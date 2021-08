Trebalo je Egipćanin da postane hit Premijer lige, umesto toga je napravio potez koji mu je obeležio karijeru

Mali broj ljubitelja fudbala i Premijer lige je verovatno čuo za njega, ali je priča bivšeg defanzivca veoma zanimljiva.

Ibrahim Said je mogao da bude hit Premijer lige, umesto toga se dogodilo upravo suprotno.

Stigao je 2003. godine na pozajmicu u Everton, planiran je kao novi štoper u engleskom timu.

Išlo je sve po planu, dok nije napravio glupost i to pred meč sa gradskim rivalom Liverpulom.

"Trebalo je da budem starter u meču protiv Liverpula, ali sam onda ofarbao kosu u crveno i nisam igrao", otkrio je Said u intervjuu pre tri godine, a sada je na to podsetio na društvenim mrežama.

Za sve krivi trenera Dejvida Mojesa.

"Mojes je imao mnogo problema, ne samo sa mnom, već i sa drugima, pa i sa Vejnom Runijem. On je diktator koji ne zna kako da dobije igrače. Težak je menadžer, nije osoba sa kojom možeš da sedneš i da razgovaraš."

Interesantno je da ga je upravo Mojes želeo u timu iako na kraju nije odigrao nijedan meč na "Gudisonu".

"Čudna stvar je ta što je Mojes bio taj koji me želeo. Otišao je i rekao upravi da me dovedu. Uprkos svemu nisamodustajao, moj stav se nije promenio. Potom me je poslao u B tim da treniram i igram sa njima, pružio sam neke dobre partije, ali nisam dobio šansu u prvom timu. Kada mi je dojadilo, otišao sam i pitao sam ga zašto ne igram, odgovorio mi je da me priprema za sledeću sezonu", rekao je Ibrahim Said koji je iz Evertona otišao u Zamalek.

Said je u penziji, dok Mojes trenutno vodi Vest Hem.