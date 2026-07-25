Fudbalski klub Komo je prvi donio revolucionarnu odluku i zabranio djeci u svojoj akademiji da loptu udaraju glavom zbog izjave Rafaela Varana.

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Revolucionarna odluka u svijetu fudbala - zabranjena je igra glavom. U akademiji italijanskog fudbalskog kluba Komo donijeta je odluka da mladi igrači više ne udaraju loptu glavom. Sve to urađeno je kako bi se vodilo računa o zdravlju igrača i njihovoj budućnosti.

"Promjene su na osnovu proste ideje. Zaštitite mlade igrače prvo, onda im naučite vještinama na kontrolisani način kada su spremni za to. U tim mladim godinama fokus je više na lopti, donošenju odluka, minutaži i putu koji gradi samopouzdanje i tehniku korak po korak", stoji u saopštenju.

Sve ovo došlo je poslije izjave čuvenog francuskog fudbalera Rafaela Varana koji je ranije o tome pričao javno, a sada je ponovio to i u izjavi za zvaničan sajt kluba.

Izvor: Nigel Keene / imago sportfotodienst / Profimedia

"Iz mog iskustva, kada sam imao samo 16 godina doživio sam dva potresa mozga, pa sam bio svjestan rizika. Imao sam sreću u karijeru da upoznam profesionalce, posebno ljekare i naučio sam dosta o efektima potresa mozga. Iskoristite to vrijeme za razvoj vještina, mobilnost, hoćemo da im damo alate da nađu rješenja u igri. To što ne udaraju loptu od malih nogu, ne znači da taj aspekt neće moći da razviju kasnije", rekao je Varan koji je u karijeri igrao za Lens, Real Madrid i Mančester Junajted, a karijeru je završio u Komu. Sa reprezentacijom Francuske je osvojio Svjetsko prvenstvo 2018. godine i igrao je u finalu u Kataru četiri godine kasnije..

"Mnogi bivši igrači imaju demenciju"

Como 1907 today confirms a new academy wide heading pathway designed to reduce avoidable head impacts, support player welfare and encourage better long term technical development.



The changes reflect a simple idea. Protect young players first, then teach the skill in a…pic.twitter.com/koo2P3fQJi — Como1907 (@Como_1907)July 24, 2026

Uz Varana se obratio i Osijan Roberts koji je u Komu zadužen za razvoj igrača i igre.

"Kada sam ja bio mlad igrač lopte su bile mnogo teže, kada ih udariš glavom, baš ih osjetiš. Nažalost, mnogi bivši igrači imaju problem sa demencijom. Kada se razvijate od malih nogu, potrebno je odložiti što više udaranje glavom, da se zaštite igrači. Time što odlažemo i postepeno uvodimo godinama, tako štitimo igrače. Imamo odgovornost da uradimo nešto povodom ovoga i da zaštitimo mlađe generacije", zaključio je Roberts.