Hviča Kvarachelija ima rođenog brata Tornikea koji igra slično kao on i nema nikakve dileme da će se oko njega tek otimati mnogi evropski klubovi.

Izvor: Artur Stabulnieks / imago sportfotodienst / Profimedia

Za Hviču Kvaracheliju (25) svi znaju. Jedan je od najboljih fudbalera na planeti i definitivno jedan od kandidata za „Zlatnu loptu“. Dominira u dresu Pari Sen Žermena i nikoga ne ostavlja ravnodušnim. Ono što mnogi nijesu znali jeste da ima rođenog brata oko kojeg će tek najveći evropski klubovi voditi „rat“ – Tornikea (16).

Riječ je o momku koji je rođen 7. februara 2010. godine i već pokazuje nevjerovatan kvalitet. Igra na poziciji krila, kopira svog rođenog brata, a sličnost je očigledna. To se vidi po njegovim potezima i načinu na koji se kreće, kako ulazi u dribling i šta sve može kada ima loptu u nogama.

Vidi opis Oko ovog klinca će se boriti najveći evropski klubovi: Igra za Dinamo, kopira rođenog brata i ne mogu mu ništa Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Artur Stabulnieks / imago sportfotodienst / Profimedia Br. slika: 5 1 / 5 Izvor: Artur Stabulnieks / imago sportfotodienst / Profimedia Br. slika: 5 2 / 5 Izvor: Artur Stabulnieks / imago sportfotodienst / Profimedia Br. slika: 5 3 / 5 AD Izvor: Artur Stabulnieks / imago sportfotodienst / Profimedia Br. slika: 5 4 / 5 Izvor: Artur Stabulnieks / imago sportf Br. slika: 5 5 / 5

Nedavno je nastupio u kvalifikacijama za Ligu konferencija sa svojim Dinamom iz Tbilisija. Gruzijski klub ostvario je rutinsku pobjedu protiv Žalgirisa rezultatom 3:0 i praktično obezbijedio plasman u narednu rundu.

Iako se nije upisao u strijelce, Tornike je bio izuzetno opasan, pravio velike probleme odbrani rivala i stvarao prilike za saigrače.

Snimak njegovih najboljih poteza sa te utakmice ubrzo je počeo da se širi društvenim mrežama, a poređenja sa starijim bratom Hvičom odmah su postala glavna tema među ljubiteljima fudbala.

Ko je Tornike Kvarachelija?

Tornike Kvaratskhelia (2010) vs Zalgiris Vilnius | Conference League Qualificazioni | 23-07-2026



68' da AS | Vicino all'ASSIST in 3 occasioni separate, subisce una marea di falli. Imprendibile quando punta l'uomopic.twitter.com/DIRcIdXnlh — Mario (@Mqryo)July 23, 2026

Tornike Kvarachelija je mladi fudbaler rođen 7. februara 2010. godine, koji pokriva krilne pozicije i nastupa za Dinamo Tbilisi. Prošao je omladinsku školu ovog kluba, a nedavno je debitovao za seniorski tim, što najbolje govori o kvalitetu koji posjeduje.

U maju ove godine trenirao je i u kampu minhenskog Bajerna, gdje je postigao i gol, ali je odlučio da se vrati u domovinu. Za seniorski tim Dinama debitovao je 16. maja, kada je ušao sa klupe. Nastupao je i za reprezentacije Gruzije do 16 i 17 godina, a ukoliko nastavi ovim tempom, nije isključeno da uskoro gledamo dvojicu Kvarachelija u seniorskoj reprezentaciji.

Kada je riječ o klupskoj karijeri, Tornikea očekuje žrijeb u Ligi konferencija, takmičenju u kojem učestvuje i Partizan.