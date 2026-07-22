Majka bivšeg selektora Srbije Dragana Stojkovića Piksija preminula je u 87. godini

Izvor: MN Press

Majka selektora Dragana Stojkovića Piksija, Desanka, preminula je u 87. godini. Tužnu vijest potvrdio je bivši trener reprezentacije Srbije na Instagramu.

„Draga moja majko, počivaj u miru i neka ti je vječna slava“, napisao je u kratkoj poruci Dragan Stojković Piksi.

Izvor: Screenshot/Instagram/@draganstojkovicpixy

Bivši selektor reprezentacije Srbije često je govorio o podršci koju je dobijao od porodice i majke. Jednom prilikom i Desanka Stojković ponosno je govorila o uspjesima svog sina.

„Presrećna sam i ponosna što sam Draganova majka! Komšije su mi uvijek čestitale što je bio veliki fudbaler, a sada što je i dobar trener. Ljudi iz Pasi Poljane ponosni su na mog Dragana“, rekla je tada Desanka Stojković.