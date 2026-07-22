Navijači Nasionala pucali na navijače Tigrea nakon meča ta dva tima u Kopa Sudamerikani.
Fudbalski klubovi Nasional iz Urugvaja i Tigre iz Argentine odigrali su tokom prethodne noći meč u okviru Kopa Sudamerikane, koji je dobio izuzetno ružan nastavak. Nakon što je gostujući tim ostvario rutinsku pobjedu (3:0), huligani su napravili zasjedu za konvoj koji je prevozio više od 2.000 argentinskih navijača.
Na autobuse u kojima su se nalazili gostujući navijači prvo su bačene kamenice, a zatim je na njih zapucano iz vatrenog oružja. Začula se rafalna paljba u kojoj, srećom, niko nije poginuo, ali su tom prilikom dvojica navijača iz Argentine povrijeđena.
Na društvenim mrežama pojavili su se i snimci nastali nakon ovog incidenta.
#Uruguay: The aftermath of a bus carrying fans of the Argentinian side Tigres after it was allegedly hit with gunfire following the Copa Sudamericana match with Nacional in Montevideo last night.— The Underground (@UndergroundIE1)July 22, 2026
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Mediji iz Urugvaja prenijeli su izjave očevidaca, koji su istakli da je prvi autobus u koloni pogođen sa desetak metaka. O broju kamenica teško je govoriti, jer su gađana brojna vozila u koloni, pa je pravo čudo kako su samo dvojica navijača argentinskog kluba povrijeđena u ovom napadu.
Predsjednik Tigrea posjetio je povrijeđene navijače u bolnici i poželio im brz oporavak.
Zasjeda nakon meča bila je samo nastavak provokacija koje su obilježile i samu utakmicu. Navijači Nasionala pjevali su pjesmu kojom je Španija proslavila osvajanje Svjetskog prvenstva, u čijem je finalu pobijedila upravo Argentinu, tadašnjeg branioca trofeja. Tigre je odgovorio na najbolji mogući način — ubjedljivom pobjedom.
Jalil Elijas pogodio je u drugom minutu meča, Ignasio Ruso je duplirao prednost u četvrtom minutu sudijske nadoknade prvog poluvremena, dok je Elijas Kabrera u 90. minutu postavio konačnih 3:0 za argentinski tim.
Tokom susreta dva žuta kartona dobio je iskusni Bruno Zukulini, bivši fudbaler Mančester sitija i jedan od najboljih igrača Nasionala. Zbog toga urugvajski klub ima minimalne šanse u revanšu, kada će biti odlučeno ko će izboriti plasman u osminu finala Kopa Sudamerikane.