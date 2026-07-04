Afrička selekcija ubjedljivo slavila protiv Kanade i izborila plasman među osam najboljih selekcija na Svjetskom prvenstvu.

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Reprezentacija Maroka opravdala je ulogu favorita na meču protiv Kanade, u prvom okršaju osmine finala na Mundijalu 2026. golovima Azedina Unahija u 50. i 82. minutu, kao i golom Sofijana Rahimija u drugom minutu nadoknade, Marokanci su rezultatom 3:0 savladali jednog od domaćina Svjetskog prvenstva i obezbijedili sebi četvrtfinale.

Maroko će u narednoj fazi turnira igrati protiv boljeg iz meča Paragvaj - Francuska. Ta utakmica će biti istorijska, jer će selekcija sa sjevera Afrike imati priliku da izjednači svoj najbolji rezultat u istoriji. Podsjećamo, prije četiri godine u Kataru selekcija Maroka je igrala polufinale Svjetskog prvenstva, tada protiv Francuske, koja je slavila 2:0.