Tiktoker Goluremi izazvao je tenzije među hrvatskim navijačima izjavom 'Evo me ovde sa Srbima'. Pogledajte kako su reagovali.

Izvor: TikTok/goluremi

Na Svjetskom prvenstvu u SAD, Meksiku i Kanadi nažalost ne učestvuje Srbija, ali tu su dvije bivše ex-Yu zemlje. Bosna i Hercegovina je eliminisana u šesnaestini finala od Amerikanaca, dok ćemo vidjeti da li Hrvatska može da izbjegne takvu sudbinu pošto je čeka duel sa Portugalom u noći između četvrtka i petka.

Na ovom turniru "vatreni" ne igraju ni blizu dobro kao u Rusiji i Kataru i zbog toga su njihovi navijači malo nervozniji, posebno ako ih oslovite sa Srbi. To je pokušao američki tiktoker Goluremi, pogledajte šta se desilo:

Pogledajte 00:49 Tiktoker provocira Hrvate da su Srbi Izvor: TikTok/Goluremi Izvor: TikTok/Goluremi

"Evo me ovdje sa srpskim navijačima", izgovorio je Goluremi, odnosno nekadašnji američki fudbaler Vil Džon, što je odmah dovelo do nervoze kod hrvatskih navijača: "Hrvatska! Nije to isto...", rekla je jedna grupa, a druga: "Nije to Srbija, nije ni blizu isto. Jezik je sličan, ali dvije različite države."

Potom su ga naučili kako se kaže "živjeli", a američki tiktoker je zatim saopštio Hrvatima da ipak zna njihov jezik pošto je igrao u Zagrebu, poslije čega su se "tenzije" spustile.

"Zamalo si dobio po pi**i", rekao mu je jedan od navijača Hrvatske.

Podsjetimo, Hrvatska od 1.00 ujutru protiv Portugala igra za mjesto u osmini finala, a ako prođe ide na boljeg iz Španija - Austrija.