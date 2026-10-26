Mnogi su nakon sjajnog starta Barselone mislili da je već sve gotovo. Ipak Kilijan Mbape se pita i on je rekao da ništa nije gotovo. Sa dva gola donio je pobjedu na "El Klasiku".

Izvor: Josep LAGO / AFP / Profimedia

Nakon 11 uzastopnih pobjeda na startu sezone pala je Barselona u "El Klasiku". Djelovao je Real Madrid uzdrmano i sa mnogo problema, ali je na kraju izašao na kraj sa velikom pobjedom 2:1 (1:0). Ako je za utjehu Kataloncima ostaju prvi na tabeli sa 27 bodova, tri više od Reala i dva više od Atletika.

Pred sam kraj prvog poluvremena u 41. minutu načeo je Kilijan Mbape Barselonu. Dao je gol u 41. minutu i sa prednošću je ekipa Žozea Murinja otišla na odmor. Ipak, uspjela je Barselona da se vrati u meč.

Rafinja je izjednačio na dodavanje Pedrija u 61. minutu, ali nije uspio da zadrži taj bod Hansi Flik. Kilijan Mbape se pojavio u samom finišu i postao heroj velike pobjede koja vraća nadu Realu da ova sezona može da nosi uspjeh.

U 87. minutu je Eduardo Kamavinga koji je ušao sa klupe dodao do nevjerovatnog Francuza koji je u tranziciji uspio da se ubaci između tri defanzivca Barselone i da pogodi za pobjedu,.

(MONDO)