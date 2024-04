Rafael Varan otkrio je da sina savjetuje da ne udara loptu glavom.

Izvor: Nigel Keene / imago sportfotodienst / Profimedia

Rafael Varan (30) propustio je nekoliko mečeva Mančester junajteda zbog zdravstvenih problema. Otkrio je da je imao vrtoglavice i probleme sa glavom. Dodatni pregledi pokazali su da nije ništa ozbiljno i da može da igra, ali je on ispričao da stvari nisu toliko bezazlene kao što se čini.

Uvjeren je da su sve to posledice od fudbala, tačnije od toga što je udarao loptu glavom. "Moj sedmogodišnji sin igra fudbal i savjetujem ga da ne udara loptu glavom. Možda ne prouzrokuje nikakve posledice u momentu, ali dugoročno, kada to stalno ponavljate, onda ima loš efekat. Ne znam da li ću živjeti 100 godina, ali znam da je to oštetilo moje tijelo", rekao je Varan za "L'Ekip"

Objasnio je i kako to utiče na njega sada, kada ulazi u završnu fazu svoje fudbalske karijere. "Ranije tokom sezone sam više puta tokom utakmice udario loptu glavom i u narednim danima sam osjetio abnormalan umor i bol u očima. Kao fudbaler igraš na najvišem nivou, navikao si na bol, mi smo kao vojnici, čvrsti momci, ali su ovi simptomi gotovo nevidljivi", zaključio je Varan.