Na meču između Hrvatske i Portugala, VAR je izazvao haos poništivši gol Gvardiola. Da li je čip u lopti napravio grešku?

Izvor: Tv Arena Sport/Screenshot

Svjetsko prvenstvo u SAD, Meksiku i Kanadi donijelo nam je zaista tonu uzbuđenja, ali nigdje ih nije bilo kao na meču Hrvatske i Portugala u Torontu. Hrvatska je sve do 94. minuta imala rezultat za produžetke, međutim Gonsalo Ramoš doveo je Portugal u vođstvo, a to je bio tek početak drame.

Hrvatska je stigla do 2:2 duboko u nadoknadi, preciznije u 103. minutu, međutim poslije poziva iz VAR sobe - sudija je poništio gol Joška Gvardiola jer je Igor Matanović navodno zakačio loptu glavom prije nego što će ona stići do asistenta Marija Pašalića.

Poništen gol Joška Gvardiola u nadoknadi meča Portugal - Hrvatska. Izvor: YouTube/Arena sport TV

To je potvrdila FIFA poslije meča, dok su gledaoci u TV prenosu mogli da vide i "impuls" koji je dobila lopta kada je na nju skočio Matanović. U pitanju je poseban čip koji se nalazi u lopti i koji bilјeži svaki kontakt sa njom i zato je sudija mogao da vidi da li je lopta do Pašalića stigla posliјe kontakta sa Hrvatom ili Portugalcem, međutim - može li sistem da pogriješi?

Spekuliše se o usklađenosti koju čip u lopti ima sa usporenim snimcima sa meča, odnosno - kako garantovano može da se tvrdi da je impuls koji je prikazan na ekranu, baš onaj koji je lopta dobila pri kontaktu sa Matanovićem?

-they don't show another angle to see if the Croatian touches it

-The referee doesn't have to go check an Offside

-The Croatian never touches it and they don't show it in the VAR



HISTORIC ROBBERY TO CROATIApic.twitter.com/RDyVj3s8jV — has Real Madrid robbed a club ? (@Has_RMrbdaclub)July 3, 2026



Navijače je još više zbunilo što se na snimku koji je objavljen ne vidi potom impuls koji je lopta trebalo da dobije od kontakta sa fudbalerom Portugala Ronaldom Veigom - od koga je na kraju i lopta stigla do Pašalića. Dakle, da li je sistem zapravo zabilježio Veigin kontakt sa loptom, a predstavljen je kao Matanovićev?

Only a low IQ non-technical person thinks that a wireless sensor inside a ball with a shitty polling rate that is kicked around for hours is precise enough within low millisecond range to register a string of hair on the ball’s surface, yet magically immune to the pressure wave…pic.twitter.com/EJ7dqsydGK — Josip (@l3d1c)July 3, 2026



Najvjerovatnije to nikada nećemo saznati, za sada ostaje da je "pramen kose" izbacio Hrvatsku sa Svjetskog prvenstva, s tim da ne znamo šta bi se desilo u produžecima, eventualnim penalima.

Podsjetimo, Portugal će u osmini finala Svjetskog prvenstva igrati sa Španijom i to je derbi dosadašnjeg turnira.