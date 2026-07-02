Iz njemačkog fudbalskog saveza su Julijanu Nagelsmanu rekli da može sam da izabere da li će da otkaz da da ili će da mu ga uruče. Zvali su već Jirgena Klopa.

Izvor: Jürgen Kessler / imago sportfotodienst / Profimedia

Julijana Nagelsmana teraju sa mjesta selektora. Iz saveza su mu jasno saopštili da ne žele da on ostane na klupi i hoće da se skloni. Dali su mu dvije opcije. Da sam ode ili da ga otjeraju, sve je na njemu. Ne praštaju mu šokantan poraz od Paragvaja i ispadanje sa Svjetskog prvenstva u fudbalu.

"Nagelsmana su posavetovali da sam da otkaz ili će oni da ga otpuste. Za sada je ostao na klupi. Danas mu je data prilika da objasni razloge ispadanja sa Mundijala", naveo je nemački "Bild".

Takođe je dodato i da se konačna odluka očekuje vrlo brzo i da je već uspostavljen kontakt sa Jirgenom Klopom.