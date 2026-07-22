Navijači Nasionala pucali na navijače Tigrea nakon meča ta dva tima u Kopa Sudamerikani.

Izvor: X/UndergroundIE1

Fudbalski klubovi Nasional iz Urugvaja i Tigre iz Argentine odigrali su tokom prethodne noći meč u okviru Kopa Sudamerikane, koji je dobio izuzetno ružan nastavak. Nakon što je gostujući tim ostvario rutinsku pobjedu (3:0), huligani su napravili zasjedu za konvoj koji je prevozio više od 2.000 argentinskih navijača.

Na autobuse u kojima su se nalazili gostujući navijači prvo su bačene kamenice, a zatim je na njih zapucano iz vatrenog oružja. Začula se rafalna paljba u kojoj, srećom, niko nije poginuo, ali su tom prilikom dvojica navijača iz Argentine povrijeđena.

Na društvenim mrežama pojavili su se i snimci nastali nakon ovog incidenta.

#Uruguay: The aftermath of a bus carrying fans of the Argentinian side Tigres after it was allegedly hit with gunfire following the Copa Sudamericana match with Nacional in Montevideo last night.



FOLLOW FOR MORE UNDERGROUND NEWS#ultras#TigreSeCopa#Nacional#Montevideopic.twitter.com/lPVONJJ8w3 — The Underground (@UndergroundIE1)July 22, 2026

Mediji iz Urugvaja prenijeli su izjave očevidaca, koji su istakli da je prvi autobus u koloni pogođen sa desetak metaka. O broju kamenica teško je govoriti, jer su gađana brojna vozila u koloni, pa je pravo čudo kako su samo dvojica navijača argentinskog kluba povrijeđena u ovom napadu.

Predsjednik Tigrea posjetio je povrijeđene navijače u bolnici i poželio im brz oporavak.

Zasjeda nakon meča bila je samo nastavak provokacija koje su obilježile i samu utakmicu. Navijači Nasionala pjevali su pjesmu kojom je Španija proslavila osvajanje Svjetskog prvenstva, u čijem je finalu pobijedila upravo Argentinu, tadašnjeg branioca trofeja. Tigre je odgovorio na najbolji mogući način — ubjedljivom pobjedom.

Jalil Elijas pogodio je u drugom minutu meča, Ignasio Ruso je duplirao prednost u četvrtom minutu sudijske nadoknade prvog poluvremena, dok je Elijas Kabrera u 90. minutu postavio konačnih 3:0 za argentinski tim.

Tokom susreta dva žuta kartona dobio je iskusni Bruno Zukulini, bivši fudbaler Mančester sitija i jedan od najboljih igrača Nasionala. Zbog toga urugvajski klub ima minimalne šanse u revanšu, kada će biti odlučeno ko će izboriti plasman u osminu finala Kopa Sudamerikane.