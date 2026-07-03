Utakmica između Hrvatske i Portugala donijela je brojne kontroverze. Da li je čip u lopti pogrešno signalizirao ofsajd? Novi ugao kamere govori o kontaktu sa rukom Portugalca.

Izvor: BBC/screenshot

Da li je Hrvatska oštećena protiv Portugala? To je pitanje koje se cijelog jutra postavlja posle nezaboravne utakmice Svjetskog prvenstva u Torontu gdje smo vidjeli sve, posebno u drugom poluvremenu. Ukupno, vidjeli smo tri gola, četiri su još poništena, prečke i stative, pa onda i najsporniju sudijsku odluku čitavog turnira.

Joško Gvardiol postigao je gol za 2:2 u 103. minutu kojim je Hrvatska izborila produžetke, a nekoliko desetina sekundi kasnije VAR soba obavijestila je sudiju da provjeri situaciju, poslije čega je dosudio ofsajd. Nije u njemu bio Gvardiol, nego Pašalić koji mu je dodao. Sporno je dodavanje ka njemu, pošto je čip u lopti dobio impuls da je Matanović zakačio loptu glavom, zbog čega je na kraju i signaliziran ofsajd.

Ipak, dilema ostaje. Da li je baš taj impuls koji je čip u lopti dobio - bio poslije udarca Matanovića? Pojavila se prvo teorija da je u pitanju trenutak kada je Ronaldo Veiga potom igrao loptom, a sada stiže još jedna.

This is where in my opinion, the ball touches number 3’s arm, triggering the sneacko technology.pic.twitter.com/kxUm6ruIoE — Cycløn (@cyclonUK)July 3, 2026



Da li je možda fudbaler koji je bio u skoku sa Matanovićem zapravo loptu dirao rukom, pa da je to impuls koji se vidi u zvaničnom izveštaju FIFA? Da li je možda pogrešno protumačena situacija značila kraj za Hrvatsku, odnosno uskratila ju je makar dodatnih pola sata na turniru?

Portugal - Hrvatska 2:1 Izvor: TV Arena sport

FIFA svakako duguje odgovore pošto nije prikazana čitava akcije kod gola Hrvatske koja bi nam omogućila da vidimo kako je izgledao kompletna reakcija čipa u lopti, odnosno da li je sve bilo sinhronizovano u skladu sa snimkom.





