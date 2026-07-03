Fenomenalnom igrom Švajcarci su uspjeli da stignu do osmine finala...

Izvor: AA/ABACA / ABACA PRESS / PROFIMEDIA

Fudbaleri Švajcarske savladali su Alžir u šesnaestini finala Mundijala rezultatom 2:0.

Švajcarci su održali čas fudbala Alžiru, dominirali su tokom većeg dijela utakmice i zasluženo prošli u osminu finala gdje će igrati protiv boljeg iz duela Kolumbija - Gana.

Sam početak meča pripao je Alžiru koji je od petog do osmog minuta imao čak tri prilike, a fudbaleri ove selekcije tražili su i penal u jednoj situaciji, ali djeluje da je sudija opravdano odmahnuo rukom.

A onda - šok za afričku selekciju. Nevjerovatan solo prodor Mazambija koji je kao na ringišpilu izvrteo cijelu odbranu Alžira i uposlio Embola kom nije bilo teško da ubaci loptu u praznu mrežu.

Ovo je bio prvi ozbiljan napad Švajcaraca, desio se u 10. minutu i Švajcarska je odmah povela sa 1:0.

Do kraja poluvremena Švajcarci su preuzeli inicijativu i pretili, ali bez ozbiljnijih šansi. Ipak, novi šok Alžirci su doživjeli u prvom minutu drugog poluvremena. U 46. minutu Ndoj je pogodio za 2:0 i trasirao put Švajcarcima ka osmini finala.

Pokušavao je Alžir da se vrati, ali je afrička selekcija bila bezidejna i bezopasna. Najbolju šansu do kraja meča imao je Rider koji u gol nije ubacio nešto što je bilo teže promašiti nego dati! Igrao se 81. minut, Zidan je bio nemoćan, gol je bio prazan, ali je Rider šutirao katastrofalno i Alžir je uspio da se odbrani.

Do kraja meča nije bilo puno prilika, te su Švajcarci sigurnom igrom ovjerili put u osminu finala gdje ih, kao što smo već naveli, čeka pobjednik meča Kolumbija - Gana.