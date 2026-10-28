Selektor seniorske reprezentacije Crne Gore Mirko Vučinić objavio je spisak igrača za posljednja dva meča u Ligi nacija u kojima će naš nacionalni tim odmjeriti snage sa selekcijama Letonije i Kipra.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Dueli sa Letonijom i Kiprom igraju se 12. novembra u Podgorici i 15. novembra u Limasolu.

Na spsiku selektora Vučinića nalaze se golmani: Danijel Petković (Liepaja, Letonija), Igor Nikić (Agres, Rumunija), Balša Popović (Olimpijakos, Grčka);

odbrambeni igrači: Stefan Savić (Trabzonspor, Turska), Adam Marušić (Lacio, Italija), Marko Vešović (Lokomotiva Zagreb, Hrvatska), Igor Vujačić (Rubin Kazan, Rusija), Risto Radunović (FCSB, Rumunija), Slobodan Rubežić (Korona Kilce, Poljska), Milan Roganović (Gent, Belgija), Ognjen Gašević (CSKA 1948, Bugarska), Andrej Đurić (Malme, Švedska), Bodin Tomašević (Mantova, Italija);

vezni igrači: Marko Janković (Karabag, Azerbejdžan), Sead Hakšabanović (Malme, Švedska), Stefan Lončar (Akron, Rusija), Miloš Brnović (Arsenal Tula, Rusija), Milan Vukotić (Partizan, Srbija), Andrija Bulatović (Lens, Francuska), Vasilije Adžić (Sasuolo, Italija);

napadači: Stevan Jovetić (AEL Limasol, Kipar), Milutin Osmajić (Đenova, Italija), Nikola Krstović (Atalanta, Italija), Viktor Đukanović (Đer, Mađarska), Dušan Vuković (Lokomotiva Zagreb, Hrvatska), Aleksa Latković (Varaždin, Hrvatska) i Aleksa Maraš (Košice, Slovačka).

Pripreme za mečeve sa Letonijom i Kiprom naša najbolja selekcija počinje u nedjelju 8. novembra treningom na glavnom terenu Trening kampa Fudbalskog saveza Crne Gore.