Lazar Samardžić i Sila su u vezi još od njegovih dana u omladincima Herte.

Izvor: Instagram/@silaenisa

Dragan Stojković obradovao je danas navijače Srbije potvrdom da će mladi reprezentativac Nemačke Lazar Samardžić ubuduće nastupati za "orlove", odnosno da je sve već dogovoreno kako bi od narednog ciklusa kvalifikacija bio na spisku našeg "A" tima. Naravno, pod uslovom da nastavi da pruža partije kakve smo do sada viđali od njega u dresu Udinezea, a zbog kojih je verovatno i Hansi Flik motrio na talentovanu "desetku" iz Berlina.

Samardžić je ponikao u Herti, gde je bio kapiten mlađih kategorija, potom je bio u Lajpcigu i sada Udinezeu, dok je bio na oku Barselone i Čelsija koji su planirali da ga dovedu u svoje mlade timove, međutim vezista se odlučio na kraju za Italiju, možda i kako bi bio bliži svojoj devojci Sili Enisi.

Njih dvoje su već dugo u vezi i atraktivna devojka je sa njim još od njegovih dana u omladincima Herte. Sudeći po fotografijama na Instagramu, uživaju u ljubavi i često putuju zajedno.

Pogledajte neke od fotografija Sile sa Instagrama!

"Bio sam u Milanu da bih gledao Samardžića, a ne Krunića. Imali smo jedan telefonski razgovor početkom septembra gde sam mu objasnio koje su mi namere i želje, primetio sam da nije bilo dileme da li će igrati za Nemačku ili Srbiju naravno da je opredeljen da igra za Srbiju. Dogovor je da u sledećem ciklusu, a to je mart - ako nastavi da igra dobro - to je da debituje za Srbiju i bude na spisku. To je nešto sa naše strane što je trebalo da uradimo i na njima je da odaberu stranu. Tu nema nikakve dileme oko njega", rekao je Dragan Stojković na današnjoj konferenciji za medije na kojoj je potvrdio da mu se dopalo ono što je video od bivšeg mladog reprezenativca Nemačke.

Podsetimo, ove sezone je postigao već dva efektna gola za Udineze u Seriji A i ako ovako nastavi verovatno ćemo i njega i Silu videti od marta u Beogradu, kada počne novi ciklus kvalifikacija.