Nekadašnji reprezentativac Srbije Aleksandar Kolarov suspendovan je na dva meča zbog vrijeđanja sudije i neće moći da bude na klupi Intera.

Izvor: MN Press

Aleksandar Kolarov je zaradio suspenziju nakon što je isključen na meču sa Udinezeom. Poslije crvenog kartona koji mu je pokazan nakon što je imao sukob sa sudijom Lukom Pairetom on je isključen. Sada će morati da preskoči naredna dva meča Serije A. Nije to sve već će nekadašnji kapiten reprezentacije Srbije morati da plati i novčanu kaznu od 5.000 eura zbog ponašanja i kartona.

Inter je nakon što je Udineze poveo 2:0 za 16 minuta uspio da preokrene i pobijedi 5:3, a Aleksandar Stanković je ušao u igru u samom finišu meča. Prije svega toga je isključen Kolarov. Sada on neće biti na klupi na mečevima sa Romom i Parmom.

Nekadašnji sjajnoi lijevi bek Čukaričkog, OFK Beograda, Lacija, Mančester sitija, Rome i Intera sada je pomoćnik Kristijanu Kivuu u stručnom štabu nakon što je kratko bio selektor U21 tima Srbije.

(MONDO, N.L.)