih ne odbija, a dodaje i da mu je to jedna od najvećih do sada neostvarenih želja.

U emisiji ''Legende Marakane'' govorio je o svom odnosu sa Dejanom Stankovićem kog je savetovao da preuzme Zvezdu, ali i o tome kako će klub izgledati kad on bude šef stručnog štaba.

Šta je Mihajlović rekao Stankoviću kada je stigla ponuda crveno-belih? Kod njega dilema nije postojala!

''Zvezda ne može da se odbije, ne može ništa bolje od toga da bude. Radio je kao pomoćni trener, ja sam ga isto zvao da bude godinu dana kod mene, da vidi šta i kako se radi, samo što u tom momentu nije imao jasne ideje, da li hoće da bude u fudbalu, u UEFA, ovamo, onamo... Kad je došla ta ponuda, rekao sam mu da treba da odeš. Zvezdu ne možeš da odbiješ, nemaš šta da izgubiš. Ti si navijač Zvezde, imaš s tim veću obavezu. Zvezda je napravila dobre rezultate sa Milojevićem, rekao sam mu 'osvojićeš prvenstvo, vidi u Evropi'.''

Pritisak sa kojim s esad suočava Stanković Mihajloviću je veoma poznat.

''Bio sam trener reprezentacije i znam kako je to i ne bih se nikad vratio u reprezentaciju, a ti si trener Zvezde, a to je još gore. Ali to ti je škola. Kad prođeš Zvezdu, onda možeš da treniraš gde hoćeš'', ističe bivši selektor.

Što se tiče utiska koji je nekadašnji saigrač do sada ostavio na Mihajlovića, zamera mu samo malo nervoze, ali to će se srediti...

''Malo je nervozan na klupi, ali dobro, to će doći s vremenom. Ne savetujem ga, pričamo o fudbalu, o svemu. Neki put me pita za savet, nekad kad ja nešto vidim kažem mu. Kao što sam i ja pitao Manćinija, tako i on. Kada vidim nešto, onda mu kažem, da ne bi napravio grešku. Ali vidim da dobro ide i drago mi je'', otkriva Miha.

Prethodnog leta pričalo se o Dekijevom odlasku u Italiju, pošto je član Serije A želeo da ga angažuje.

''Ne znam da li se to zna u Srbiji. Predložio sam ga i Fereru u Sampdoriji, Ferero je hteo da ga uzme, ali Zvezda nije htela da ga pusti'', po prvi put je ispričao Siniša Mihajlović.

Emocija koja se vidi kod Stankovića na svakom meču svojstvena je za prave navijače, ljude koji vole klub!

''Deki je kao i ja, jedan od navijača Zvezde. Nekad je impulsivan, jer je navijač. Ako Zvezdi ide loše, budite sigurni da on prvi pati zbog toga, jer znam koliko voli Zvezdu, igrače i navijače, a mislim da to navijači znaju. To je tako. Kad igraš ili treniraš klub koji voliš, onda imaš tu duplu obavezu, moralnu.''

Posao u klubu koji voliš ne može da se poredi sa ostalima. Drugi timovi su samo prolazne stanice u karijeri trenera!

''Kad treniraš u Bolonji, ti ostaneš, ide dobro, loše, ali nađemo neki drugi klub. Ja sam imao taj osećaj kada sam vodio reprezentaciju Srbije. To je tvoja zemlja, ti to voliš, hteo bi da napraviš sve, da dovedeš u red, samo što u Srbiji ima malo tih koji hoće da menjaju, a mnogo tih kojima ide dobro tako kako je i neće u to da ulazi. U Zvezdi je to manje-više kao u Srbiji, a moja želja je jednog dana da budem trener Zvezde'', ponovio je Mihajlović.

Kad dođe, cilj moraju biti trofeji. Ali, Stankovićev mandat tek je počeo. Zato će Mihina želja još sačekati.

''Na svoju sreću ispunio sam skoro sve želje, a sigurno da mi je ta želja, da budem trener i da osvojim nešto. Onda ćemo videti. Neka bude Deki još 10 godina i onda ću da dođem ja'', izjavio je trener Bolonje.

Pošto bi hteo na klubu crveno-belih za deset godina, Siniša Mihajlović je upitan i gde bi voleo da zatekne klub u tom momentu.

''Gde bih voleo da Zvezda bude za deset godina? Ja sam optimista, voleo bih da bude što bolja, da deset godina bude u Evropi, da deset puta osvoji prvenstvo! A onda, kad ja dođem, da osvoji i prvenstvo i nešto u Evropi'', rekao je Miha u prepoznatljiv osmeh.

Pošto evropski trofej ima kao fudbaler crveno-belih...

''Da sa Zvezdom osvojim trofej u Evropi i kao igrač i kao trener, to bi bilo još bolje!'', zaključio je Siniša Mihajlović na kraju razgovora.