U dramatičnoj utakmici, Belgija je izjednačila protiv Senegala, a penal u 125. minutu izazvao je bijes Afrikanaca.

Izvor: Arena Sport/Screenshot

Senegal je krstario ka osmini finala Svjetskog prvenstva i sve do 86. minuta u Sijetlu činilo se da ne postoji šansa da Belgija preokrene. Ipak, baš u tom trenutku kreće "raspad sistema" u redovima Afrikanaca koji umjesto da su uvećali vođstvo od 2:0, počinju da paniče i primaju golove koji su ih na kraju i izbacili sa turnira.

Prvo je Lukaku u 86. minutu smanjio na 2:1, a onda je i Tilemans u 89. minutu poravnao rezultat, pa se otišlo u produžetke. Kada se taman činilo da ćemo gledati penale, novi šok za Senegal.

Penal za Belgiju protiv Senegala Izvor: TV Arena sport

U posljednjim trenucima utakmice sudija Martinez iz Hondurasa dosudio je jedanesterac za Belgiju zbog faula Kamare nad Tilemansom. Bila je to oštra lopta s lijeve strane na peterac, a Tilemans je lukavo utrčao i kada je osjetio kontakt s Kamarom, pao je na travu i počeo da traži najstrožu kaznu.

Tek poslije gledanja usporenog snimka, nakon poziva iz VAR sobe, Martinez je dosudio najstrožu kaznu, a Tilemans je sigurno izveo penal i odveo Belgiju dalje.

Vidi opis Da li su sudije pogurale Belgiju? Pogledajte penal u 125. minutu, Senegal kipti od bijesa Mundijal 2026 Mundijal 2026 Mundijal 2026 Mundijal 2026 Mundijal 2026 Mundijal 2026 Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: BRUNO FAHY / Belga Press / Profimedia Br. slika: 6 1 / 6 Izvor: BRUNO FAHY / Belga Press / Profimedia Br. slika: 6 2 / 6 Izvor: BRUNO FAHY / Belga Press / Profimedia Br. slika: 6 3 / 6 AD Izvor: BRUNO FAHY / Belga Press / Profimedia Br. slika: 6 4 / 6 Izvor: BRUNO FAHY / Belga Press / Profimedia Br. slika: 6 5 / 6 Izvor: BRUNO FAHY / Belga Press / Profimedia Br. slika: 6 6 / 6 AD

Ipak, Senegalci tvrde da su oštećeni i da Kamara nije mogao da izbjegne Tilemansa, pošto mu je ovaj utrčao iza leđa. Nije ni vidio fudbalera Belgije i njegovo uklizavanje nije bilo ni namijenjeno Tilemansu, ali je Belgijanac naletio na njega i iskoristio je kontakt da padne. Šta vi mislite?

Podsjetimo, Belgija će u osmini finala igrati protiv Sjedinjenih Američkih Država, reprezentacije koja je izbacila BiH.