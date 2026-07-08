Hulio Velaskez ocijenio je da je njegova ekipa odigrala dobro i zaslužila trijumf u Banjaluci.

Izvor: MONDO/Bojan Jakovljević

Fudbaleri Levskog remizirali su 1:1 sa Borcem u utorka uveče na Gradsko stadionu u Banjaluci.

Šampion Bugarske u meč prvog kola kvalifikacija za Ligu šampiona ušao je kao favorit, ali taj epitet opravdao je tek nakon što je primio pogodak i morao da stiže zaostatak nakon gola Luke Juričića iz penala.

U tome su i uspjeli kada je zabio Armstrong Oto Fleks, ali ne i da stignu do potpunog preokreta, iako je ekipa Hulija Velaskeza imala nekoliko odličnih šansi u drugom poluvremenu.

"Pa, ideja je očigledno bila doći ovdje i pobijediti. Ali, naravno, moramo uzeti u obzir okolnosti u kojima se utakmica odvijala. Primljeni pogodak neizbježno je uticao na tok utakmice. Teško je igrati u gostima, nije lako, s obzirom na sve okolnosti. Ipak, smatram da je moja ekipa pružila vrlo dobar otpor. Izuzetno sam ponosan na svoje igrače i zahvalan na još jednom danu; također sam silno ponosan na naše navijače – kako na one koji su nas bodrili na stadionu, tako i na one koji su nas pratili od kuće – jer smo zaista osjetili njihovu energiju, što je od velike važnosti. Vjerujem da smo odigrali utakmicu koju smo zaslužili da dobijemo”, ocijenio je Velaskez i nastavio.

Vidi opis Trener Levskog nakon remija sa Borcem: Zaslužili smo da pobijedimo! Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MONDO/Bojan Jakovljević Br. slika: 30 1 / 30 Izvor: MONDO/Bojan Jakovljević Br. slika: 30 2 / 30 Izvor: MONDO/Bojan Jakovljević Br. slika: 30 3 / 30 AD Izvor: MONDO/Bojan Jakovljević Br. slika: 30 4 / 30 Izvor: MONDO/Bojan Jakovljević Br. slika: 30 5 / 30 Izvor: MONDO/Bojan Jakovljević Br. slika: 30 6 / 30 AD Izvor: MONDO/Bojan Jakovljević Br. slika: 30 7 / 30 Izvor: MONDO/Bojan Jakovljević Br. slika: 30 8 / 30 Izvor: MONDO/Bojan Jakovljević Br. slika: 30 9 / 30 AD Izvor: MONDO/Bojan Jakovljević Br. slika: 30 10 / 30 Izvor: MONDO/Bojan Jakovljević Br. slika: 30 11 / 30 Izvor: MONDO/Bojan Jakovljević Br. slika: 30 12 / 30 AD Izvor: MONDO/Bojan Jakovljević Br. slika: 30 13 / 30 Izvor: MONDO/Bojan Jakovljević Br. slika: 30 14 / 30 Izvor: MONDO/Bojan Jakovljević Br. slika: 30 15 / 30 AD Izvor: MONDO/Bojan Jakovljević Br. slika: 30 16 / 30 Izvor: MONDO/Bojan Jakovljević Br. slika: 30 17 / 30 Izvor: MONDO/Bojan Jakovljević Br. slika: 30 18 / 30 AD Izvor: MONDO/Bojan Jakovljević Br. slika: 30 19 / 30 Izvor: MONDO/Bojan Jakovljević Br. slika: 30 20 / 30 Izvor: MONDO/Bojan Jakovljević Br. slika: 30 21 / 30 AD Izvor: MONDO/Bojan Jakovljević Br. slika: 30 22 / 30 Izvor: MONDO/Bojan Jakovljević Br. slika: 30 23 / 30 Izvor: MONDO/Bojan Jakovljević Br. slika: 30 24 / 30 AD Izvor: MONDO/Bojan Jakovljević Br. slika: 30 25 / 30 Izvor: MONDO/Bojan Jakovljević Br. slika: 30 26 / 30 Izvor: MONDO/Bojan Jakovljević Br. slika: 30 27 / 30 AD Izvor: MONDO/Bojan Jakovljević Br. slika: 30 28 / 30 Izvor: MONDO/Bojan Jakovljević Br. slika: 30 29 / 30 Izvor: MONDO/Bojan Jakovljević Br. slika: 30 30 / 30 AD

“Mislim da je prvo poluvrijeme bilo izjednačenije, iako je na njega očito uticao rani pogodak Borca. Ekipa je sjajno reagovala, čak odmah nakon primljenog gola imali smo čistu priliku za pogodak. Možda smo mogli biti opasniji – agresivnije napadati prostor iza obrambene linije Borca – te dosljednije rješavati situacije u drugoj i trećoj fazi igre koje su proizlazile iz njihovih dugih lopti. Međutim, u drugom smo poluvremenu, po mom mišljenju, bili znatno bolji. Bolje smo se postavljali, učinkovitije koristili prostor iza protivničke obrane, provodili puno više vremena u završnoj trećini terena i stvorili dovoljno prilika da postignemo i drugi pogodak", rekao je trener Levskog.

Utisak je da je odlučila njegova izmjena između dva poluvremena kada je Oto Fleks zamijenio Kusoa.

“Pa, takva je jednostavno priroda modernog fudbala. I igrači iz početne postave i oni s klupe su ključni – na kraju krajeva, na raspolaganju imate pet izmjena, a često je potrebno promijeniti ritam ili dinamiku utakmice. Igrač može biti jednako važan igrajući deset minuta kao i igrajući svih devedeset. Ključno je da igrači shvate kako minutaža varira iz dana u dan, pri čemu je ekipa uvijek na prvom mjestu. Uz pravi mentalitet, stvari prirodno sjedaju na svoje mjesto. A ova grupa – pa, oni već dugo pokazuju da su ekipa i kolektiv apsolutni prioritet”, istakao je Velaskez.

Izvor: MONDO/Bojan Jakovljević

Slijedi revanš za sedam dana u kojem ni Borac I Levski višpe nemaju pravo na grešku ukoliko žele u naredni krug.

“Naći ćemo se u drugačijem kontekstu, igraćemo kod kuće, suočeni s drukčijim okolnostima i varijablama. I baš kao i danas, morali smo shvatiti o kakvoj je utakmici riječ”, rekao je trener Levskog.